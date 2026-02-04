Meg Lanning News

Category links
Teams
Royal Challengers BengaluruLancashireDerbyshire Cricket TeamPakistan Cricket TeamEngland Cricket TeamIndia Cricket TeamAfghanistan Cricket BoardSouth Africa Women Cricket TeamKent Cricket TeamWorcestershire County Cricket ClubChennai Super KingsEngland Women Cricket TeamWest Indies Women Cricket TeamBCBMumbai IndiansKolkata Knight RidersZimbabwe Cricket TeamAustralia Women Cricket TeamPunjab KingsAustralia Cricket TeamIndia Women Cricket TeamIreland Cricket TeamSri Lanka A Cricket TeamIndia A Cricket TeamNew Zealand Cricket TeamNew Zealand Women Cricket TeamBangladesh Women Cricket TeamDelhi CapitalsLucknow Super GiantsPakistan Women Cricket TeamWest Indies Cricket TeamScotland Women Cricket TeamSan Fransico UnicornsGujarat TitansBangladesh Cricket TeamRajasthan RoyalsWarwickshire CountyAfghanistan Cricket TeamMiddlesex Cricket TeamSomersetGloucestershireMelbourne StarsMelbourne RenegadesCanada Cricket TeamSri Lanka Cricket TeamSunrisers HyderabadSunriser HyderabadGujarat GiantsRoyal Challengers Bangalore WomenNew South WalesLos Angeles Knight RidersPakistan Cricket BoardBirmingham PhoenixPeshawar ZalmiSouth Africa Cricket TeamRajshahi RoyalsKarachi KingsBangladeshTasmaniaJammu And Kashmir Cricket TeamWestern AustraliaVictoria Cricket TeamNetherlands Cricket TeamBengal Cricket TeamNepal Cricket TeamScotland Cricket TeamUsa Cricket TeamUae Cricket TeamNamibia Cricket TeamOman Cricket TeamDelhi Capitals WomenIndia U 19 Cricket TeamAfghanistan U 19 Cricket TeamGujarat Giants WomenMumbai Indians WomenUp Warriorz WomenPunjab Cricket TeamPerth ScorchersSydney SixersNew Zealand U 19 Cricket TeamHobart HurricanesPaarl RoyalsJoburg Super KingsRangpur RidersUp WarriorzPretoria CapitalsSunrisers Eastern CapeWellington FirebirdsOtago VoltsDurban Super GiantsAdelaide StrikersSydney ThunderBrisbane HeatMi Cape TownDesert VipersMi EmiratesCanterbury KingsCentral StagsSri Lanka Women Cricket TeamBihar Cricket Team
Tournaments
Major League CricketICC ODI World CupICCIndia Vs Sri LankaIndia Vs EnglandIcc Womens World T 20India Tour Of EnglandIndia Women Vs Australia WomenIreland Vs IndiaWomens Cricket World CupIndian Premier LeagueAustralia Vs West IndiesIcc Odi RankingsIndia Vs BangladeshBcciT 20 World Cup2028 OlympicsWomen World T 20 SeriesEuropean Cricket LeagueNew Zealand Vs EnglandIcc RankingWorld Test ChampionshipIndia Vs PakistanIndia Vs AfghanistanCounty ChampionshipSri Lanka Vs EnglandWorld Odi ChampionshipBangladesh Vs New ZealandBangladesh Vs AustraliaT 20 Mumbai LeagueBig Bash LeaguePakistan Vs BangladeshAsian GamesIndia Vs New ZealandPink Ball TestIndia Women Vs England WomenAustralia Vs PakistanWomens Premier LeagueSa 20Super SmashLanka Premier LeaguePakistan Super LeagueAsia CupThe HundredSouth Africa Vs New ZealandOlympicsBorder Gavaskar TrophyEnglish Premier LeagueLegends League CricketIndia Vs AustraliaWest Indies Vs IndiaRanji TrophyZimbabwe Vs IndiaSri Lanka Vs New ZealandEngland Vs PakistanWest Indies Vs South AfricaIndia Vs South AfricaSri Lanka Vs ZimbabweAustralia Vs Sri LankaAustralia Vs ZimbabweEngland Vs West IndiesPakistan Women Vs South Africa WomenIcc U 19 World CupNew Zealand Tour Of IndiaAustralia Tour Of PakistanIcc Champions TrophyPakistan Vs ZimbabweBangladesh Premier LeagueVijay Hazare TrophyWtc FinalAshesSri Lanka Vs PakistanIl T 20Sri Lanka Tour Of IndiaNew Zealand Vs West IndiesSyed Mushtaq Ali TrophySouth Africa Tour Of IndiaEngland Vs AustraliaU 19 Asia CupWomens Big Bash LeagueAbu Dhabi T 10 LeagueIreland Vs BangladeshEmerging Asia CupIndia A Vs South Africa APakistan Vs SrilankaSheffield ShieldIcc Odi Super LeagueIndia Tour Of AustraliaSouth Africa Vs PakistanChampions One Day CupAfghanistan Vs ZimbabweBangladesh Vs West IndiesIndia Women Vs New Zealand WomenSri Lanka Vs BangladeshBangladesh Vs AfghanistanJlt One Day CupWest Indies Tour Of India2007 T 20 I World CupIndia A Vs AustraliaAustralia Vs New Zealand
Players
Dasun ShanakaRohit SharmaVirat KohliPhil SaltVaibhav SuryavanshiShadab KhanLiam LivingstonePrithvi ShawJacob BethellShreyas IyerRavi BishnoiEllyse PerryAshleigh GardnerJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanShan MasoodBabar AzamJay ShahAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulNitish Kumar ReddyShubman GillBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerGlenn PhillipsMatt HenrySai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh Tiwary
Teams
Tournaments
Players
WPL | Twitter thrilled as Chinelle Henry gives Delhi Capitals dream start in must-win game

