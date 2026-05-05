Squads Delhi Capitals vs Chennai Super Kings T20 Indian Premier League 05.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Rahul KL
batsman
Samson Sanju
wicket keeper
Nissanka Pathum
batsman
Gaikwad Ruturaj
batsman
Stubbs Tristan
batsman
Patel Urvil
wicket keeper
Rana Nitish
batsman
Brevis Dewald
all rounder
Patel Axar
all rounder
Sharma Kartik
no information yet
Rizvi Sameer
batsman
Overton Jamie
bowler
Sharma Ashutosh
batsman
Hosein Akeal
bowler
Ngidi Lungi
bowler
Ahmad Noor
bowler
Starc Mitchell
bowler
Kamboj Anshul
all rounder
Yadav Kuldeep Singh
bowler
Choudhary Mukesh
bowler
Natarajan Thangarasu
bowler
Singh Gurjapneet
all rounder
Nair Karun
batsman
Dube Shivam
all rounder
Nigam Vipraj
all rounder
Veer Prashant
all rounder
Porel Abhishek
wicket keeper
Short Matt
all rounder
Nabi Aquib
bowler
Madhwal Akash
bowler
Miller David
batsman
Khan Sarfaraz
batsman
Bench
|First Team
|Second Team
Chameera Dushmantha
bowler
Ahmed Khaleel
bowler
Duckett Ben
wicket keeper
Chahar Rahul
bowler
Jamieson Kyle
bowler
Dhoni MS
wicket keeper
Kumar Mukesh
bowler
Ellis Nathan
bowler
Mandal Ajay Jadav
all rounder
Foulkes Zak
batsman
Parikh Sahil
all rounder
Ghosh Ramakrishna
all rounder
Shaw Prithvi
batsman
Gopal Shreyas
all rounder
Tiwari Madhav
no information yet
Henry Matt
bowler
Vijay Tripurana
bowler
Khan Aman Hakim
bowler