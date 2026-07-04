Follow us
Khan, Zahoor
United Arab Emirates
Lakra, Aryan
Wasim, Imad
Pakistan
Shamsi, Tabraiz
South Africa
Rossouw, Rilee
Hosein, Akeal
Trinidad and Tobago
Little, Joshua
Ireland
Ali, Anwar
Chapman, Mark
New Zealand
Boult, Trent
Theekshana, Morawakage Maheesh
Sri Lanka
Malik, Adeel
Roy, Jason
England
Smeed, Will
Thushara, Nuwan
Wiese, David
Namibia
Hope, Shai
Barbados
Rajapaksa, Bhanuka
Kohler-Cadmore, Tom
Gleeson, Richard
Zadran, Mujeeb Ur Rahman
Afghanistan
Rutherford, Sherfane
Guyana
Delport, Cameron
Rickelton, Ryan
Watson, Shane
Australia
Pierre, Khary
Hemraj, Chandrapaul
Buttler, Jos
Stoinis, Marcus
Ashraf, Sharafuddin
Khan, Zahir
Ahmad, Noor
Khan, Mohammad Azam
Raees, Rumman
Zameer, Zeeshan
Campher, Curtis
Raina, Suresh
India
Nortje, Anrich
Pooran, Nicholas
Lawrence, Dan
Pretorius, Migael
Tharupathi, Malsha
Wood, Luke
Crane, Mason
Russell, Andre
Jamaica
Evans, Laurie
Ingram, Colin
Thompson, Jordan
Ball, Jake
Clarke, Joe
Moores, Tom
Helm, Tom
Bopara, Ravi
Fletcher, Andre
Grenada
Ullah, Muhammad Jawad
Tinotenda Tinashe Maphosa
Zimbabwe
Allen, Fabian
Bajwa, Dilpreet Singh
Canada
Kumar, Ajay
Salamkheil, Waqar
Tariq, Usman
Hassan, Hamid
Parbeja, Nav
Ahmed, Sultan
Tarakhil, Wafiullah
Nafay, Khawaja Muhammad
Jawadullah, Muhammad
United arab emirates
Devcich, Anton
New zealand
Maposa, Tinotenda Tinashe
Ahmad, Ibra
Ahmed, Fawad
Raza, Ali
Choudhary, Mayank
Cremer, Graeme
Shahzad, Mohammad
Ahmed, Imtiaz