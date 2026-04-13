Match details Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals T20 Indian Premier League 13.04.2026

T20Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad
SRH
SRH

216

RR
RR

159

Match Info

Match:Indian Premier League 2026
Date:Saturday, March 28, 2026 - Sunday, May 31, 2026
Toss:Rajasthan Royals won the toss and opt to bat
Time:Monday, April 13, 2026 02:00 PM (GMT+0)
Venue:Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad, India
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Sunrisers Hyderabad Squad

PlayersSharma Abhishek, Kishan Ishan, Klaasen Heinrich, Arora Salil, Verma Aniket, Reddy Nithish, Dubey Harsh Surendra, Kumar Shivang, Hinge Praful, Hussain Sakib, Malinga Eshan, Head Travis
BenchAnsari Zeeshan, Carse Brydon, Cummins Pat, Edwards Jack, Fuletra Krains, Kumar Amit, Livingstone Liam, Mavi Shivam, Mendis Kamindu, Patel Harshal, Payne David, Sankaran Smaran Ravichandran, Tarmale Onkar, Unadkat Jaydev

Rajasthan Royals Squad

PlayersJaiswal Yashasvi, Suryavanshi Vaibhav, Jurel Dhruv, Parag Riyan, Pretorius Lhuan-dre, Ferreira Donovan, Jadeja Ravindra, Archer Jofra, Burger Nandre, Deshpande Tushar, Bishnoi Ravi, Sharma Sandeep
BenchCurran Sam, Dubey Shubham, Hetmyer Shimron, Maphaka Kwena, Milne Adam, Mishra Sushant, Perala Aman Rao, Punja Yash Raj, Puthur Vignesh, Sen Kuldeep, Sharma Brijesh, Singh Ravi, Singh Yudhvir

Venue Guide

StadiumRajiv Gandhi International Stadium
CityHyderabad
Capacity55000
EndsShiv lal Yadav End
Hosts toVVS Laxman End