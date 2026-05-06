Squads Sunrisers Hyderabad vs Punjab Kings T20 Indian Premier League 06.05.2026

T20Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad
SRH
SRH

235

PBKS
PBKS

202

Playing

SRH
SRH
PBKS
PBKS
First TeamSecond Team
Sharma Abhishek

all rounder

Singh Prabhsimran

wicket keeper

Connolly Cooper

all rounder

Kishan Ishan

wicket keeper

Klaasen Heinrich

wicket keeper

Arora Salil

wicket keeper

Stoinis Marcus

all rounder

Jansen Marco

all rounder

Kumar Shivang

no information yet

Verma Aniket

no information yet

Livingstone Liam

all rounder

Vinod Vishnu

wicket keeper

Bench

SRH
SRH
PBKS
PBKS
First TeamSecond Team
Avinash P

batsman

Nishad Vishal

no information yet

Fuletra Krains

no information yet

Kumar Amit

no information yet

Owen Mitchell J

all rounder

Singh Harnoor

no information yet

Mendis Kamindu

all rounder

Wadhera Nehal

all rounder

Tarmale Onkar

no information yet