Squads Galle Gallants vs Jaffna Kings T20 T20 Lanka Premier League 23.07.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Harper Sam
wicket keeper
Mishara Kamil
batsman
Lynn Chris
batsman
Fernando Avishka
batsman
Asalanka Charith
batsman
Zadran Ibrahim
batsman
Shanaka Dasun
all rounder
Wiese David
all rounder
Nawaz Mohammad
all rounder
Karunaratne Chamika
all rounder
Al Hasan Shakib
all rounder
Kalupahana Dinura
all rounder
Madushanka Dilshan
bowler
Arachchige Sahan
batsman
Mathews Traveen
bowler
Viyaskanth Vijayakanth
bowler
Williams Lizaad
bowler
Javed Akif
bowler
Ratnayake Tharindu
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Bowes Chad
batsman
Ahmed Taskin
bowler
Croospulle Lasith
batsman
Chawla Piyush
bowler
Dickwella Niroshan
wicket keeper
Fernando Nuwanidu
batsman
Hales Alex
batsman
Kugathas Mathulan
no information yet
Jayasuriya Prabath
bowler
Lamichhane Sandeep
bowler
Khan Zahoor
bowler
Madushka Nishan
wicket keeper
Koththigoda Yuri
no information yet
Maneesha Praveen
no information yet
Kumara Lahiru
bowler
Wickramasinghe Chamindu
all rounder
Lakshan Dhananjaya
all rounder
Malinga Eshan
bowler
Miraz Mehidy Hasan
all rounder
Nadeeshan Kavindu
bowler
Rajapaksa Bhanuka
batsman
Rajapaksa Sadisha
batsman
Seifert Tim
wicket keeper
Shiraz Mohamed
bowler
Singh Virandeep
all rounder
Tharupathi Malsha
bowler
Udana Isuru
all rounder
Ur Rahman Mujeeb
bowler
Vandersay Jeffrey
bowler
Wijesinghe Chamindu
all rounder
Williams Sean
all rounder