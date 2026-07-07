Squads Derbyshire vs Glamorgan List a One-Day Cup 31.07.2026

List a

DER
DER
GLA
GLA

Playing

DER
DER
GLA
GLA
First TeamSecond Team
Bevan Tom

no information yet

Andersson Martin

all rounder

Bin Naeem Yousaf

no information yet

Cooke Chris

wicket keeper

Brown Pat

bowler

Came Harry

batsman

Franco Romano

no information yet

Dal Anuj

all rounder

Friend Harry Lucas Aubrey

no information yet

Hameed Azeem

no information yet

Fletcher Cam

wicket keeper

Hamza Mir

bowler

Harris James

all rounder

Guest Brooke

wicket keeper

Horton Alex

wicket keeper

Hawkins Joe

no information yet

Hurle Henry Ellis

wicket keeper

Haydon Rory

no information yet

Kerr Hayden

all rounder

Killoran Harry

all rounder

Leonard Ned

all rounder

Ljubojevic Suzie

all rounder

Lewis Rhodri J

all rounder

Morgan Owen

all rounder

Nicholls Callum Rhys

no information yet

Norton Tom

no information yet

Patel Samit

all rounder

Pearce Sam

all rounder

Reece Luis

all rounder

Rayner Ollie

all rounder

Singh Basra Amrit

no information yet

Thomson Alex

all rounder

Root Billy

batsman

Smale William

wicket keeper

Bench

DER
DER
GLA
GLA

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet