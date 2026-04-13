Squads Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals T20 Indian Premier League 13.04.2026

T20Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad
SRH
SRH

216

RR
RR

159

Playing

SRH
SRH
RR
RR
First TeamSecond Team
Sharma Abhishek

all rounder

Kishan Ishan

wicket keeper

Suryavanshi Vaibhav

no information yet

Klaasen Heinrich

wicket keeper

Jurel Dhruv

wicket keeper

Arora Salil

wicket keeper

Parag Riyan

all rounder

Verma Aniket

no information yet

Pretorius Lhuan-dre

wicket keeper

Ferreira Donovan

wicket keeper

Jadeja Ravindra

all rounder

Kumar Shivang

no information yet

Bench

SRH
SRH
RR
RR
First TeamSecond Team
Curran Sam

all rounder

Fuletra Krains

no information yet

Kumar Amit

no information yet

Livingstone Liam

all rounder

Punja Yash Raj

no information yet

Mendis Kamindu

all rounder

Sharma Brijesh

no information yet

Singh Ravi

no information yet

Tarmale Onkar

no information yet

Singh Yudhvir

all rounder