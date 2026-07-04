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Naveed, Izharulhaq
Afghanistan
Zadran, Najibullah
Murid, Naveen-ul-Haq
Ahmad, Qais
Khan, Rashid
Zadran, Mujeeb Ur Rahman
Omarzai, Azmatullah
Afghan, Asghar
Nabi, Mohammad
Naib, Gulbadin
Zazai, Afsar
Ahmad, Fareed
Ashraf, Sharafuddin
Ghani, Usman
Janat, Karim
Masood, Nijat
Zadran, Ibrahim
Khan, Zahir
Gurbaz, Rahmanullah
Ahmad, Noor
Atal, Sedeq
Kharotai, Mehmood
Farooqi, Fazalhaq
Wafiullah
Arab, Yama
Dawoodzai, Faridoon
Shinwari, Samiullah
Ali, Noor
Alam, Aftab
Shahidi, Hashmatullah
Jamal, Nasir
Malik, Abdul
Ahmadzai, Yamin
Rehman, Zia-ur
Momand, Wafadar
Khil, Ikram Ali
Hamza, Amir
Zadran, Dawlat
Rasooli, Darwish
Rahman, Ziaur
Rahman, Abdul
Gurbaz, Khalil
Shirzad, Sayed
Shah, Rahmat
Zaman, Shawkat
Zazai, Hazratullah
Kamal, Shahidullah
Shah, Bahir
Abdulrahimzai, Ibrahim
Hussan, Riaz
Ghazanfar, Allah Mohammad
Ibrahim, Mohammad
Safi, Mohammad Saleem
Akbari, Zubaid
Sami, Bilal
Noor, Allah
Simmons, Phil
Trinidad and Tobago
Khan, Waqar
Salamkheil, Waqar
Hayatullah
Pakistan
Klusener, Lance
South Africa
Hassan, Hamid
Tarakhil, Wafiullah
Zadran, Naveed
Hassan, Riaz
Kharote, Nangeyalia
Shirzad, Mohammad Ishaq
Ahmadzai, Ijaz Ahmad
Khail, Shamsurrahman Wali
Ahmed, Khalil
Alikhil, Ikram
Nazir, Zubair
Shehzad, Zahir
Alam, Ismat
Ahmad, Bashir
Farmanullah
Maliks, Farid
Shinozada, Faisal
Ahmadzai, Younas
Kharoti, Nangialai
Ahmadzai, Abdullah
Rahman, Noor ul
Shahzad, Mohammad
Khan, Rahmanullah Zarma