Squads Delhi Capitals vs Chennai Super Kings T20 Indian Premier League 05.05.2026

T20Arun Jaitley Stadium, Delhi
DC
DC

155

CSK
CSK

159

Playing

DC
DC
CSK
CSK
First TeamSecond Team
Rahul KL

batsman

Samson Sanju

wicket keeper

Patel Urvil

wicket keeper

Brevis Dewald

all rounder

Patel Axar

all rounder

Sharma Kartik

no information yet

Kamboj Anshul

all rounder

Singh Gurjapneet

all rounder

Nair Karun

batsman

Dube Shivam

all rounder

Nigam Vipraj

all rounder

Veer Prashant

all rounder

Porel Abhishek

wicket keeper

Short Matt

all rounder

Bench

DC
DC
CSK
CSK
First TeamSecond Team
Duckett Ben

wicket keeper

Dhoni MS

wicket keeper

Parikh Sahil

all rounder

Gopal Shreyas

all rounder

Tiwari Madhav

no information yet