Super Smash, Women Cricket Tournament Players

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Super Smash, Women

Pandey, Shikha

India

Harris, Laura

Australia

Devine, Sophie

New Zealand

Perry, Ellyse

Australia

Kerr, Amelia

New Zealand

Glenn, Sarah

England

Sana, Fatima

Pakistan

Atapattu, Chamari

Sri Lanka

Tahuhu, Lea

New Zealand

Stalenberg, Naomi

Australia

Wellington, Amanda

Australia

Penna, Madeline

Australia

Tomlinson, Kerry-Anne

Netherlands

Dodd, Natalie

New Zealand

Rowe, Hannah

New Zealand

Hansen, Melissa

New Zealand

Watkin, Jess

New Zealand

Greig, Mikaela

New Zealand

Mair, Rosemary

New Zealand

Cunningham, Emily

Green, Claudia

Atkinson, Georgia

New Zealand

Rees, Monique

Kumar, Ashtuti

Gaging, Anna

England

Gaging, Kate

England

Bartlett, Ocean

New Zealand

Sims, Gemma

New Zealand

Pedersen, Cate

Apperley, Aniela

New Zealand

McLeod, Emma

New Zealand

Devonshire, Flora

New Zealand

Ogden, Jessica Brooke

Kasperek, Leigh

New Zealand

McFadyen, Jess

New Zealand

Kerr, JM

New Zealand

Newton, Thamsyn

New Zealand

Burns, Rebecca

New Zealand

King, Caitlin

New Zealand

Green, Maddy

New Zealand

Jetly, Xara

New Zealand

Plimmer, Georgia Ellen

New Zealand

Codyre, Natasha Emma

New Zealand

Chandler, Kate

New Zealand

Hamilton, Antonia

New Zealand

Baird, Nicole

New Zealand

Bryant, Rachel

New Zealand

Ebrahim, Kate Ellen

New Zealand

Jensen, Hayley

New Zealand

Leydon-Davis, Felicity

New Zealand

Bates, Suzie

New Zealand

Inglis, Polly

New Zealand

Blakely, Caitlin

New Zealand

Carson, Eden J

New Zealand

Loe, Molly

New Zealand

Gain, Olivia

James, Bella

New Zealand

Black, Emma

New Zealand

Oldershaw, Sophie

Adams, Gemma

Wilson, Saffron

Loggenberg, Paige

New Zealand

Deerness, Chloe

Mackay, Frances

New Zealand

Dean, Jodie

Australia

Savage, Jacinta

New Zealand

Cox, Natalie

New Zealand

Hughes, Laura

New Zealand

Anderson, Kate

New Zealand

Sullivan, Gabby

Cook Islands

Simmons, Jessica

Banks, Melissa

Asmussen, Sarah

Gerken, Abigale

Sharp, Izzy

New Zealand

Hotton, Abigail

New Zealand

Lamplough, Marina

Hong Kong, China

Patel, Nensi

New Zealand

Smith, Bryony

England

Smith, Linsey

England

Gardner, Joana

England

Gray, Eva

England

Scrivens, Grace

England

Armitage, Hollie

England

Gordon, Kirstie

England

Armstrong, Bella

New Zealand

Richardson, Eimear

Ireland

Bezuidenhout, Bernadine

South Africa

Halliday, Brooke

New Zealand

Gaze, Izzy

New Zealand

Jonas, Fran

New Zealand

Penfold, Molly

New Zealand

Chatterji, Priyanaz

Scotland

Brown, Maitlan

Australia

Darlington, Hannah

Australia

Molineux, Sophie

Australia

Smith, Lauren

Australia

Shahri, Saachi

New Zealand

Browning, Anna

New Zealand

Catton, Prue

Penfold, Josie

Bowden, Skye

Hucker, Amie

New Zealand

Jaswal, Rishika

New Zealand

Buchanan, Elizabeth

New Zealand

Illing, Bree

New Zealand

Dean, Jodie

New Zealand

Watkins, PJ

New Zealand

Wakelin, Tash

New Zealand

Gurrey, Caitlin

New Zealand

Barriball, Sam

Agafili, Carol

Samoa

Prasad, Jesse

New Zealand

Downes, Marama

Topp, Holly

Knight, Kayley

New Zealand

Naidu, Shriya

United Arab Emirates

Wolland, Eve

New Zealand

Boucher, Lucy

Down, Lauren

New zealand

Kareem, Yasmeen

New zealand

Templeton, Makayla

Parr-Thompson, Amberly

Anderson, Olivia

New zealand

Irewin, Kate

New Zealand

Bermingham, Erin

New zealand

Irwin, Emma

Graham, Harriet

Clayton, Nicola

New zealand

Lynch, Boadicea

New zealand

Cullen, Yssa

New zealand

Cuttance, Harriet

Kotkamp, Lousia

New zealand

Francis, Hannah

New zealand

Williams, Phoenix Amber

Foreman, Grace

Parry, Isy

Germany

Court, Sophie

New Zealand

Todd, Anika

New Zealand

Mackinder, Sam

New Zealand

Curtis, Sam

New zealand

Ogden, Jessica

Namibia

Lambat, Ayaan

New zealand

Prasad, Darcy-Rose

New zealand

Treder, Abby

Taylor, Vanessa

McKenzie, Isla

New zealand

Ryan, Hannah

New zealand

Simmons, Jess

New zealand

Cohr, Elizabeth Jaine

Stead, Libby

New zealand

Cornelius, Stella