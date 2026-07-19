Squads Dambulla Sixers vs Jaffna Kings T20 T20 Lanka Premier League 19.07.2026

T20

DAM
DAM
JAF
JAF

Playing

DAM
DAM
JAF
JAF

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

DAM
DAM
JAF
JAF
First TeamSecond Team
Ahmed Iftikhar

all rounder

Abinash Murvin

all rounder

Allen Fabian

all rounder

Dinusha Sonal

all rounder

Gunaratne Asela

all rounder

Madushka Nishan

wicket keeper

Mendis Kusal

wicket keeper

Janat Karim

all rounder

Pragasam Arul

no information yet

Randika Vishad

wicket keeper

Ross Alex

batsman

Nabi Mohammad

all rounder

Perera Kusal

wicket keeper

Silva Ranesh

wicket keeper

Udara Lahiru

wicket keeper