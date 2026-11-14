Squads Northern Districts vs Central Stags List a Ford Trophy 12.02.2027
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Abbott Kyle
bowler
Baker James
bowler
Bracewell Doug
all rounder
Birt Travis
batsman
Bruce Tom
batsman
Bocock Peter
wicket keeper
Clark William
batsman
Boult Trent
bowler
Clarkson Josh
all rounder
Brownlie Dean
batsman
Claydon Mitchell
bowler
Carter Joe
batsman
Cleaver Dane
wicket keeper
Clarke Katene
batsman
Cobb Josh
all rounder
Clarke Kristian
batsman
Field Joey
all rounder
Cooper HR
batsman
Findlay Toby Aitken
no information yet
De Grandhomme Colin
all rounder
Frew Jesse
batsman
Devcich Anton
batsman
Hay Gregory Robert
batsman
Drysdale Peter
batsman
Heaphy Curtis
wicket keeper
Fisher Matthew
bowler
Hook Stefan
bowler
Flynn Daniel Raymond
batsman
Hughes Mason Gareth
batsman
Gibson Jacob Michael
bowler
Jayawardene Mahela
batsman
Gibson Zak
bowler
Lennox Jayden
bowler
Hampton Brett
all rounder
Leopard Christian Kevin
all rounder
Johns Lauchie Ritchie
wicket keeper
Ludick Willem
all rounder
Johnston Scott Sangster
bowler
McCone Ryan James
bowler
Jordan Chris
bowler
Milne Adam
bowler
Kuggeleijn Scott
all rounder
Murray Felix
bowler
Lellman Fergus
batsman
Noema-Barnett Kieran
all rounder
Nethula Tarun Sai
bowler
Patel Ajaz
bowler
O Brien Kevin
all rounder
Patel Navin
bowler
Patel Sundeep
batsman
Rance Seth
bowler
Pomare Ben
wicket keeper
Schaw Angus
bowler
Popli Bharat
batsman
Schmulian Bradley
all rounder
Pringle Tim
bowler
Small Bevan James
all rounder
Randell Brett
bowler
Smith Benjamin Seth
batsman
Raval Jeet
batsman
Stoyanoff Ben
bowler
Reardon Nathan
batsman
Taylor Ross
batsman
Santner Mitchell
all rounder
Tickner Blair
bowler
Toole Raymond
bowler
Seifert Tim
wicket keeper
Trego Peter
batsman
Sodhi Ish
bowler
Watson Ryan
all rounder
Southee Tim
bowler
Watson Todd
bowler
Swanson Christopher John
all rounder
Weeks Matthew
all rounder
Tremain Chris
bowler
Wheeler Ben
bowler
Verma Anurag
bowler
Wiggins Bayley
wicket keeper
Wagner Neil
bowler
Worker George
batsman
Walker FL
bowler
Young Will
batsman
Walker Joe
bowler
Watling BJ
wicket keeper
Williamson Kane
batsman
Winter Nick
bowler
Match has not started yet