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Rizwan, Chundangapoyil
United Arab Emirates
Muhammad, Waseem
Amir, Mohammad
Pakistan
Malik, Shoaib
Pollard, Kieron
Trinidad and Tobago
Brathwaite, Carlos
Barbados
Hosein, Akeal
Naveed, Izharulhaq
Afghanistan
de Grandhomme, Colin
New Zealand
Perera, Kusal
Sri Lanka
Pradeep, Nuwan
Jacks, Will
England
Smith, Odean
Jamaica
Khan, Rashid
Riaz, Wahab
Haris, Mohammad
Croospulle, Lasith
Pathirana, Matheesha
Bracewell, Doug
Perera, Thisara
Udana, Isuru
Powell, Ricardo
Hemraj, Chandrapaul
Guyana
Topley, Reece
Gurbaz, Rahmanullah
Khan, Mohammad Azam
Binny, Stuart
India
Munro, Colin
Stirling, Paul
Ireland
Ali, Asif
Ali Khan, Muhammad Ahsan
Ferreira, Donavon
South Africa
Brevis, Dewald
Sharafu, Alishan
Shepherd, Romario
Mathews, Angelo
Taylor, Troy
Cayman Islands
Owen, Mitchell J
Australia
Dickwella, Niroshan
Karunaratne, Chamika
Kumara, Lahiru
McMullen, Brandon
Scotland
Hartley, Tom
Rayudu, Ambati
Narine, Sunil
Thompson, Jordan
Scrimshaw, George
Walton, Chadwick
Williams, Kesrick
Saint Vincent and the Grenadines
Fletcher, Andre
Grenada
Edward, Nathan
Sewmina, Dumindu
Ullah, Muhammad Jawad
Gunaratne, Asela
Khan, Matiullah
Lewis, Kennar
Perera, Angelo
Bodugum, Akhilesh Reddy
USA
Morgan, Eoin
Lewis, Evin
Farooq, Muhammad
Kadowaki-Fleming, Kendel
Japan
Deyal, Mark
Deonarine, Narsingh
Morris, Alessandro
Cayman islands
Naidoo, Akshay Reddy
Sharma, Rahul
Benn, Sulieman
Taylor, Jerome
Parbeja, Nav
Rampaul, Ravi
Prasad, Dhammika
Sri lanka
Kapugedera, Chamara
Jawadullah, Muhammad
United arab emirates
Christian, Dan
Patel, Ansh
Canada
Tanvir, Khuzaima Bin
Codner, Davion
Rizwan, CP
Gurbaz, Masood
Thirimanne, Lahiru