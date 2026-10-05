Squads Central Stags vs Wellington Firebirds List a Ford Trophy 11.11.2026

List a

Napier

CST
CST
WFI
WFI

Playing

CST
CST
WFI
WFI
First TeamSecond Team
Abbas Muhammad

all rounder

Bracewell Doug

all rounder

Allen Finn

wicket keeper

Bruce Tom

batsman

Clarkson Josh

all rounder

Cleaver Dane

wicket keeper

Blundell Tom

wicket keeper

Cobb Josh

all rounder

Borthwick Scott

all rounder

Field Joey

all rounder

Findlay Toby Aitken

no information yet

Frew Jesse

batsman

Conway Devon

wicket keeper

Heaphy Curtis

wicket keeper

Georgeson Luke

all rounder

Ludick Willem

all rounder

Hodge Brad

batsman

Hose Adam

batsman

Kuggeleijn Scott

all rounder

McLachlan Callum

wicket keeper

Neesham James

all rounder

Watson Ryan

all rounder

Ravindra Rachin

all rounder

Weeks Matthew

all rounder

Sears Ben

bowler

Severin Gareth

wicket keeper

Wiggins Bayley

wicket keeper

Young Will

batsman

Bench

CST
CST
WFI
WFI

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet