Squads Nottinghamshire vs Leicestershire List a One-Day Cup 28.07.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Afridi Shaheen
bowler
Ahmed Rehan
all rounder
Ahmed Farhan
bowler
Amin Umar
batsman
Broad Stuart
bowler
Bailey JE
no information yet
Carter Matthew
bowler
Budinger SG
batsman
Clarke Joe
wicket keeper
Cox Ben
wicket keeper
Duckett Ben
wicket keeper
Davis Will
bowler
Fletcher Luke
bowler
Evans Sam
batsman
Giles Thomas Oliver
bowler
Green Alex M
no information yet
Hales Alex
batsman
Green Ben
all rounder
Hameed Haseeb
batsman
Handscomb Peter
wicket keeper
Hatton-Lowe Byron
no information yet
Hill Lewis
wicket keeper
Haynes Jack
batsman
Holland Ian
all rounder
Henriques Moises
all rounder
Hull Josh
bowler
Henry Hayes James Philip
bowler
Keast James
no information yet
Hutton Brett
bowler
Masood Shan
batsman
James Lyndon
all rounder
Mike Ben
all rounder
Keast Tom
batsman
Mulder Wiaan
all rounder
Patel Rishi
batsman
Kitt Ben
bowler
Rahane Ajinkya
batsman
Lister Benjamin
bowler
Ramji Uttam
bowler
Lord Robert
no information yet
Rhodes George
all rounder
Loten Thomas
batsman
Salisbury Matt
bowler
Martindale Ben
batsman
Scriven Tom
all rounder
McCann Freddie
batsman
Shah Naseem
bowler
McKerr Conor
bowler
Stirling Paul
batsman
Moores Tom
wicket keeper
Swindells Harry
wicket keeper
Mullaney Steven
all rounder
Trevaskis Liam
bowler
Munro Colin
batsman
Walker Roman
bowler
Patterson-White Liam
bowler
Wood Sam
no information yet
Pennington Dillon
bowler
Wright Chris
bowler
Pettman Toby
bowler
Pipes David
no information yet
Pocklington Joe
no information yet
Schadendorf Dane
batsman
Seecharan Samuel Jack
no information yet
Slater Ben
batsman
Stone Olly
bowler
Tongue Josh
bowler
Wasim Imad
all rounder
Young Will
batsman
Match has not started yet