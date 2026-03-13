Adil Rashid News

Category links
Teams
Pakistan Cricket TeamIndia Cricket TeamEngland Cricket TeamAfghanistan Cricket BoardSouth Africa Women Cricket TeamKent Cricket TeamWorcestershire County Cricket ClubChennai Super KingsEngland Women Cricket TeamWest Indies Women Cricket TeamBCBKolkata Knight RidersMumbai IndiansRoyal Challengers BengaluruZimbabwe Cricket TeamAustralia Women Cricket TeamPunjab KingsAustralia Cricket TeamIndia Women Cricket TeamIreland Cricket TeamSri Lanka A Cricket TeamIndia A Cricket TeamNew Zealand Cricket TeamNew Zealand Women Cricket TeamBangladesh Women Cricket TeamDelhi CapitalsLucknow Super GiantsPakistan Women Cricket TeamWest Indies Cricket TeamScotland Women Cricket TeamSan Fransico UnicornsGujarat TitansBangladesh Cricket TeamRajasthan RoyalsWarwickshire CountyAfghanistan Cricket TeamMiddlesex Cricket TeamSomersetGloucestershireMelbourne RenegadesMelbourne StarsCanada Cricket TeamSri Lanka Cricket TeamSunrisers HyderabadSunriser HyderabadGujarat GiantsRoyal Challengers Bangalore WomenNew South WalesLos Angeles Knight RidersPakistan Cricket BoardBirmingham PhoenixPeshawar ZalmiSouth Africa Cricket TeamRajshahi RoyalsKarachi KingsLancashireBangladeshTasmaniaJammu And Kashmir Cricket TeamWestern AustraliaVictoria Cricket TeamNetherlands Cricket TeamBengal Cricket TeamNepal Cricket TeamScotland Cricket TeamUsa Cricket TeamUae Cricket TeamNamibia Cricket TeamOman Cricket TeamDelhi Capitals WomenIndia U 19 Cricket TeamAfghanistan U 19 Cricket TeamGujarat Giants WomenMumbai Indians WomenUp Warriorz WomenPunjab Cricket TeamPerth ScorchersSydney SixersNew Zealand U 19 Cricket TeamHobart HurricanesPaarl RoyalsJoburg Super KingsRangpur RidersUp WarriorzPretoria CapitalsSunrisers Eastern CapeOtago VoltsWellington FirebirdsDurban Super GiantsAdelaide StrikersSydney ThunderBrisbane HeatMi Cape TownMi EmiratesDesert VipersCanterbury KingsCentral StagsSri Lanka Women Cricket TeamBihar Cricket TeamArunachal Pradesh Cricket Team
Tournaments
India Vs Sri LankaIndia Vs EnglandIcc Womens World T 20India Tour Of EnglandIndia Women Vs Australia WomenIreland Vs IndiaWomens Cricket World CupIndian Premier LeagueAustralia Vs West IndiesIcc Odi RankingsIndia Vs BangladeshBcciT 20 World Cup2028 OlympicsICCWomen World T 20 SeriesMajor League CricketEuropean Cricket LeagueNew Zealand Vs EnglandIcc RankingWorld Test ChampionshipIndia Vs PakistanIndia Vs AfghanistanCounty ChampionshipSri Lanka Vs EnglandWorld Odi ChampionshipBangladesh Vs New ZealandBangladesh Vs AustraliaT 20 Mumbai LeagueBig Bash LeaguePakistan Vs BangladeshAsian GamesICC ODI World CupIndia Vs New ZealandPink Ball TestIndia Women Vs England WomenAustralia Vs PakistanWomens Premier LeagueSa 20Super SmashLanka Premier LeaguePakistan Super LeagueAsia CupThe HundredSouth Africa Vs New ZealandOlympicsBorder Gavaskar TrophyEnglish Premier LeagueLegends League CricketIndia Vs AustraliaWest Indies Vs IndiaRanji TrophyZimbabwe Vs IndiaSri Lanka Vs New ZealandEngland Vs PakistanWest Indies Vs South AfricaIndia Vs South AfricaSri Lanka Vs ZimbabweAustralia Vs Sri LankaAustralia Vs ZimbabweEngland Vs West IndiesPakistan Women Vs South Africa WomenIcc U 19 World CupNew Zealand Tour Of IndiaAustralia Tour Of PakistanIcc Champions TrophyPakistan Vs ZimbabweBangladesh Premier LeagueVijay Hazare TrophyWtc FinalAshesSri Lanka Vs PakistanIl T 20Sri Lanka Tour Of IndiaNew Zealand Vs West IndiesSyed Mushtaq Ali TrophySouth Africa Tour Of IndiaEngland Vs AustraliaU 19 Asia CupWomens Big Bash LeagueAbu Dhabi T 10 LeagueIreland Vs BangladeshEmerging Asia CupIndia A Vs South Africa APakistan Vs SrilankaSheffield ShieldIcc Odi Super LeagueIndia Tour Of AustraliaSouth Africa Vs PakistanChampions One Day CupAfghanistan Vs ZimbabweBangladesh Vs West IndiesIndia Women Vs New Zealand WomenSri Lanka Vs BangladeshBangladesh Vs AfghanistanJlt One Day CupWest Indies Tour Of India2007 T 20 I World CupIndia A Vs AustraliaAustralia Vs New Zealand
Players
Prithvi ShawRavi BishnoiShreyas IyerJacob BethellEllyse PerryAshleigh GardnerJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanBabar AzamShan MasoodJay ShahVirat KohliVaibhav SuryavanshiAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSanju SamsonSachin TendulkarSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarSophie EcclestoneLaura WolvaardtRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulShubman GillNitish Kumar ReddyBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesRohit SharmaHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerGlenn PhillipsMatt HenrySai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh TiwaryAakash ChopraSteve SmithSuresh RainaRob Key
Teams
Tournaments
Players
Watch, T20 World Cup | England survive Stewart scare before sneaking past Italy into Super Eight

