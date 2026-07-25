Squads Galle Gallants vs Kandy Royals T20 T20 Lanka Premier League 25.07.2026

T20

GAL
GAL

154

KAN
KAN

165

Playing

GAL
GAL
KAN
KAN
First TeamSecond Team
Harper Sam

wicket keeper

Perera Kusal

wicket keeper

Udara Lahiru

wicket keeper

Ali Moeen

all rounder

Shanaka Dasun

all rounder

Nawaz Mohammad

all rounder

Shankar Vijay

all rounder

Bench

GAL
GAL
KAN
KAN
First TeamSecond Team
Bowes Chad

batsman

Dickwella Niroshan

wicket keeper

Hales Alex

batsman

Lakshan Muditha

all rounder

McMullen Brandon

all rounder

Sandesh Pawan

all rounder

Koththigoda Yuri

no information yet

Lynn Chris

batsman

Seifert Tim

wicket keeper

Singh Virandeep

all rounder

Udana Isuru

all rounder

Williams Sean

all rounder