Squads Sunrisers Hyderabad vs Chennai Super Kings T20 Indian Premier League 18.04.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Sharma Abhishek
all rounder
Samson Sanju
wicket keeper
Kishan Ishan
wicket keeper
Gaikwad Ruturaj
batsman
Klaasen Heinrich
wicket keeper
Khan Sarfaraz
batsman
Arora Salil
wicket keeper
Dube Shivam
all rounder
Verma Aniket
no information yet
Brevis Dewald
all rounder
Reddy Nithish
batsman
Overton Jamie
bowler
Kumar Shivang
no information yet
Short Matt
all rounder
Hinge Praful
bowler
Kamboj Anshul
all rounder
Hussain Sakib
bowler
Ahmad Noor
bowler
Malinga Eshan
bowler
Choudhary Mukesh
bowler
Livingstone Liam
all rounder
Mhatre Ayush
no information yet
Head Travis
batsman
Singh Gurjapneet
all rounder
Sankaran Smaran Ravichandran
batsman
Sharma Kartik
no information yet
Dubey Harsh Surendra
all rounder
Veer Prashant
all rounder
Madushanka Dilshan
bowler
Ghosh Ramakrishna
all rounder
Patel Harshal
bowler
Henry Matt
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Ansari Zeeshan
bowler
Ahmed Khaleel
bowler
Carse Brydon
bowler
Chahar Rahul
bowler
Cummins Pat
bowler
Dhoni MS
wicket keeper
Edwards Jack
batsman
Ellis Nathan
bowler
Fuletra Krains
no information yet
Foulkes Zak
batsman
Kumar Amit
no information yet
Gopal Shreyas
all rounder
Mavi Shivam
bowler
Hosein Akeal
bowler
Mendis Kamindu
all rounder
Khan Aman Hakim
bowler
Payne David
bowler
Patel Urvil
wicket keeper
Tarmale Onkar
no information yet
Unadkat Jaydev
bowler