WPL | Twitter thrilled as Chinelle Henry gives Delhi Capitals dream start in must-win game

  • news
  • cricket
WPL | Twitter heartbroken as Meg Lanning gets out breaking timber in unluckiest of fashions

WPL | Twitter heartbroken as Meg Lanning gets out breaking timber in unluckiest of fashions

  • news
  • cricket
WPL | Twitter in awe as Gujarat Giants beat UP Warriorz in high-scoring game to start campaign with win

WPL | Twitter in awe as Gujarat Giants beat UP Warriorz in high-scoring game to start campaign with win

  • news
  • cricket
WBBL | Twitter impressed as Stars thump Renegades in one-sided Melbourne Derby

WBBL | Twitter impressed as Stars thump Renegades in one-sided Melbourne Derby

  • news
  • cricket
UP Warriorz Unveil Their Strongest Squad Yet for WPL 2026

UP Warriorz Unveil Their Strongest Squad Yet for WPL 2026

  • news
  • cricket
These Cricketers Make the Elite Marquee List for the WPL Auction

These Cricketers Make the Elite Marquee List for the WPL Auction

  • news
  • cricket
Meg Lanning Responds With the Bat After DC Release

Meg Lanning Responds With the Bat After DC Release

  • news
  • cricket
Top WPL Players Part Ways with Their Franchises

Top WPL Players Part Ways with Their Franchises

  • news
  • cricket
These Three Players Could Be on the Release List Before WPL 2026

These Three Players Could Be on the Release List Before WPL 2026

  • news
  • cricket
Smriti Mandhana Shines as India Faces a Do-or-Die World Cup Clash

Smriti Mandhana Shines as India Faces a Do-or-Die World Cup Clash

  • news
  • cricket
‌UPW vs DC | Twitter reacts to Lanning’s brilliance and all-round Sutherland dent valiant Warriorz 

‌UPW vs DC | Twitter reacts to Lanning’s brilliance and all-round Sutherland dent valiant Warriorz 

