Squads Southern Rocks vs Mountaineers List a Pro50 Championship 11.04.2026
Bench
Bench
|First Team
|Second Team
Ballance Gary
batsman
Bennet Brian
batsman
Bess Dom
bowler
Bonyongwe Nigel
wicket keeper
Campbell Johnathan
all rounder
Chiora Tinashe
batsman
Chitumba Clive
all rounder
Chesa Privilege
bowler
Gopito Baxton
batsman
Chisoro Tendai
bowler
Gumbie Joylord
wicket keeper
Curran Ben
batsman
Kasuza Kevin
batsman
Frost Alistair
bowler
Macheke Hendrichs
no information yet
Gubbins Nick
batsman
Magodo Spencer
batsman
Gwandu Trevor
all rounder
Makauyo Tariro
all rounder
Hondo Dylan
bowler
Maruma Timycen
batsman
Jaure Keith
bowler
Masakadza Shingi
bowler
Jaya Gabriel
batsman
Masakadza Wellington
bowler
Kaia Innocent
batsman
Masara John
bowler
Kaia Roy
all rounder
Masekesa Vincent
bowler
Khan Jalat
all rounder
Mawadzi Definate
no information yet
Mashinge William
all rounder
Mhlanga Fortune
bowler
Matanga George
bowler
Mirza Mohammad Salman
bowler
Mudzinganyama Brian
batsman
Moor Peter
wicket keeper
Mufandauya Ashley
batsman
Muchawaya Tinashe
bowler
Mupurura Nigel
bowler
Mugeri Prosper
batsman
Murombo Sydney
bowler
Munyonga Tony
all rounder
Mutsamba Travor
all rounder
Myers Dion
batsman
Mutumbami Richmond
wicket keeper
Nyauchi Victor
bowler
Muzarabani Blessing
bowler
Schadendorf Dane
batsman
Schadendorf Jayden
all rounder
Shungu Mashford
all rounder
Tsiga Tafadzwa
wicket keeper
Tiripano Donald
bowler
Zhou Costa
all rounder
Zhuwao Cephas
batsman