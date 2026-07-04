West Indies Cricket Team Players

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West Indies

Charles, Johnson

Saint Lucia

Hosein, Akeal

Trinidad and Tobago

Hope, Shai

Barbados

Powell, Rovman

Jamaica

Rutherford, Sherfane

Guyana

Thomas, Devon

Cornwall, Rahkeem

Antigua and Barbuda

Louis, Jeremiah

Saint Kitts and Nevis

Carty, Keacy

Sint Maarten

Gore, Karima

USA

Louis, Mikyle

Springer, Shamar

Barbados

Drakes, Dominic

Barbados

Jordan, Akeem

Barbados

McCaskie, Zachary

Western Sahara

Simmonds, Ramon Romario

Barbados

McAllister, Jair

Hodge, Kavem

Dominica

Greaves, Justin

Barbados

Lewis, Shermon

Grenada

Bishop, Teddy

Bonner, Nkrumah

Jamaica

Mindley, Marquino

Shields, Ojay

Jamaica

Mckenzie, Kirk

India

Cariah, Yannick

Trinidad and Tobago

Charles, Bryan

Trinidad and Tobago

Jangoo, Amir

Trinidad and Tobago

Hinds, Terrance

Trinidad and Tobago

Goolie, Jyd Uri

Permaul, Veerasammy

Guyana

Paul, Keemo

Guyana

Imlach, Tevin

Guyana

Sinclair, Kevin

Guyana

Anderson, Kevlon

Neutral

Joseph, Shamar

India

Motie, Gudakesh

Guyana

Blackwood, Jermaine

Jamaica

Roach, Kemar

Barbados

Brathwaite, Kraigg

Barbados

Mayers, Kyle

Barbados

Holder, Jason

Barbados

Chase, Roston

Barbados

Gabriel, Shannon

Trinidad and Tobago

Reifer, Raymon

Barbados

Joseph, Alzarri

Antigua and Barbuda

Da Silva, Joshua

Trinidad and Tobago

King, Brandon

Jamaica

Shepherd, Romario

Guyana

Phillip, Anderson

Trinidad and Tobago

Warrican, Jomel

Saint Vincent and the Grenadines

Hetmyer, Shimron

Guyana

McCoy, Obed

Saint Vincent and the Grenadines

Alleyne, Kadeem

Barbados

Andrew, Jewel

Antigua and Barbuda

Jean, Abini St

Dominica

Auguste, Ackeem

Thomas, Oshane

Jamaica

Simmons, Phil

Trinidad and Tobago

Allen, Fabian

Jamaica

Forde, Matthew

Barbados

Seales, Jayden

Trinidad and Tobago

Young, Nyeem

Barbados

Layne, Johann

Trinidad and Tobago

Thorne, Isai

Johnson, Jordan

Dorne, Joshua

Ottley, Kjorn

Trinidad and Tobago

Sampson, Quentin

Guyana

Blades, Jediah

Bowen-Tuckett, Carlon

Bidaisee, Navin

Campbell, John

Jamaica

Motara, Zishan