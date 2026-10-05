Squads Central Stags vs Northern Brave List a Ford Trophy 27.10.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Abbott Kyle
bowler
Bracewell Doug
all rounder
Baker James
bowler
Bruce Tom
batsman
Birt Travis
batsman
Clark William
batsman
Bocock Peter
wicket keeper
Clarkson Josh
all rounder
Boult Trent
bowler
Claydon Mitchell
bowler
Brownlie Dean
batsman
Cleaver Dane
wicket keeper
Carter Joe
batsman
Cobb Josh
all rounder
Clarke Katene
batsman
Field Joey
all rounder
Clarke Kristian
batsman
Findlay Toby Aitken
no information yet
Cooper HR
batsman
Frew Jesse
batsman
De Grandhomme Colin
all rounder
Hay Gregory Robert
batsman
Devcich Anton
batsman
Heaphy Curtis
wicket keeper
Drysdale Peter
batsman
Hook Stefan
bowler
Fisher Matthew
bowler
Hughes Mason Gareth
batsman
Flynn Daniel Raymond
batsman
Jayawardene Mahela
batsman
Gibson Jacob Michael
bowler
Lennox Jayden
bowler
Gibson Zak
bowler
Leopard Christian Kevin
all rounder
Hampton Brett
all rounder
Ludick Willem
all rounder
Johns Lauchie Ritchie
wicket keeper
McCone Ryan James
bowler
Johnston Scott Sangster
bowler
Milne Adam
bowler
Jordan Chris
bowler
Murray Felix
bowler
Kuggeleijn Scott
all rounder
Noema-Barnett Kieran
all rounder
Lellman Fergus
batsman
Patel Ajaz
bowler
Nethula Tarun Sai
bowler
Patel Navin
bowler
O Brien Kevin
all rounder
Rance Seth
bowler
Patel Sundeep
batsman
Randell Brett
bowler
Pomare Ben
wicket keeper
Schaw Angus
bowler
Popli Bharat
batsman
Schmulian Bradley
all rounder
Pringle Tim
bowler
Small Bevan James
all rounder
Raval Jeet
batsman
Smith Benjamin Seth
batsman
Reardon Nathan
batsman
Stoyanoff Ben
bowler
Santner Mitchell
all rounder
Taylor Ross
batsman
Tickner Blair
bowler
Seifert Tim
wicket keeper
Toole Raymond
bowler
Sodhi Ish
bowler
Trego Peter
batsman
Southee Tim
bowler
Watson Ryan
all rounder
Swanson Christopher John
all rounder
Watson Todd
bowler
Tremain Chris
bowler
Weeks Matthew
all rounder
Verma Anurag
bowler
Wheeler Ben
bowler
Wagner Neil
bowler
Wiggins Bayley
wicket keeper
Walker FL
bowler
Worker George
batsman
Walker Joe
bowler
Young Will
batsman
Watling BJ
wicket keeper
Match has not started yet