Uttar Pradesh Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Uttar Pradesh

Yadav, Kuldeep

India

Raina, Suresh

India

Kumar, Saurabh

India

Yadav, Upendra

India

Tomar, Gaurav

India

Murtaza, Ali

India

Mavi, Shivam

India

Dayal, Yash

India

Rana, Nitish

India

Singh, Rinku

India

Khan, Mohsin

India

Sharma, Karan

India

Kumar, Bhuvneshwar

India

Tyagi, Kartik

India

Jurel, Dhruv Chand

India

Sharma, Karn

India

Chawla, Piyush

India

Garg, Priyam K

India

Beri, Manik

Juyal, Aryan

India

Kaushik, Madhav

India

Rawat, Rahul

India

Nath, Akshdeep

India

Rajpoot, Ankit

India

Panwar, Vineet

India

Saini, Shanu

India

Dubey, Saurabh Sureshnath

India

Khan, Aquib

India

Rizvi, Sameer

India

Dhankar, Jasmer

Singh, Samarth

India

Shaukat, Almas

India

Veer, Prashant

India

Tyagi, Kunal

India

Goswami, Abhishek

India

Chaudhary, Ankit

India

Choudhary, Sameer

Bansal, Rishabh

Kumar, Sunil

Sharma, Shivam

Yadav, Siddharth Sarvan

Kumar, Vijay

India

Singh, Dhruv Pratap

India

Singh, Hardeep

Bahrain

Ansari, Zeeshan

India

Kumar, Mukesh

Singh, Kritagya Kumar

India

Yadav, Aaradhya

India

Jaiswal, Kartikeya Vivek

India

Suryavanshi, Aanjaneya Dhirendra

Nigam, Vipraj

India

Singh, Shiva

India

Yadav, Bobby

India

Yadav, Prince

India

Maurya, Munindra Hiralal

Rai, Atal Bihari Vipin

India

Tyagi, Purnank

India

Joshi, Divyansh

India

Doyla, Yogendra

India

Yadav, Kunal

Chikara, Swastik

India

Siddiqui, Shoaib

Chaudhary, Vaibhav

India

Sharma, Rituraj

India

Idrish, Mohammad Javed

Mourya, Aishwarya

Jangra, Mohit

India

Chaubey, Shubham

India

Saif, Mohammad

India

Singh, Adarsh

India

Shukla, Shivakant

India

Sharma, Shivam

India

Yadav, Siddarth

India

Sharma, Aditya

India

Bahadur, Raj

India

Yadav, Kartik

India

Yadav, Kartik

Chaudhary, Karan