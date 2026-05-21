Squads Gujarat Titans vs Chennai Super Kings T20 Indian Premier League 21.05.2026

T20Narendra Modi Stadium, Ahmedabad
GT
GT

229

CSK
CSK

140

Playing

GT
GT
CSK
CSK
First TeamSecond Team
Samson Sanju

wicket keeper

Buttler Jos

wicket keeper

Patel Urvil

wicket keeper

Sindhu Nishant

all rounder

Brevis Dewald

all rounder

Dube Shivam

all rounder

Holder Jason

all rounder

Short Matt

all rounder

Kamboj Anshul

all rounder

Tewatia Rahul

all rounder

Singh Gurjapneet

all rounder

Sharma Kartik

no information yet

Rawat Anuj

wicket keeper

Phillips Glenn

all rounder

Kushagra Kumar

wicket keeper

Bench

GT
GT
CSK
CSK
First TeamSecond Team
Banton Tom

batsman

Dhoni MS

wicket keeper

Gopal Shreyas

all rounder

Wood Luke

bowler

Mhatre Ayush

no information yet