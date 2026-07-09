Squads Leicestershire vs Somerset List a One-Day Cup 02.08.2026

List a

LEI
LEI
SOM
SOM

Playing

LEI
LEI
SOM
SOM
First TeamSecond Team
Ahmed Rehan

all rounder

Abell Tom

batsman

Amin Umar

batsman

Baird James

no information yet

Bailey JE

no information yet

Banton Tom

batsman

Campher Curtis

all rounder

Cox Ben

wicket keeper

Cassell Charlie

no information yet

Davies Steven

wicket keeper

Evans Sam

batsman

Green Alex M

no information yet

Green Ben

all rounder

Gregory Lewis

all rounder

Handscomb Peter

wicket keeper

Hill Lewis

wicket keeper

Holland Ian

all rounder

Heywood Joe

no information yet

Hull Josh

bowler

Keast James

no information yet

Mike Ben

all rounder

Mulder Wiaan

all rounder

Rhodes George

all rounder

Scriven Tom

all rounder

Rew James

wicket keeper

Swindells Harry

wicket keeper

Rew Thomas

no information yet

Roberts Kian

no information yet

Smeed Will

batsman

Wood Sam

no information yet

Sodhi Ish

bowler

Theedom James

no information yet

Bench

LEI
LEI
SOM
SOM

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet