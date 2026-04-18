Match details Sunrisers Hyderabad vs Chennai Super Kings T20 Indian Premier League 18.04.2026

T20Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad
SRH
SRH

194

CSK
CSK

184

Match Info

Match:Indian Premier League 2026
Date:Saturday, March 28, 2026 - Sunday, May 31, 2026
Toss:Chennai Super Kings won the toss and opt to bat
Time:Saturday, April 18, 2026 02:00 PM (GMT+0)
Venue:Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad, India
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Sunrisers Hyderabad Squad

PlayersSharma Abhishek, Kishan Ishan, Klaasen Heinrich, Arora Salil, Verma Aniket, Reddy Nithish, Kumar Shivang, Hinge Praful, Hussain Sakib, Malinga Eshan, Livingstone Liam, Head Travis, Sankaran Smaran Ravichandran, Dubey Harsh Surendra, Madushanka Dilshan, Patel Harshal
BenchAnsari Zeeshan, Carse Brydon, Cummins Pat, Edwards Jack, Fuletra Krains, Kumar Amit, Mavi Shivam, Mendis Kamindu, Payne David, Tarmale Onkar, Unadkat Jaydev

Chennai Super Kings Squad

PlayersSamson Sanju, Gaikwad Ruturaj, Khan Sarfaraz, Dube Shivam, Brevis Dewald, Overton Jamie, Short Matt, Kamboj Anshul, Ahmad Noor, Choudhary Mukesh, Mhatre Ayush, Singh Gurjapneet, Sharma Kartik, Veer Prashant, Ghosh Ramakrishna, Henry Matt
BenchAhmed Khaleel, Chahar Rahul, Dhoni MS, Ellis Nathan, Foulkes Zak, Gopal Shreyas, Hosein Akeal, Khan Aman Hakim, Patel Urvil

Venue Guide

StadiumRajiv Gandhi International Stadium
CityHyderabad
Capacity55000
EndsShiv lal Yadav End
Hosts toVVS Laxman End