Watch, T20 World Cup | England survive Stewart scare before sneaking past Italy into Super Eight

  • news
  • cricket
How is England Positioning Themselves as Favourites for the 2026 T20 World Cup?

How is England Positioning Themselves as Favourites for the 2026 T20 World Cup?

  • news
  • cricket
Chris Woakes Moved to Tears by England Players’ Farewell Message

Chris Woakes Moved to Tears by England Players’ Farewell Message

  • news
  • cricket
‌IRE vs ENG, Review | England claim series after dominant six-wicket win in Dublin

‌IRE vs ENG, Review | England claim series after dominant six-wicket win in Dublin

  • news
  • cricket
AI Simulation, IRE vs ENG | England take 2-0 lead with another high-scoring chase

AI Simulation, IRE vs ENG | England take 2-0 lead with another high-scoring chase

  • news
  • cricket
NS vs BP, Review | Northern Superchargers jump to first place after win against Birmingham Phoenix

NS vs BP, Review | Northern Superchargers jump to first place after win against Birmingham Phoenix

  • news
  • cricket
IND vs ENG | Twitter reacts to Rashid silences rooting Ahmedabad crowd with last laugh against Hardik’s onslaught

IND vs ENG | Twitter reacts to Rashid silences rooting Ahmedabad crowd with last laugh against Hardik’s onslaught

  • news
  • cricket
IND vs ENG | Twitter reacts to Kohli perplexed by DRS result as his Rashid voodoo continues

IND vs ENG | Twitter reacts to Kohli perplexed by DRS result as his Rashid voodoo continues

  • news
  • cricket
‌Rashid quits rumors on International retirement at 36

‌Rashid quits rumors on International retirement at 36

  • news
  • cricket
Men’s Hundred | Twitter reacts to Rashid three-fer dwarf Spirits as Superchargers bolster elimination chance

Men’s Hundred | Twitter reacts to Rashid three-fer dwarf Spirits as Superchargers bolster elimination chance

  • news
  • cricket
ENG vs USA | Buttler muscle power combined with Jordan's masterful brilliance propels England into the semi-finals

