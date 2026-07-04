Karachi Kings Cricket Team Players

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Karachi Kings

Muhammad, Waseem

United Arab Emirates

Fuller, James

New Zealand

Khan, Sharjeel

Pakistan

Amir, Mohammad

Pakistan

Shamsi, Tabraiz

South Africa

Tahir, Imran

South Africa

Mohammad Umar, Khwaja

Pakistan

Yamin, Aamer

Pakistan

Rossington, Adam

England

Tye, Andrew

Australia

Wade, Matthew

Australia

Cutting, Ben

Australia

Tahir, Tayyab

Pakistan

Irfan Khan, Mohammad

Pakistan

Akram, Faisal

Pakistan

Khan, Muhammad Musa

Pakistan

Pollard, Kieron

Trinidad and Tobago

Masood, Shan

Pakistan

Rizwan, Mohammad

Pakistan

Charles, Johnson

Saint Lucia

Mir, Usama

Pakistan

Shah, Khushdil

Pakistan

Afridi, Abbas

Pakistan

Ihsanullah

Pakistan

Minhas, Arafat

Pakistan

Guptill, Martin

New Zealand

Williamson, Kane

New Zealand

Seifert, Tim

New Zealand

Roy, Jason

England

Ahmed, Iftikhar

Pakistan

Asif, Umaid

Pakistan

Yousuf, Omair

Pakistan

Iqbal, Arshad

Pakistan

Jamal, Aamer

Pakistan

Hendricks, Reeza

South Africa

Delport, Cameron

South Africa

Perera, Thisara

Sri Lanka

Tanvir, Sohail

Pakistan

Das, Liton

Bangladesh

Ali, Moeen

England

Warner, David

Australia

Zampa, Adam

Australia

Nabi, Mohammad

Afghanistan

Khan, Mohammad Azam

Pakistan

Ali, Hasan

Pakistan

Ali Khan, Muhammad Ahsan

Pakistan

Milne, Adam

New Zealand

Sams, Daniel

Australia

Du Plooy, Leus

South Africa

Muzarabani, Blessing

Zimbabwe

Shepherd, Romario

Guyana

McDermott, Ben

Australia

Musa, Muhammad

Pakistan

Abell, Tom

England

Lammonby, Tom

England

Livingstone, Liam

England

Overton, Jamie

England

Ingram, Colin

South Africa

Thompson, Jordan

England

Clarke, Joe

England

Bopara, Ravi

England

Gregory, Lewis

England

Walton, Chadwick

Jamaica

Ilyas, Aqib

Oman

Agha, Salman Ali

Pakistan

Nazir, Rohail

Pakistan

Baig, Saad

Pakistan

Farhan, Sahibzada

Pakistan

Ghouri, Ghazi

Pakistan

Maqsood, Waqas

Pakistan

Irfan, Mohammad

Pakistan

Uddin, Siraj

Pakistan

Khan, Umer

Pakistan

Dunk, Ben

Australia

McClenaghan, Mitchell

New Zealand

Khan, Mohammad Amir

Pakistan

Khan, Rohid

United Arab Emirates

Arshad, Haroon

Pakistan

Christian, Dan

Australia

Taha, Mohammad

Pakistan

Tanvir, Khuzaima Bin

Hamza, Mohammad

Pakistan

Riazullah, Mohammad

Pakistan

Ali, Fawad

Pakistan

Mamoon, Mirza

Aziz, Shahid

Ullah, Rizwan