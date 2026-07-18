Squads Dambulla Sixers vs Kandy Royals T20 T20 Lanka Premier League 18.07.2026
Bench
Bench
|First Team
|Second Team
Ahmed Iftikhar
all rounder
Ali Mohammad
bowler
Ali Haider
bowler
Ashan Shammu
batsman
Arachchige Dushan Ishara Munasinghe
all rounder
Bandara Ashen
batsman
Chapman Mark
batsman
Chameera Dushmantha
bowler
Dananjaya Akila
bowler
Chandimal Dinesh
wicket keeper
Dinusha Sonal
all rounder
de Silva Chaturanga
all rounder
Fernando Nuwanidu
batsman
Fletcher Andre
wicket keeper
Gamage Rusanda Sanjula
batsman
Gomez Chamath
batsman
Gunaratne Asela
all rounder
Haris Mohammad
wicket keeper
Gunathilaka Danushka
batsman
Hasaranga Wanindu
all rounder
Gunathilaka Santhush
batsman
Hasnain Mohammad
bowler
Hendricks Reeza
batsman
Islam Shoriful
bowler
Hridoy Towhid
batsman
Karunaratne Dimuth
batsman
Janat Karim
all rounder
Khan Azam
wicket keeper
Jayawickrama Mithun
bowler
Mathews Angelo
batsman
Jayawickrama Praveen
bowler
Mayers Kyle
all rounder
Madushanka Dilshan
bowler
Mendis Kamindu
all rounder
Madushanka Lahiru
all rounder
Mendis Ramesh
all rounder
Nabi Mohammad
all rounder
Perera Kusal
wicket keeper
Rajitha Kasun
bowler
Pradeep Nuwan
bowler
Rathnayake Paven
all rounder
Rahman Mustafizur
bowler
Salman Agha
all rounder
Silva Mandamarakkalage Nimesh Vimukthi
all rounder
Sandakan Lakshan
bowler
Silva Ranesh
wicket keeper
Shanaka Dasun
all rounder
Siriwadhana Ayana
bowler
Thushara Nuwan
bowler
Udara Lahiru
wicket keeper
Wickramasinghe Chamindu
all rounder
Zadran Ibrahim
batsman
Zazai Hazrat
batsman