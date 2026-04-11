Match details Southern Rocks vs Mountaineers List a Pro50 Championship 11.04.2026
Match Info
|Match:
|Pro50 Championship 25/26
|Date:
|Friday, October 31, 2025 - Saturday, April 11, 2026
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Saturday, April 11, 2026 07:30 AM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Southern Rocks Squad
Mountaineers Squad
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet