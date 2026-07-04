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Muhammad, Waseem
United Arab Emirates
Fuller, James
New Zealand
Khan, Sharjeel
Pakistan
Amir, Mohammad
Shamsi, Tabraiz
South Africa
Tahir, Imran
Mohammad Umar, Khwaja
Yamin, Aamer
Rossington, Adam
England
Tye, Andrew
Australia
Wade, Matthew
Cutting, Ben
Tahir, Tayyab
Irfan Khan, Mohammad
Akram, Faisal
Khan, Muhammad Musa
Pollard, Kieron
Trinidad and Tobago
Masood, Shan
Rizwan, Mohammad
Charles, Johnson
Saint Lucia
Mir, Usama
Shah, Khushdil
Afridi, Abbas
Ihsanullah
Minhas, Arafat
Guptill, Martin
Williamson, Kane
Seifert, Tim
Roy, Jason
Ahmed, Iftikhar
Asif, Umaid
Yousuf, Omair
Iqbal, Arshad
Jamal, Aamer
Hendricks, Reeza
Delport, Cameron
Perera, Thisara
Sri Lanka
Tanvir, Sohail
Das, Liton
Bangladesh
Ali, Moeen
Warner, David
Zampa, Adam
Nabi, Mohammad
Afghanistan
Khan, Mohammad Azam
Ali, Hasan
Ali Khan, Muhammad Ahsan
Milne, Adam
Sams, Daniel
Du Plooy, Leus
Muzarabani, Blessing
Zimbabwe
Shepherd, Romario
Guyana
McDermott, Ben
Musa, Muhammad
Abell, Tom
Lammonby, Tom
Livingstone, Liam
Overton, Jamie
Ingram, Colin
Thompson, Jordan
Clarke, Joe
Bopara, Ravi
Gregory, Lewis
Walton, Chadwick
Jamaica
Ilyas, Aqib
Oman
Agha, Salman Ali
Nazir, Rohail
Baig, Saad
Farhan, Sahibzada
Ghouri, Ghazi
Maqsood, Waqas
Irfan, Mohammad
Uddin, Siraj
Khan, Umer
Dunk, Ben
McClenaghan, Mitchell
Khan, Mohammad Amir
Khan, Rohid
Arshad, Haroon
Christian, Dan
Taha, Mohammad
Tanvir, Khuzaima Bin
Hamza, Mohammad
Riazullah, Mohammad
Ali, Fawad
Mamoon, Mirza
Aziz, Shahid
Ullah, Rizwan