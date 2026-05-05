Match details Delhi Capitals vs Chennai Super Kings T20 Indian Premier League 05.05.2026
Match Info
|Match:
|Indian Premier League 2026
|Date:
|Saturday, March 28, 2026 - Sunday, May 31, 2026
|Toss:
|Delhi Capitals won the toss and opt to bat
|Time:
|Tuesday, May 05, 2026 02:00 PM (GMT+0)
|Venue:
|Arun Jaitley Stadium, Delhi, India
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Delhi Capitals Squad
Chennai Super Kings Squad
Venue Guide
|Stadium
|Arun Jaitley Stadium
|City
|Delhi
|Capacity
|48000
|Ends
|Stadium End
|Hosts to
|Pavilion End