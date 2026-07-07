Squads Derbyshire vs Glamorgan List a One-Day Cup 31.07.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Bevan Thomas
batsman
Ali Haider
bowler
Bevan Tom
no information yet
Amir Mohammad
bowler
Byrom Eddie
batsman
Andersson Martin
all rounder
Carlson Kiran
batsman
Bin Naeem Yousaf
no information yet
Cooke Chris
wicket keeper
Brown Pat
bowler
Crane Mason
bowler
Came Harry
batsman
Douthwaite Daniel
all rounder
Chappell Zak
bowler
Franco Romano
no information yet
Dal Anuj
all rounder
Friend Harry Lucas Aubrey
no information yet
Donald Aneurin
batsman
Gorvin Andrew William
all rounder
Dupavillon Daryn
bowler
Hameed Azeem
no information yet
Fletcher Cam
wicket keeper
Hamza Mir
bowler
Ghazanfar Allah Mohammad
bowler
Harris James
all rounder
Guest Brooke
wicket keeper
Horton Alex
wicket keeper
Hawkins Joe
no information yet
Hurle Henry Ellis
wicket keeper
Haydon Rory
no information yet
Ingram Colin
batsman
Jewell Caleb Paul
batsman
Kellaway Benjamin Ian
all rounder
Khan Zaman
bowler
Kerr Hayden
all rounder
Killoran Harry
all rounder
Labuschagne Marnus
batsman
Lamb Matthew
batsman
Leonard Ned
all rounder
Ljubojevic Suzie
all rounder
Lewis Rhodri J
all rounder
Lloyd David
batsman
McIlroy Jamie
bowler
Madsen Wayne
batsman
Morgan Owen
all rounder
McKiernan MH
bowler
Morris Ben
bowler
Montgomery Matthew
bowler
Nicholls Callum Rhys
no information yet
Moore Harry John
bowler
Northeast Sam
batsman
Morley Jack
bowler
Norton Tom
no information yet
Patel Samit
all rounder
Pearce Sam
all rounder
Potts Nicholas James
bowler
Phillips Tegid Daniel
bowler
Reece Luis
all rounder
Podmore Harry
bowler
Sidebottom Ryan
bowler
Rayner Ollie
all rounder
Singh Basra Amrit
no information yet
Reingold Steven Jack
bowler
Thomson Alex
all rounder
Root Billy
batsman
Tickner Blair
bowler
Sisodiya Prem
bowler
Wagstaff Mitchell David
batsman
Smale William
wicket keeper
Whiteley Ross
batsman
Smith Ruaidhri
bowler
Match has not started yet