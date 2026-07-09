Squads Leicestershire vs Somerset List a One-Day Cup 02.08.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Ahmed Rehan
all rounder
Abell Tom
batsman
Amin Umar
batsman
Baird James
no information yet
Bailey JE
no information yet
Banton Tom
batsman
Budinger SG
batsman
Campher Curtis
all rounder
Cox Ben
wicket keeper
Cassell Charlie
no information yet
Davis Will
bowler
Davies Steven
wicket keeper
Evans Sam
batsman
Dickson Sean
batsman
Green Alex M
no information yet
Goldsworthy Lewis
all rounder
Green Ben
all rounder
Gregory Lewis
all rounder
Handscomb Peter
wicket keeper
Harding Jack
bowler
Hill Lewis
wicket keeper
Henry Matt
bowler
Holland Ian
all rounder
Heywood Joe
no information yet
Hull Josh
bowler
Hildreth James
batsman
Keast James
no information yet
Hill Finley James
all rounder
Masood Shan
batsman
Khan Sajid
bowler
Mike Ben
all rounder
Kohler-Cadmore Tom
batsman
Mulder Wiaan
all rounder
Lammonby Tom
batsman
Patel Rishi
batsman
Langridge JT
bowler
Rahane Ajinkya
batsman
Leach Jack
bowler
Ramji Uttam
bowler
Meredith Riley
bowler
Rhodes George
all rounder
Salisbury Matt
bowler
Overton Craig
bowler
Scriven Tom
all rounder
Pretorius Migael
bowler
Shah Naseem
bowler
Renshaw Matthew
batsman
Stirling Paul
batsman
Rew James
wicket keeper
Swindells Harry
wicket keeper
Rew Thomas
no information yet
Trevaskis Liam
bowler
Roberts Kian
no information yet
Walker Roman
bowler
Smeed Will
batsman
Wood Sam
no information yet
Sodhi Ish
bowler
Wright Chris
bowler
Theedom James
no information yet
Match has not started yet