  • news
  • cricket
UPW vs DCW | Twitter and Lanning erupts as Reddy’s fielding botch complements Pandey’s poor death bowling

UPW vs DCW | Twitter and Lanning erupts as Reddy’s fielding botch complements Pandey’s poor death bowling

  • news
  • cricket
‌WPL | Twitter befuddled over Sutherland and Lanning's schoolboy error cost Perry's wicket

‌WPL | Twitter befuddled over Sutherland and Lanning's schoolboy error cost Perry's wicket

  • news
  • cricket
‌WPL 2024 | Twitter goes berserk as Warriorz stay alive by the barest margin in cliffhanger

‌WPL 2024 | Twitter goes berserk as Warriorz stay alive by the barest margin in cliffhanger

  • news
  • cricket
‌WPL 2024 | Twitter reacts to Jemimah-Jonassen eclipsing Mumbai in maiden home affair

‌WPL 2024 | Twitter reacts to Jemimah-Jonassen eclipsing Mumbai in maiden home affair

  • news
  • cricket
‌WPL 2024 | Twitter lauds as Lanning and spinners leapfrog Delhi Capitals to top-of-the-table 

‌WPL 2024 | Twitter lauds as Lanning and spinners leapfrog Delhi Capitals to top-of-the-table 

  • news
  • cricket
Women’s Ashes 2023 | Meg Lanning ruled out of series owing to medical reasons

Women’s Ashes 2023 | Meg Lanning ruled out of series owing to medical reasons

  • news
  • cricket
Twitter congratulates Mumbai Indians for winning inaugural WPL with nerve-racking win over Delhi Capitals

Twitter congratulates Mumbai Indians for winning inaugural WPL with nerve-racking win over Delhi Capitals

  • news
  • cricket
WPL, DC vs MI | Twitter reacts to furious Meg Lanning covering her mouth following horrible mixup

WPL, DC vs MI | Twitter reacts to furious Meg Lanning covering her mouth following horrible mixup

  • news
  • cricket
WPL | Twitter reacts to Delhi Capitals’ statement win over Mumbai Indians in battle of table-toppers

WPL | Twitter reacts to Delhi Capitals’ statement win over Mumbai Indians in battle of table-toppers

  • news
  • cricket
WPL | Twitter reacts as Jess Jonassen, Shikha Pandey’s heroics hand RCB five successive defeat

WPL | Twitter reacts as Jess Jonassen, Shikha Pandey’s heroics hand RCB five successive defeat

  • news
  • cricket
All that glitters is not gold but blue – The Story of the WPL so far

All that glitters is not gold but blue – The Story of the WPL so far

  • feature
  • cricket
WPL, RCB vs DC| Twitter reacts as Lanning-Verma's carnage leads to 60-run win for Delhi

WPL, RCB vs DC| Twitter reacts as Lanning-Verma's carnage leads to 60-run win for Delhi

  • news
  • cricket
WPL, RCB vs DC | Twitter reacts as Knight wins Ashes battle in India by castling 'bamboozled' Lanning

WPL, RCB vs DC | Twitter reacts as Knight wins Ashes battle in India by castling 'bamboozled' Lanning

  • news
  • cricket
WPL 2023 | Meg Lanning announced as Delhi Capitals skipper with Jemimah Rodrigues as deputy

WPL 2023 | Meg Lanning announced as Delhi Capitals skipper with Jemimah Rodrigues as deputy

  • news
  • cricket
Women’s T20 World Cup | Georgia Wareham returns to national set-up; Alyssa Healy, Jess Jonassen included despite injuries

Women’s T20 World Cup | Georgia Wareham returns to national set-up; Alyssa Healy, Jess Jonassen included despite injuries

  • news
  • cricket
Meg Lanning and Rachael Haynes departing hit me like a tonne of bricks, reveals captaincy prospect Alyssa Healy

Meg Lanning and Rachael Haynes departing hit me like a tonne of bricks, reveals captaincy prospect Alyssa Healy

  • news
  • cricket