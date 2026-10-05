Squads Central Stags vs Northern Brave List a Ford Trophy 27.10.2026

List a

Napier

CST
CST
NOR
NOR

Playing

CST
CST
NOR
NOR
First TeamSecond Team
Bracewell Doug

all rounder

Bruce Tom

batsman

Bocock Peter

wicket keeper

Clarkson Josh

all rounder

Cleaver Dane

wicket keeper

Carter Joe

batsman

Cobb Josh

all rounder

Field Joey

all rounder

Findlay Toby Aitken

no information yet

Cooper HR

batsman

Frew Jesse

batsman

Heaphy Curtis

wicket keeper

Hampton Brett

all rounder

Ludick Willem

all rounder

Kuggeleijn Scott

all rounder

O Brien Kevin

all rounder

Pomare Ben

wicket keeper

Raval Jeet

batsman

Santner Mitchell

all rounder

Seifert Tim

wicket keeper

Sodhi Ish

bowler

Watson Ryan

all rounder

Weeks Matthew

all rounder

Wiggins Bayley

wicket keeper

Walker FL

bowler

Young Will

batsman

Watling BJ

wicket keeper

Bench

CST
CST
NOR
NOR

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet