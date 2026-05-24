Squads Mumbai Indians vs Rajasthan Royals T20 Indian Premier League 24.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Sharma Rohit
batsman
Suryavanshi Vaibhav
no information yet
Rickelton Ryan
wicket keeper
Jaiswal Yashasvi
batsman
Dhir Naman
bowler
Jurel Dhruv
wicket keeper
Yadav Suryakumar
batsman
Parag Riyan
all rounder
Varma Tilak
batsman
Ferreira Donovan
wicket keeper
Pandya Hardik
all rounder
Shanaka Dasun
all rounder
Jacks Will
batsman
Archer Jofra
bowler
Bosch Corbin
all rounder
Burger Nandre
bowler
Chahar Deepak
bowler
Punja Yash Raj
no information yet
Thakur Shardul
all rounder
Sharma Brijesh
no information yet
Ghazanfar Allah Mohammad
bowler
Jadeja Ravindra
all rounder
Sharma Raghu
bowler
Dubey Shubham
batsman
Rawat Mayank
all rounder
Mishra Sushant
bowler
Minz Robin
wicket keeper
Perala Aman Rao
batsman
Bhagat Krish
bowler
Bishnoi Ravi
bowler
Boult Trent
bowler
Deshpande Tushar
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Ankolekar Atharva
bowler
Curran Sam
all rounder
Bawa Raj Angad
all rounder
Hetmyer Shimron
batsman
Bumrah Jasprit
bowler
Maphaka Kwena
bowler
De Kock Quinton
wicket keeper
Milne Adam
bowler
Kumar Ashwani
batsman
Pretorius Lhuan-dre
wicket keeper
Malewar Danish
batsman
Puthur Vignesh
batsman
Markande Mayank
bowler
Sen Kuldeep
bowler
Rutherford Sherfane
batsman
Sharma Sandeep
bowler
Salahuddin Izhar Mohammed
no information yet
Singh Ravi
no information yet
Santner Mitchell
all rounder
Singh Yudhvir
all rounder