Squads Central Stags vs Wellington Firebirds List a Ford Trophy 11.11.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Abbas Muhammad
all rounder
Bracewell Doug
all rounder
Allen Finn
wicket keeper
Bruce Tom
batsman
Balaji Lakshmipathy
bowler
Clark William
batsman
Bennett Hamish
bowler
Clarkson Josh
all rounder
Bhula Jakob
batsman
Claydon Mitchell
bowler
Birt Travis
batsman
Cleaver Dane
wicket keeper
Blundell Tom
wicket keeper
Cobb Josh
all rounder
Borthwick Scott
all rounder
Field Joey
all rounder
Bracewell Michael
all rounder
Findlay Toby Aitken
no information yet
Colson Fraser John
batsman
Frew Jesse
batsman
Conway Devon
wicket keeper
Hay Gregory Robert
batsman
Dernbach Jade
bowler
Heaphy Curtis
wicket keeper
Fletcher Andrew
batsman
Hook Stefan
bowler
Fletcher Luke
bowler
Hughes Mason Gareth
batsman
Georgeson Luke
all rounder
Jayawardene Mahela
batsman
Gibson James David
all rounder
Lennox Jayden
bowler
Greenwood Nick
batsman
Leopard Christian Kevin
all rounder
Hancock David
batsman
Ludick Willem
all rounder
Hartshorn James William
batsman
McCone Ryan James
bowler
Hodge Brad
batsman
Milne Adam
bowler
Hose Adam
batsman
Murray Felix
bowler
Johns Lauchie Ritchie
wicket keeper
Noema-Barnett Kieran
all rounder
Johnson Brett Manning
bowler
Patel Ajaz
bowler
Johnson Troy Manning
batsman
Patel Navin
bowler
Kelly Nicholas Frederick
batsman
Rance Seth
bowler
Kuggeleijn Scott
all rounder
Randell Brett
bowler
Leonard Adam John
bowler
Schaw Angus
bowler
McComb Kieran
bowler
Schmulian Bradley
all rounder
McLachlan Callum
wicket keeper
Small Bevan James
all rounder
McPeake Iain Geoffrey
bowler
Smith Benjamin Seth
batsman
Muller Travis
bowler
Stoyanoff Ben
bowler
Neesham James
all rounder
Taylor Ross
batsman
Newton Ollie
bowler
Tickner Blair
bowler
Nofal Malcolm John
all rounder
Toole Raymond
bowler
Patel Jeetan
bowler
Trego Peter
batsman
Pollard Michael
batsman
Watson Ryan
all rounder
Ravindra Rachin
all rounder
Watson Todd
bowler
Robinson Tim
batsman
Weeks Matthew
all rounder
Sears Ben
bowler
Wheeler Ben
bowler
Severin Gareth
wicket keeper
Wiggins Bayley
wicket keeper
Smith Nathan
bowler
Worker George
batsman
Snedden Michael Warwick
bowler
Young Will
batsman
Tait Shaun
bowler
Match has not started yet