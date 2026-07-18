Squads Dambulla Sixers vs Kandy Royals T20 T20 Lanka Premier League 18.07.2026

T20

DAM
DAM
KAN
KAN

Playing

DAM
DAM
KAN
KAN

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

DAM
DAM
KAN
KAN
First TeamSecond Team
Ahmed Iftikhar

all rounder

Chandimal Dinesh

wicket keeper

Dinusha Sonal

all rounder

Fletcher Andre

wicket keeper

Gunaratne Asela

all rounder

Haris Mohammad

wicket keeper

Janat Karim

all rounder

Khan Azam

wicket keeper

Mayers Kyle

all rounder

Mendis Kamindu

all rounder

Mendis Ramesh

all rounder

Nabi Mohammad

all rounder

Perera Kusal

wicket keeper

Rathnayake Paven

all rounder

Salman Agha

all rounder

Silva Ranesh

wicket keeper

Shanaka Dasun

all rounder

Udara Lahiru

wicket keeper