Squads Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals T20 Indian Premier League 27.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Sharma Abhishek
all rounder
Jaiswal Yashasvi
batsman
Head Travis
batsman
Suryavanshi Vaibhav
no information yet
Kishan Ishan
wicket keeper
Jurel Dhruv
wicket keeper
Klaasen Heinrich
wicket keeper
Parag Riyan
all rounder
Sankaran Smaran Ravichandran
batsman
Ferreira Donovan
wicket keeper
Reddy Nithish
batsman
Shanaka Dasun
all rounder
Cummins Pat
bowler
Jadeja Ravindra
all rounder
Kumar Shivang
no information yet
Archer Jofra
bowler
Malinga Eshan
bowler
Burger Nandre
bowler
Hussain Sakib
bowler
Sharma Brijesh
no information yet
Hinge Praful
bowler
Punja Yash Raj
no information yet
Verma Aniket
no information yet
Bishnoi Ravi
bowler
Arora Salil
wicket keeper
Mishra Sushant
bowler
Livingstone Liam
all rounder
Dubey Shubham
batsman
Dubey Harsh Surendra
all rounder
Deshpande Tushar
bowler
Patel Harshal
bowler
Perala Aman Rao
batsman
Bench
|First Team
|Second Team
Ansari Zeeshan
bowler
Curran Sam
all rounder
Carse Brydon
bowler
Hetmyer Shimron
batsman
Coetzee Gerald
bowler
Maphaka Kwena
bowler
Edwards Jack
batsman
Milne Adam
bowler
Fuletra Krains
no information yet
Pretorius Lhuan-dre
wicket keeper
Kumar Amit
no information yet
Puthur Vignesh
batsman
Mavi Shivam
bowler
Sen Kuldeep
bowler
Mendis Kamindu
all rounder
Sharma Sandeep
bowler
Payne David
bowler
Singh Ravi
no information yet
Tarmale Onkar
no information yet
Singh Yudhvir
all rounder
Unadkat Jaydev
bowler