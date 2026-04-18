Squads Sunrisers Hyderabad vs Chennai Super Kings T20 Indian Premier League 18.04.2026

T20Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad
SRH
SRH

194

CSK
CSK

184

Playing

SRH
SRH
CSK
CSK
First TeamSecond Team
Sharma Abhishek

all rounder

Samson Sanju

wicket keeper

Kishan Ishan

wicket keeper

Klaasen Heinrich

wicket keeper

Arora Salil

wicket keeper

Dube Shivam

all rounder

Verma Aniket

no information yet

Brevis Dewald

all rounder

Kumar Shivang

no information yet

Short Matt

all rounder

Kamboj Anshul

all rounder

Livingstone Liam

all rounder

Mhatre Ayush

no information yet

Singh Gurjapneet

all rounder

Sharma Kartik

no information yet

Veer Prashant

all rounder

Bench

SRH
SRH
CSK
CSK
First TeamSecond Team
Dhoni MS

wicket keeper

Fuletra Krains

no information yet

Kumar Amit

no information yet

Gopal Shreyas

all rounder

Mendis Kamindu

all rounder

Patel Urvil

wicket keeper

Tarmale Onkar

no information yet