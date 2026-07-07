Squads Somerset vs Warwickshire List a One-Day Cup 26.07.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Abell Tom
batsman
Ali Hasan
bowler
Baird James
no information yet
Ali Moeen
all rounder
Banton Tom
batsman
Ali Tazeem Chaudry
bowler
Campher Curtis
all rounder
Bamber Ethan
bowler
Cassell Charlie
no information yet
Barnard Ed
bowler
Davies Steven
wicket keeper
Bethell Jacob
all rounder
Dickson Sean
batsman
Booth Michael
all rounder
Goldsworthy Lewis
all rounder
Brathwaite Kraigg
batsman
Gregory Lewis
all rounder
Burgess Michael
wicket keeper
Harding Jack
bowler
Davies Alex
wicket keeper
Henry Matt
bowler
Drakes Dominic
all rounder
Heywood Joe
no information yet
Garton George
bowler
Hildreth James
batsman
Gleeson Richard
bowler
Hill Finley James
all rounder
Hain Sam
batsman
Khan Sajid
bowler
Hannon-Dalby Oliver
bowler
Kohler-Cadmore Tom
batsman
Jamal Aamir
all rounder
Lammonby Tom
batsman
Johal Manraj A
bowler
Langridge JT
bowler
Khan Amir
no information yet
Leach Jack
bowler
Latham Tom
wicket keeper
Meredith Riley
bowler
Malik Zen
no information yet
Maxwell Glenn
all rounder
Overton Craig
bowler
Mousley Dan
batsman
Pretorius Migael
bowler
Rae Michael
bowler
Renshaw Matthew
batsman
Rushworth Chris
bowler
Rew James
wicket keeper
Shaikh Hamza
batsman
Rew Thomas
no information yet
Shuker Harriet
batsman
Roberts Kian
no information yet
Simmons Che Brendon
bowler
Smeed Will
batsman
Smith Kai
wicket keeper
Sodhi Ish
bowler
Sylvester Adam Ryan
bowler
Theedom James
no information yet
Woakes Chris
all rounder
Thomas Joshua F
all rounder
Wylie Theo Owen
batsman
Umeed Andrew
batsman
Yates Robert
batsman
van der Merwe Roelof
all rounder
Vaughan Archie M
no information yet
Match has not started yet