Squads Galle Gallants vs Dambulla Sixers T20 T20 Lanka Premier League 26.07.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Harper Sam
wicket keeper
Chandimal Dinesh
wicket keeper
Kalupahana Dinura
all rounder
Hendricks Reeza
batsman
Asalanka Charith
batsman
Rathnayake Paven
all rounder
Arachchige Sahan
batsman
Ackerman Marques
batsman
Karunaratne Chamika
all rounder
Naib Gulbadin
all rounder
Shanaka Dasun
all rounder
Mendis Ramesh
all rounder
Hasan Sohan Nurul
wicket keeper
Kumara Vishwa
all rounder
Nawaz Mohammad
all rounder
Chameera Dushmantha
bowler
Ratnayake Tharindu
bowler
Wasim Jr Mohammad
bowler
Javed Akif
bowler
Farhan Sahibzada
batsman
Colombage Sachindu
bowler
Malinga Eshan
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Bowes Chad
batsman
Dananjaya Akila
bowler
Croospulle Lasith
batsman
Farooqi Fazalhaq
bowler
Dickwella Niroshan
wicket keeper
Jayathilake Sachitha
all rounder
Hales Alex
batsman
Schalkwyk Shadley Van
all rounder
Jayasuriya Prabath
bowler
Weerasinghe Gayana
all rounder
Khan Zahoor
bowler
Koththigoda Yuri
no information yet
Kumara Lahiru
bowler
Lakshan Dhananjaya
all rounder
Lynn Chris
batsman
Miraz Mehidy Hasan
all rounder
Nadeeshan Kavindu
bowler
Rajapaksa Bhanuka
batsman
Rajapaksa Sadisha
batsman
Seifert Tim
wicket keeper
Shiraz Mohamed
bowler
Singh Virandeep
all rounder
Tharupathi Malsha
bowler
Udana Isuru
all rounder
Ur Rahman Mujeeb
bowler
Vandersay Jeffrey
bowler
Viyaskanth Vijayakanth
bowler
Wijesinghe Chamindu
all rounder
Williams Sean
all rounder