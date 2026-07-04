New York Strikers Cricket Team Players

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New York Strikers

Rizwan, Chundangapoyil

United Arab Emirates

Muhammad, Waseem

United Arab Emirates

Amir, Mohammad

Pakistan

Malik, Shoaib

Pakistan

Pollard, Kieron

Trinidad and Tobago

Brathwaite, Carlos

Barbados

Hosein, Akeal

Trinidad and Tobago

Naveed, Izharulhaq

Afghanistan

de Grandhomme, Colin

New Zealand

Perera, Kusal

Sri Lanka

Pradeep, Nuwan

Sri Lanka

Jacks, Will

England

Smith, Odean

Jamaica

Khan, Rashid

Afghanistan

Riaz, Wahab

Pakistan

Haris, Mohammad

Pakistan

Croospulle, Lasith

Sri Lanka

Pathirana, Matheesha

Sri Lanka

Bracewell, Doug

New Zealand

Perera, Thisara

Sri Lanka

Udana, Isuru

Sri Lanka

Powell, Ricardo

Jamaica

Hemraj, Chandrapaul

Guyana

Topley, Reece

England

Gurbaz, Rahmanullah

Afghanistan

Khan, Mohammad Azam

Pakistan

Binny, Stuart

India

Munro, Colin

New Zealand

Stirling, Paul

Ireland

Ali, Asif

Pakistan

Ali Khan, Muhammad Ahsan

Pakistan

Ferreira, Donavon

South Africa

Brevis, Dewald

South Africa

Sharafu, Alishan

United Arab Emirates

Shepherd, Romario

Guyana

Mathews, Angelo

Sri Lanka

Taylor, Troy

Cayman Islands

Owen, Mitchell J

Australia

Dickwella, Niroshan

Sri Lanka

Karunaratne, Chamika

Sri Lanka

Kumara, Lahiru

Sri Lanka

McMullen, Brandon

Scotland

Hartley, Tom

England

Rayudu, Ambati

India

Narine, Sunil

Trinidad and Tobago

Thompson, Jordan

England

Scrimshaw, George

England

Walton, Chadwick

Jamaica

Williams, Kesrick

Saint Vincent and the Grenadines

Fletcher, Andre

Grenada

Edward, Nathan

Trinidad and Tobago

Sewmina, Dumindu

Sri Lanka

Ullah, Muhammad Jawad

United Arab Emirates

Gunaratne, Asela

Sri Lanka

Khan, Matiullah

Pakistan

Lewis, Kennar

Grenada

Perera, Angelo

Sri Lanka

Bodugum, Akhilesh Reddy

USA

Morgan, Eoin

England

Lewis, Evin

Trinidad and Tobago

Farooq, Muhammad

United Arab Emirates

Kadowaki-Fleming, Kendel

Japan

Deyal, Mark

Trinidad and Tobago

Deonarine, Narsingh

Guyana

Morris, Alessandro

Cayman islands

Naidoo, Akshay Reddy

Cayman islands

Sharma, Rahul

India

Benn, Sulieman

Barbados

Taylor, Jerome

Jamaica

Parbeja, Nav

Rampaul, Ravi

Trinidad and Tobago

Prasad, Dhammika

Sri lanka

Kapugedera, Chamara

Sri lanka

Jawadullah, Muhammad

United arab emirates

Christian, Dan

Australia

Patel, Ansh

Canada

Tanvir, Khuzaima Bin

Codner, Davion

Rizwan, CP

India

Gurbaz, Masood

Afghanistan

Thirimanne, Lahiru

Sri lanka