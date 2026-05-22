Squads Sunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bengaluru T20 Indian Premier League 22.05.2026

T20Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad
SRH
SRH

255

RCB
RCB

200

Playing

SRH
SRH
RCB
RCB
First TeamSecond Team
Sharma Abhishek

all rounder

Iyer Venkatesh

all rounder

Kishan Ishan

wicket keeper

Klaasen Heinrich

wicket keeper

Sharma Jitesh

wicket keeper

Pandya Krunal

all rounder

Shepherd Romario

all rounder

Kumar Shivang

no information yet

David Tim

batsman

Verma Aniket

no information yet

Arora Salil

wicket keeper

Cox Jordan

wicket keeper

Singh Swapnil

all rounder

Livingstone Liam

all rounder

Chouhan Kanishk

no information yet

Singh Abhinandan

no information yet

Bench

SRH
SRH
RCB
RCB
First TeamSecond Team
Bethell Jacob

all rounder

Deswal Satvik

no information yet

Fuletra Krains

no information yet

Kumar Amit

no information yet

Salt Phil

wicket keeper

Mendis Kamindu

all rounder

Yadav Mangesh

all rounder

Tarmale Onkar

no information yet