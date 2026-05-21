Squads Gujarat Titans vs Chennai Super Kings T20 Indian Premier League 21.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Gill Shubman
batsman
Samson Sanju
wicket keeper
Sudharsan Sai
batsman
Gaikwad Ruturaj
batsman
Buttler Jos
wicket keeper
Patel Urvil
wicket keeper
Sindhu Nishant
all rounder
Brevis Dewald
all rounder
Sundar Washington
all rounder
Dube Shivam
all rounder
Holder Jason
all rounder
Short Matt
all rounder
Khan Rashid
bowler
Kamboj Anshul
all rounder
Tewatia Rahul
all rounder
Ahmad Noor
bowler
Rabada Kagiso
bowler
Johnson Spencer
bowler
Khan Mohd Arshad
bowler
Choudhary Mukesh
bowler
Siraj Mohammed
bowler
Singh Gurjapneet
all rounder
Krishna Prasidh
bowler
Sharma Kartik
no information yet
Rawat Anuj
wicket keeper
Noronha Macneil
batsman
Phillips Glenn
all rounder
Khan Sarfaraz
batsman
Khejroliya Kulwant
bowler
Yadav Kuldip
bowler
Kushagra Kumar
wicket keeper
Khan Aman Hakim
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Banton Tom
batsman
Ahmed Khaleel
bowler
Brar Gurnoor
bowler
Chahar Rahul
bowler
Khan Shahrukh
batsman
Dhoni MS
wicket keeper
Kishore Sai
bowler
Ellis Nathan
bowler
Raj Prithvi
bowler
Foulkes Zak
batsman
Sharma Ashok
bowler
Ghosh Ramakrishna
all rounder
Sharma Ishant
bowler
Gopal Shreyas
all rounder
Suthar Manav
bowler
Henry Matt
bowler
Wood Luke
bowler
Hosein Akeal
bowler
Yadav Jayant
bowler
Mhatre Ayush
no information yet