Squads Central Stags vs Auckland Aces List a Ford Trophy 03.11.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Allen Finn
wicket keeper
Bracewell Doug
all rounder
Anderson Corey
all rounder
Bruce Tom
batsman
Ashok Adithya
bowler
Clark William
batsman
Barry Michael J
batsman
Clarkson Josh
all rounder
Bassett-Graham Jonny
batsman
Claydon Mitchell
bowler
Beghin Graeme
batsman
Cleaver Dane
wicket keeper
Bell-Drummond Daniel
batsman
Cobb Josh
all rounder
Bopara Ravi
all rounder
Field Joey
all rounder
Briggs Cole Jeffery
wicket keeper
Findlay Toby Aitken
no information yet
Brown Jamie
bowler
Frew Jesse
batsman
Cachopa Craig
wicket keeper
Hay Gregory Robert
batsman
Chapman Mark
batsman
Heaphy Curtis
wicket keeper
de Silva Aravinda
all rounder
Hook Stefan
bowler
Delport Louis Johannes
bowler
Hughes Mason Gareth
batsman
Ferguson Lockie
bowler
Jayawardene Mahela
batsman
Ferns Danru
bowler
Lennox Jayden
bowler
Finch Aaron
batsman
Leopard Christian Kevin
all rounder
Fletcher Cam
wicket keeper
Ludick Willem
all rounder
Fuller James
all rounder
McCone Ryan James
bowler
Gibson Matthew
bowler
Milne Adam
bowler
Guptill-Bunce Michael Luke
wicket keeper
Murray Felix
bowler
Guptill Martin
batsman
Noema-Barnett Kieran
all rounder
Harjot Harjot
all rounder
Patel Ajaz
bowler
Harrison Ryan
all rounder
Patel Navin
bowler
Hira Roneel Magan
bowler
Rance Seth
bowler
Hodge Brad
batsman
Randell Brett
bowler
Horne Benjamin James
wicket keeper
Schaw Angus
bowler
Johal Harjot
no information yet
Schmulian Bradley
all rounder
Juan Grobbelaar Donovan
bowler
Small Bevan James
all rounder
Keene Simon
batsman
Smith Benjamin Seth
batsman
Lister Benjamin
bowler
Stoyanoff Ben
bowler
Mahmood Azhar
all rounder
Taylor Ross
batsman
Majithia R
batsman
Tickner Blair
bowler
McEwan Matthew Brook
all rounder
Toole Raymond
bowler
McGregor Sumpter Flynn
all rounder
Trego Peter
batsman
McKenzie Jock
bowler
Watson Ryan
all rounder
Meaker Stuart
bowler
Watson Todd
bowler
Morgan Pringle Oliver
all rounder
Weeks Matthew
all rounder
Morrison Andrew Ross
wicket keeper
Wheeler Ben
bowler
Munro Colin
batsman
Wiggins Bayley
wicket keeper
Mustard Phil
wicket keeper
Worker George
batsman
Nash Chris
batsman
Young Will
batsman
Neesham James
all rounder
Match has not started yet