Squads Mumbai Indians vs Rajasthan Royals T20 Indian Premier League 24.05.2026

T20Wankhede Stadium, Mumbai
MI
MI

175

RR
RR

205

Playing

MI
MI
RR
RR
First TeamSecond Team
Suryavanshi Vaibhav

no information yet

Rickelton Ryan

wicket keeper

Jurel Dhruv

wicket keeper

Parag Riyan

all rounder

Ferreira Donovan

wicket keeper

Pandya Hardik

all rounder

Shanaka Dasun

all rounder

Jacks Will

batsman

Bosch Corbin

all rounder

Punja Yash Raj

no information yet

Thakur Shardul

all rounder

Sharma Brijesh

no information yet

Jadeja Ravindra

all rounder

Rawat Mayank

all rounder

Minz Robin

wicket keeper

Bench

MI
MI
RR
RR
First TeamSecond Team
Curran Sam

all rounder

Bawa Raj Angad

all rounder

De Kock Quinton

wicket keeper

Pretorius Lhuan-dre

wicket keeper

Salahuddin Izhar Mohammed

no information yet

Singh Ravi

no information yet

Santner Mitchell

all rounder

Singh Yudhvir

all rounder