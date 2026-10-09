Squads Auckland Aces vs Wellington Firebirds First class Plunket Shield 06.12.2026
First class
Auckland
Playing
Match has not started yet
Auckland
Playing
|First Team
|Second Team
Allen Finn
wicket keeper
Abbas Muhammad
all rounder
Anderson Corey
all rounder
Blundell Tom
wicket keeper
Ashok Adithya
bowler
Bracewell Michael
all rounder
Barry Michael J
batsman
Conway Devon
wicket keeper
Bassett-Graham Jonny
batsman
Greenwood Nick
batsman
Beghin Graeme
batsman
Hartshorn James William
batsman
Bell-Drummond Daniel
batsman
Johnson Troy Manning
batsman
Bopara Ravi
all rounder
Kelly Nicholas Frederick
batsman
Brown Jamie
bowler
McLachlan Callum
wicket keeper
Cachopa Craig
wicket keeper
McPeake Iain Geoffrey
bowler
Chapman Mark
batsman
Milne Adam
bowler
de Silva Aravinda
all rounder
Ravindra Rachin
all rounder
Delport Louis Johannes
bowler
Robinson Tim
batsman
Ferguson Lockie
bowler
Sears Ben
bowler
Ferns Danru
bowler
Severin Gareth
wicket keeper
Finch Aaron
batsman
Smith Nathan
bowler
Fletcher Cam
wicket keeper
Tashkoff Jesse
batsman
Fuller James
all rounder
van Beek Logan
bowler
Gibson Matthew
bowler
Guptill-Bunce Michael Luke
wicket keeper
Guptill Martin
batsman
Harjot Harjot
all rounder
Harrison Ryan
all rounder
Hira Roneel Magan
bowler
Hodge Brad
batsman
Horne Benjamin James
wicket keeper
Johal Harjot
no information yet
Juan Grobbelaar Donovan
bowler
Keene Simon
batsman
Lister Benjamin
bowler
Mahmood Azhar
all rounder
Majithia R
batsman
McEwan Matthew Brook
all rounder
McGregor Sumpter Flynn
all rounder
McKenzie Jock
bowler
Meaker Stuart
bowler
Morgan Pringle Oliver
all rounder
Morrison Andrew Ross
wicket keeper
Munro Colin
batsman
Mustard Phil
wicket keeper
Nash Chris
batsman
Nidamanuru Anil Teja
batsman
O Dowd Max
batsman
Phillips Glenn
all rounder
Quinn Matt
bowler
Raval Jeet
batsman
Robbie O'Donnell
batsman
Rodden Bradley
all rounder
Sclanders Michael
batsman
Snedden Michael Warwick
bowler
Solia Sean
all rounder
Somerville Will
bowler
Sunde Quinn
wicket keeper
Sussex Jordan
bowler
ter Braak Ross Matthew
bowler
Vince James
batsman
William O'Donnell
batsman
Worker George
batsman
Wright Luke
all rounder
Zeb Yahya
bowler
Match has not started yet