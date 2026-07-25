Squads Galle Gallants vs Kandy Royals T20 T20 Lanka Premier League 25.07.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Harper Sam
wicket keeper
Perera Kusal
wicket keeper
Karunaratne Chamika
all rounder
Udara Lahiru
wicket keeper
Kalupahana Dinura
all rounder
Atal Sediqullah
batsman
Miraz Mehidy Hasan
all rounder
Phillips Dale
batsman
Asalanka Charith
batsman
Ali Moeen
all rounder
Shanaka Dasun
all rounder
Hasaranga Wanindu
all rounder
Nawaz Mohammad
all rounder
Shankar Vijay
all rounder
Ratnayake Tharindu
bowler
Arachchige Dushan Ishara Munasinghe
all rounder
Javed Akif
bowler
Thushara Nuwan
bowler
Viyaskanth Vijayakanth
bowler
Sanketh Garuka
bowler
Arachchige Sahan
batsman
Fernando Asitha
bowler
Madushan Pramod
bowler
Mathews Angelo
batsman
Bench
|First Team
|Second Team
Bowes Chad
batsman
Afridi Shaheen
bowler
Croospulle Lasith
batsman
Halambage Vishen
bowler
Dickwella Niroshan
wicket keeper
Khan Zahir
bowler
Hales Alex
batsman
Lakshan Muditha
all rounder
Jayasuriya Prabath
bowler
McMullen Brandon
all rounder
Khan Zahoor
bowler
Sandesh Pawan
all rounder
Koththigoda Yuri
no information yet
Silva Sahan Mihira De
bowler
Kumara Lahiru
bowler
Wijesundera Isitha
bowler
Lakshan Dhananjaya
all rounder
Lynn Chris
batsman
Malinga Eshan
bowler
Nadeeshan Kavindu
bowler
Rajapaksa Bhanuka
batsman
Rajapaksa Sadisha
batsman
Seifert Tim
wicket keeper
Shiraz Mohamed
bowler
Singh Virandeep
all rounder
Tharupathi Malsha
bowler
Udana Isuru
all rounder
Ur Rahman Mujeeb
bowler
Vandersay Jeffrey
bowler
Wijesinghe Chamindu
all rounder
Williams Sean
all rounder