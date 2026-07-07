Squads Somerset vs Warwickshire List a One-Day Cup 26.07.2026

List a

SOM
SOM
WAR
WAR

Playing

SOM
SOM
WAR
WAR
First TeamSecond Team
Abell Tom

batsman

Ali Hasan

bowler

Baird James

no information yet

Ali Moeen

all rounder

Banton Tom

batsman

Campher Curtis

all rounder

Cassell Charlie

no information yet

Davies Steven

wicket keeper

Bethell Jacob

all rounder

Booth Michael

all rounder

Gregory Lewis

all rounder

Burgess Michael

wicket keeper

Davies Alex

wicket keeper

Drakes Dominic

all rounder

Heywood Joe

no information yet

Hain Sam

batsman

Jamal Aamir

all rounder

Khan Amir

no information yet

Latham Tom

wicket keeper

Malik Zen

no information yet

Maxwell Glenn

all rounder

Rew James

wicket keeper

Rew Thomas

no information yet

Roberts Kian

no information yet

Smeed Will

batsman

Smith Kai

wicket keeper

Sodhi Ish

bowler

Theedom James

no information yet

Woakes Chris

all rounder

Thomas Joshua F

all rounder

Vaughan Archie M

no information yet

Bench

SOM
SOM
WAR
WAR

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet