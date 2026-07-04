ICC Women's World Cup Qualifier Warm-up Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

ICC Women's World Cup Qualifier Warm-up

Matthews, Hayley

Barbados

Dar, Nida

Pakistan

Ameen, Sidra

Pakistan

Nawaz, Sidra

Pakistan

Baig, Diana

Pakistan

Riaz, Aliya

Pakistan

Ali Siddiqi, Muneeba

Pakistan

Fatima, Ghulam

Pakistan

Sandhu, Nashra

Pakistan

Sohail, Umaima

Pakistan

Sana, Fatima

Pakistan

Iqbal, Sadia

Pakistan

Delany, Laura

Ireland

Feroza, Gull

Pakistan

Pervaiz, Natalia

Pakistan

Aroob Shah, Syeda

Pakistan

Hani, Umme

Pakistan

Zulfiqar, Shawaal

Pakistan

Moni, Ritu

Bangladesh

Hoque, Fargana

Bangladesh

Akhter Supta, Sharmin

Bangladesh

Khatun, Fahima

Bangladesh

Akter, Nahida

Bangladesh

Sultana Joty, Nigar

Bangladesh

Mostari, Sobhana

Bangladesh

Akter, Marufa

Bangladesh

Dola, Dilara Akter

Bangladesh

Akter, Shorna

Bangladesh

Khoncharoenkai, Nannapat

Thailand

Taylor, Stafanie

Jamaica

Sutthiruang, Chanida

Thailand

Bryce, Kathryn

Scotland

Lewis, Gaby

Ireland

Campbelle, Shemaine Altia

Guyana

Boochatham, Nattaya

Thailand

Chantam, Nattakan

Thailand

Bryce, Sarah

Scotland

Chaiwai, Naruemol

Thailand

Rainey, Hannah

Scotland

Maqsood, Abtaha

Scotland

Slater, Rachel

Scotland

Khamchompu, Onnicha

Thailand

Maya, Phannita

Thailand

Kanoh, Rosenan

Thailand

Laomi, Suleeporn

Thailand

Putthawong, Thipatcha

Thailand

Trisha, Fariha Islam

Bangladesh

Khan, Rabeya

Bangladesh

Prendergast, Orla

Ireland

Fraser, Katherine

Scotland

MacMahon, Sophie

Ireland

Coulter Reilly, Christina

Ireland

Maguire, Jane

Ireland

Kelly, Arlene

New Zealand

Murray, Cara

Ireland

Paul, Leah

Ireland

Dalzell, Alana

Ireland

Hunter, Amy

Ireland

McCartney, Kia

Ireland

Little, Louise

Ireland

Forbes, Sarah

Ireland

Canning, Ava

Ireland

Fletcher, Afy

Grenada

Joseph, Qiana

Saint Lucia

Glasgow, Jannillea

Saint Vincent and the Grenadines

James, Zaida

Saint Lucia

Gajnabi, Shabika

Guyana

Fraser, Cherry Ann

Guyana

Mangru, Mandy

Guyana

Munisar, Ashmini

Guyana

Ramharack, Karishma

Trinidad and Tobago

Alleyne, Aaliyah

Barbados

Williams, Rashada Shieka

Jamaica

Carter, Darcey

Scotland

Henry, Chinelle

Jamaica

Chatterji, Priyanaz

Scotland

Khiaoto, Suwanan

Thailand

Chaturongrattana, Sunida

Thailand

Lister, Ailsa

Scotland

Shaikh, Nayma

Scotland

McColl, Megan

Scotland

Suwanchonrathi, Aphisara

Thailand

Chaihan, Nannaphat

Thailand

Alvi, Najiha

Pakistan

Abel, Chloe

Scotland

Faisal, Maryam

Scotland

Ferdus Sumona, Jannatul

Bangladesh

Shamim, Rameen

Pakistan

Rubab, Tasmia

Pakistan

Aitken Drummond, Abbi

Scotland

Tanjim, Ishma

Bangladesh

Sproul, Pippa Nancy

Scotland

Phengpaen, Chayanisa

Thailand

Meghla, Sanjida Akter

Bangladesh