Squads Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals T20 Indian Premier League 27.05.2026

T20Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, Hyderabad
SRH
SRH

196

RR
RR

243

Playing

SRH
SRH
RR
RR
First TeamSecond Team
Sharma Abhishek

all rounder

Suryavanshi Vaibhav

no information yet

Kishan Ishan

wicket keeper

Jurel Dhruv

wicket keeper

Klaasen Heinrich

wicket keeper

Parag Riyan

all rounder

Ferreira Donovan

wicket keeper

Shanaka Dasun

all rounder

Jadeja Ravindra

all rounder

Kumar Shivang

no information yet

Sharma Brijesh

no information yet

Punja Yash Raj

no information yet

Verma Aniket

no information yet

Arora Salil

wicket keeper

Livingstone Liam

all rounder

Bench

SRH
SRH
RR
RR
First TeamSecond Team
Curran Sam

all rounder

Fuletra Krains

no information yet

Pretorius Lhuan-dre

wicket keeper

Kumar Amit

no information yet

Mendis Kamindu

all rounder

Singh Ravi

no information yet

Tarmale Onkar

no information yet

Singh Yudhvir

all rounder