ENG vs USA | Buttler muscle power combined with Jordan's masterful brilliance propels England into the semi-finals

  • news
  • cricket
ENG vs USA | Twitter reacts as Adil Rashid's googly bewilderingly deceives Aaron Jones and toppling the stumps

ENG vs USA | Twitter reacts as Adil Rashid's googly bewilderingly deceives Aaron Jones and toppling the stumps

  • news
  • cricket
ENG vs OMA | England take big stride towards Super 8 qualification by demolishing Oman for 47 all-out

ENG vs OMA | England take big stride towards Super 8 qualification by demolishing Oman for 47 all-out

  • news
  • cricket
SA vs ENG | Twitter lauds Rashid's leg-spin forcing open Hendricks' legs to nutmeg into the stumps

SA vs ENG | Twitter lauds Rashid's leg-spin forcing open Hendricks' legs to nutmeg into the stumps

  • news
  • cricket
AUS vs ENG | Twitter reacts to Steve Smith’s frustrated yell after his attempted reverse-slog failed miserably on free-hit

AUS vs ENG | Twitter reacts to Steve Smith’s frustrated yell after his attempted reverse-slog failed miserably on free-hit

  • news
  • cricket
ICC World T20 | Twitter reacts as stellar show by England openers axes India’s hopes of final with 10-wicket win

ICC World T20 | Twitter reacts as stellar show by England openers axes India’s hopes of final with 10-wicket win

  • news
  • cricket
ICC World T20 | Twitter reacts as Adil Rashid’s ‘hand of luck’ sends Lorcan Tucker back to pavilion

ICC World T20 | Twitter reacts as Adil Rashid’s ‘hand of luck’ sends Lorcan Tucker back to pavilion

  • news
  • cricket
Daryl Mitchell wins the ICC Spirit of Cricket Award

Daryl Mitchell wins the ICC Spirit of Cricket Award

  • news
  • cricket
Adil Rashid backs Azeem Rafiq's racism claims against Michael Vaughan

Adil Rashid backs Azeem Rafiq's racism claims against Michael Vaughan

  • news
  • cricket
T20 World Cup 2021 | Semifinal against England will be a real tough challenge, says Adam Milne

T20 World Cup 2021 | Semifinal against England will be a real tough challenge, says Adam Milne

  • news
  • cricket
T20 World Cup 2021 | We’ll continue to be aggressive, but shot-selection must be better, says Phil Simmons

T20 World Cup 2021 | We’ll continue to be aggressive, but shot-selection must be better, says Phil Simmons

  • news
  • cricket
T20 World Cup 2021 | 'As a West Indian, I am very disappointed', says Brian Lara after team's batting collapse

T20 World Cup 2021 | 'As a West Indian, I am very disappointed', says Brian Lara after team's batting collapse

  • news
  • cricket
T20 World Cup 2021 | CSK stint was perfect preparation for the T20 WC, reflects Moeen Ali after win over West Indies

T20 World Cup 2021 | CSK stint was perfect preparation for the T20 WC, reflects Moeen Ali after win over West Indies

  • news
  • cricket
IPL 2021 | Looking forward to learn from Anil Kumble at the IPL, says Adil Rashid

IPL 2021 | Looking forward to learn from Anil Kumble at the IPL, says Adil Rashid

  • news
  • cricket
IPL 2021 | Punjab Kings sign Adil Rashid as Jhye Richardson's replacement for UAE leg

IPL 2021 | Punjab Kings sign Adil Rashid as Jhye Richardson's replacement for UAE leg

  • news
  • cricket
IND vs ENG | Openers have been a pillar of England’s strength for a long period of time, admits Jos Buttler

IND vs ENG | Openers have been a pillar of England’s strength for a long period of time, admits Jos Buttler

  • news
  • cricket
Takeaways from England’s missed opportunity ft. no-identity Curran, 1D bowling and Enigma Malan

Takeaways from England’s missed opportunity ft. no-identity Curran, 1D bowling and Enigma Malan

  • feature
  • cricket