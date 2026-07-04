Eastern Cape Linyathi Cricket Team Players

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Eastern Cape Linyathi

Yaseen Vallie

South Africa

Ngoepe, Lesiba

South Africa

Stuurman, Glenton

South Africa

Molefe, Kgaudisa

South Africa

Qeshile, Sinethemba

South Africa

Jacobs, Kyle

South Africa

Shamsi, Tabraiz

South Africa

Wiese, David

Namibia

Dadswell, Shane

South Africa

Magala, Sisanda

South Africa

Bokako, Tladi

South Africa

Ntini, Thando

South Africa

Morkel, Morne

South Africa

Gqamane, Ayabulela

South Africa

Harmer, Simon

South Africa

Dala, CJ

South Africa

Bosch, Corbin

South Africa

August, Clayton

South Africa

Masondo, Sizwe

South Africa

Matthews, Dyllan

South Africa

Mhletywa, Alindile

South Africa

Coulentianos, Wesley

South Africa

Walters, Basheeru

South Africa

Christensen, Mathew

South Africa

Snyman, Jurie

South Africa

Makhosi, Lizo

South Africa

Jonker, Chris

South Africa

von Berg, Shaun

South Africa

Xengxe, Bamanye

South Africa

Fortuin, Clyde

South Africa

Copeland, Micheal

South Africa

Barresi, Wesley

Netherlands

Mnci, Avumile

South Africa

Nqolo, Jerry

South Africa

Kaber, Thomas

South Africa

Calana, Mkhululi

South Africa

Fojela, Phaphama

South Africa

de Klerk, Jade

South Africa

Malika, Mncedisi

South Africa

Niemand, Jason

South Africa

van Heerden, Joshua

South Africa

Williams, Bradley Charlton

South Africa

Peters, Gideon

South Africa

Zamo, Malwande

Plaatjes, Frank

Yikha, Nonelela

Fourie, Mathew

Makaleni, Bhongolwethu

Madlongolwana, Siphesihle

Mokoena, Thabang Grant

South Africa

Cloete, Gihahn

South Africa

Roux, Nathan

South Africa

Bosch, Clayton Gregory

South Africa

Nel, Andre

South Africa

Bossr, Jerome

South Africa

van Zyl, Nico

South Africa

Botha, Eben

South Africa

Dodd, Joshua

Hlatuka, Thabile

Classen, Chad

South Africa

Peter, Nqabayomzi

South Africa

Totana, Thozama

van Zyl, Nathaniel

South Africa

Raubenheimer, Jason

South Africa

Twala, Musawenkosi

South Africa

Forbes, Keeran

South africa

Mnyanda, Aphiwe

van Heerden, Joshua

South africa