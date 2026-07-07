Squads Nottinghamshire vs Leicestershire List a One-Day Cup 28.07.2026

List a

NOT
NOT
LEI
LEI

Playing

NOT
NOT
LEI
LEI
First TeamSecond Team
Ahmed Rehan

all rounder

Amin Umar

batsman

Bailey JE

no information yet

Clarke Joe

wicket keeper

Cox Ben

wicket keeper

Duckett Ben

wicket keeper

Evans Sam

batsman

Green Alex M

no information yet

Hales Alex

batsman

Green Ben

all rounder

Handscomb Peter

wicket keeper

Hatton-Lowe Byron

no information yet

Hill Lewis

wicket keeper

Holland Ian

all rounder

Henriques Moises

all rounder

Hull Josh

bowler

Keast James

no information yet

James Lyndon

all rounder

Mike Ben

all rounder

Keast Tom

batsman

Mulder Wiaan

all rounder

Kitt Ben

bowler

Lord Robert

no information yet

Rhodes George

all rounder

Scriven Tom

all rounder

Moores Tom

wicket keeper

Swindells Harry

wicket keeper

Mullaney Steven

all rounder

Wood Sam

no information yet

Pipes David

no information yet

Pocklington Joe

no information yet

Seecharan Samuel Jack

no information yet

Slater Ben

batsman

Wasim Imad

all rounder

Young Will

batsman

Bench

NOT
NOT
LEI
LEI

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet