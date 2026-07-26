Squads Galle Gallants vs Dambulla Sixers T20 T20 Lanka Premier League 26.07.2026

T20

GAL
GAL

220

DAM
DAM

176

Playing

GAL
GAL
DAM
DAM
First TeamSecond Team
Harper Sam

wicket keeper

Chandimal Dinesh

wicket keeper

Rathnayake Paven

all rounder

Naib Gulbadin

all rounder

Shanaka Dasun

all rounder

Mendis Ramesh

all rounder

Hasan Sohan Nurul

wicket keeper

Kumara Vishwa

all rounder

Nawaz Mohammad

all rounder

Bench

GAL
GAL
DAM
DAM
First TeamSecond Team
Bowes Chad

batsman

Dickwella Niroshan

wicket keeper

Hales Alex

batsman

Koththigoda Yuri

no information yet

Lynn Chris

batsman

Seifert Tim

wicket keeper

Singh Virandeep

all rounder

Udana Isuru

all rounder

Williams Sean

all rounder