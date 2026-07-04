Deccan Gladiators Cricket Team Players

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Deccan Gladiators

Khan, Zahoor

United Arab Emirates

Lakra, Aryan

United Arab Emirates

Wasim, Imad

Pakistan

Shamsi, Tabraiz

South Africa

Rossouw, Rilee

South Africa

Hosein, Akeal

Trinidad and Tobago

Little, Joshua

Ireland

Ali, Anwar

Pakistan

Chapman, Mark

New Zealand

Boult, Trent

New Zealand

Theekshana, Morawakage Maheesh

Sri Lanka

Malik, Adeel

Pakistan

Roy, Jason

England

Smeed, Will

England

Thushara, Nuwan

Sri Lanka

Wiese, David

Namibia

Hope, Shai

Barbados

Rajapaksa, Bhanuka

Sri Lanka

Kohler-Cadmore, Tom

England

Gleeson, Richard

England

Zadran, Mujeeb Ur Rahman

Afghanistan

Rutherford, Sherfane

Guyana

Delport, Cameron

South Africa

Rickelton, Ryan

South Africa

Watson, Shane

Australia

Pierre, Khary

Trinidad and Tobago

Hemraj, Chandrapaul

Guyana

Buttler, Jos

England

Stoinis, Marcus

Australia

Ashraf, Sharafuddin

Afghanistan

Khan, Zahir

Afghanistan

Ahmad, Noor

Afghanistan

Khan, Mohammad Azam

Pakistan

Raees, Rumman

Pakistan

Zameer, Zeeshan

Pakistan

Campher, Curtis

Ireland

Raina, Suresh

India

Nortje, Anrich

South Africa

Pooran, Nicholas

Trinidad and Tobago

Lawrence, Dan

England

Pretorius, Migael

South Africa

Tharupathi, Malsha

Sri Lanka

Wood, Luke

England

Crane, Mason

England

Russell, Andre

Jamaica

Evans, Laurie

England

Ingram, Colin

South Africa

Thompson, Jordan

England

Ball, Jake

England

Clarke, Joe

England

Moores, Tom

England

Helm, Tom

England

Bopara, Ravi

England

Fletcher, Andre

Grenada

Ullah, Muhammad Jawad

United Arab Emirates

Tinotenda Tinashe Maphosa

Zimbabwe

Allen, Fabian

Jamaica

Bajwa, Dilpreet Singh

Canada

Kumar, Ajay

Salamkheil, Waqar

Afghanistan

Tariq, Usman

Pakistan

Hassan, Hamid

Afghanistan

Parbeja, Nav

Ahmed, Sultan

United Arab Emirates

Tarakhil, Wafiullah

Afghanistan

Nafay, Khawaja Muhammad

Pakistan

Jawadullah, Muhammad

United arab emirates

Devcich, Anton

New zealand

Maposa, Tinotenda Tinashe

Zimbabwe

Malik, Adeel

Pakistan

Ahmad, Ibra

United arab emirates

Ahmed, Fawad

Australia

Raza, Ali

United arab emirates

Choudhary, Mayank

India

Cremer, Graeme

Zimbabwe

Shahzad, Mohammad

Afghanistan

Ahmed, Imtiaz

India