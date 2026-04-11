Match details Southern Rocks vs Mountaineers List a Pro50 Championship 11.04.2026

List a

SOU
SOU

231

MOU
MOU

230

Match Info

Match:Pro50 Championship 25/26
Date:Friday, October 31, 2025 - Saturday, April 11, 2026
Toss:no information yet
Time:Saturday, April 11, 2026 07:30 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Southern Rocks Squad

Players
BenchBallance Gary, Bess Dom, Campbell Johnathan, Chataira Takudzwa Zivanai, Chesa Privilege, Chisoro Tendai, Curran Ben, Frost Alistair, Gubbins Nick, Gwandu Trevor, Hondo Dylan, Jaure Keith, Jaya Gabriel, Kaia Innocent, Kaia Roy, Khan Jalat, Mashinge William, Matanga George, Mudzinganyama Brian, Mufandauya Ashley, Mupurura Nigel, Murombo Sydney, Mutsamba Travor, Mutumbami Richmond, Muzarabani Blessing, Schadendorf Jayden, Tsiga Tafadzwa, Zhou Costa, Zhuwao Cephas

Mountaineers Squad

Players
BenchBennet Brian, Bonyongwe Nigel, Chiora Tinashe, Chitumba Clive, Gopito Baxton, Gumbie Joylord, Kasuza Kevin, Macheke Hendrichs, Magodo Spencer, Makauyo Tariro, Maruma Timycen, Masakadza Shingi, Masakadza Wellington, Masara John, Masekesa Vincent, Mawadzi Definate, Mhlanga Fortune, Mirza Mohammad Salman, Moor Peter, Muchawaya Tinashe, Mugeri Prosper, Munyonga Tony, Myers Dion, Nyauchi Victor, Schadendorf Dane, Shungu Mashford, Tiripano Donald

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet