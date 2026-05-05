Match details Delhi Capitals vs Chennai Super Kings T20 Indian Premier League 05.05.2026

T20Arun Jaitley Stadium, Delhi
DC
DC

155

CSK
CSK

159

Match Info

Match:Indian Premier League 2026
Date:Saturday, March 28, 2026 - Sunday, May 31, 2026
Toss:Delhi Capitals won the toss and opt to bat
Time:Tuesday, May 05, 2026 02:00 PM (GMT+0)
Venue:Arun Jaitley Stadium, Delhi, India
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Delhi Capitals Squad

PlayersRahul KL, Nissanka Pathum, Stubbs Tristan, Rana Nitish, Patel Axar, Rizvi Sameer, Sharma Ashutosh, Ngidi Lungi, Starc Mitchell, Yadav Kuldeep Singh, Natarajan Thangarasu, Nair Karun, Nigam Vipraj, Porel Abhishek, Nabi Aquib, Miller David
BenchChameera Dushmantha, Duckett Ben, Jamieson Kyle, Kumar Mukesh, Mandal Ajay Jadav, Parikh Sahil, Shaw Prithvi, Tiwari Madhav, Vijay Tripurana

Chennai Super Kings Squad

PlayersSamson Sanju, Gaikwad Ruturaj, Patel Urvil, Brevis Dewald, Sharma Kartik, Overton Jamie, Hosein Akeal, Ahmad Noor, Kamboj Anshul, Choudhary Mukesh, Singh Gurjapneet, Dube Shivam, Veer Prashant, Short Matt, Madhwal Akash, Khan Sarfaraz
BenchAhmed Khaleel, Chahar Rahul, Dhoni MS, Ellis Nathan, Foulkes Zak, Ghosh Ramakrishna, Gopal Shreyas, Henry Matt, Khan Aman Hakim, Mhatre Ayush

Venue Guide

StadiumArun Jaitley Stadium
CityDelhi
Capacity48000
EndsStadium End
Hosts toPavilion End