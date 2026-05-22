Squads Sunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bengaluru T20 Indian Premier League 22.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Sharma Abhishek
all rounder
Kohli Virat
batsman
Head Travis
batsman
Iyer Venkatesh
all rounder
Kishan Ishan
wicket keeper
Padikkal Devdutt
batsman
Klaasen Heinrich
wicket keeper
Patidar Rajat
batsman
Sankaran Smaran Ravichandran
batsman
Sharma Jitesh
wicket keeper
Reddy Nithish
batsman
Pandya Krunal
all rounder
Cummins Pat
bowler
Shepherd Romario
all rounder
Kumar Shivang
no information yet
Kumar Bhuvneshwar
bowler
Malinga Eshan
bowler
Hazlewood Josh
bowler
Hussain Sakib
bowler
Salam Rasikh
bowler
Patel Harshal
bowler
David Tim
batsman
Verma Aniket
no information yet
Sharma Suyash
bowler
Arora Salil
wicket keeper
Cox Jordan
wicket keeper
Hinge Praful
bowler
Singh Swapnil
all rounder
Livingstone Liam
all rounder
Chouhan Kanishk
no information yet
Dubey Harsh Surendra
all rounder
Singh Abhinandan
no information yet
Bench
|First Team
|Second Team
Ansari Zeeshan
bowler
Bethell Jacob
all rounder
Carse Brydon
bowler
Dayal Yash
bowler
Coetzee Gerald
bowler
Deswal Satvik
no information yet
Edwards Jack
batsman
Duffy Jacob
bowler
Fuletra Krains
no information yet
Malhotra Vihaan
batsman
Kumar Amit
no information yet
Ostwal Vicky
bowler
Mavi Shivam
bowler
Salt Phil
wicket keeper
Mendis Kamindu
all rounder
Thushara Nuwan
bowler
Payne David
bowler
Yadav Mangesh
all rounder
Tarmale Onkar
no information yet
Unadkat Jaydev
bowler