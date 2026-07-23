Squads Galle Gallants vs Jaffna Kings T20 T20 Lanka Premier League 23.07.2026

T20

GAL
GAL

193

JAF
JAF

133

Playing

GAL
GAL
JAF
JAF
First TeamSecond Team
Harper Sam

wicket keeper

Lynn Chris

batsman

Shanaka Dasun

all rounder

Wiese David

all rounder

Nawaz Mohammad

all rounder

Al Hasan Shakib

all rounder

Bench

GAL
GAL
JAF
JAF
First TeamSecond Team
Bowes Chad

batsman

Dickwella Niroshan

wicket keeper

Hales Alex

batsman

Kugathas Mathulan

no information yet

Madushka Nishan

wicket keeper

Koththigoda Yuri

no information yet

Maneesha Praveen

no information yet

Seifert Tim

wicket keeper

Singh Virandeep

all rounder

Udana Isuru

all rounder

Williams Sean

all rounder