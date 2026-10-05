Squads Central Stags vs Auckland Aces List a Ford Trophy 03.11.2026

List a

Napier

CST
CST
AUC
AUC

Playing

CST
CST
AUC
AUC
First TeamSecond Team
Allen Finn

wicket keeper

Bracewell Doug

all rounder

Anderson Corey

all rounder

Bruce Tom

batsman

Clarkson Josh

all rounder

Cleaver Dane

wicket keeper

Cobb Josh

all rounder

Bopara Ravi

all rounder

Field Joey

all rounder

Briggs Cole Jeffery

wicket keeper

Findlay Toby Aitken

no information yet

Frew Jesse

batsman

Cachopa Craig

wicket keeper

Heaphy Curtis

wicket keeper

Fletcher Cam

wicket keeper

Ludick Willem

all rounder

Fuller James

all rounder

Harjot Harjot

all rounder

Harrison Ryan

all rounder

Hodge Brad

batsman

Johal Harjot

no information yet

Mahmood Azhar

all rounder

Majithia R

batsman

Watson Ryan

all rounder

Weeks Matthew

all rounder

Wiggins Bayley

wicket keeper

Mustard Phil

wicket keeper

Nash Chris

batsman

Young Will

batsman

Neesham James

all rounder

Bench

CST
CST
AUC
AUC

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet