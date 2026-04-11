Squads Southern Rocks vs Mountaineers List a Pro50 Championship 11.04.2026

List a

SOU
SOU

231

MOU
MOU

230

Playing

SOU
SOU
MOU
MOU

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

SOU
SOU
MOU
MOU
First TeamSecond Team
Bess Dom

bowler

Bonyongwe Nigel

wicket keeper

Chitumba Clive

all rounder

Gumbie Joylord

wicket keeper

Curran Ben

batsman

Macheke Hendrichs

no information yet

Gwandu Trevor

all rounder

Makauyo Tariro

all rounder

Kaia Roy

all rounder

Khan Jalat

all rounder

Mawadzi Definate

no information yet

Mashinge William

all rounder

Moor Peter

wicket keeper

Munyonga Tony

all rounder

Mutsamba Travor

all rounder

Myers Dion

batsman

Mutumbami Richmond

wicket keeper

Shungu Mashford

all rounder

Tsiga Tafadzwa

wicket keeper

Zhou Costa

all rounder