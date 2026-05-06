Squads Sunrisers Hyderabad vs Punjab Kings T20 Indian Premier League 06.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Sharma Abhishek
all rounder
Singh Prabhsimran
wicket keeper
Head Travis
batsman
Connolly Cooper
all rounder
Kishan Ishan
wicket keeper
Iyer Shreyas
batsman
Klaasen Heinrich
wicket keeper
Singh Shashank
batsman
Arora Salil
wicket keeper
Shedge Suryansh
batsman
Sankaran Smaran Ravichandran
batsman
Stoinis Marcus
all rounder
Reddy Nithish
batsman
Jansen Marco
all rounder
Cummins Pat
bowler
Ferguson Lockie
bowler
Kumar Shivang
no information yet
Vyshak Vijaykumar
bowler
Malinga Eshan
bowler
Singh Arshdeep
bowler
Hussain Sakib
bowler
Chahal Yuzvendra
bowler
Verma Aniket
no information yet
Arya Priyansh
batsman
Hinge Praful
bowler
Brar Harpreet
bowler
Livingstone Liam
all rounder
Bartlett Xavier
bowler
Patel Harshal
bowler
Vinod Vishnu
wicket keeper
Dubey Harsh Surendra
all rounder
Khan Musheer
batsman
Bench
|First Team
|Second Team
Ansari Zeeshan
bowler
Avinash P
batsman
Carse Brydon
bowler
Dubey Praveen
bowler
Coetzee Gerald
bowler
Dwarshuis Ben
bowler
Edwards Jack
batsman
Nishad Vishal
no information yet
Fuletra Krains
no information yet
Omarzai Azmatullah
all rounder
Kumar Amit
no information yet
Owen Mitchell J
all rounder
Mavi Shivam
bowler
Singh Harnoor
no information yet
Mendis Kamindu
all rounder
Thakur Yash
bowler
Payne David
bowler
Wadhera Nehal
all rounder
Tarmale Onkar
no information yet
Unadkat Jaydev
bowler