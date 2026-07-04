Afghanistan Cricket Team Players

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Afghanistan

Naveed, Izharulhaq

Afghanistan

Zadran, Najibullah

Afghanistan

Murid, Naveen-ul-Haq

Afghanistan

Ahmad, Qais

Afghanistan

Khan, Rashid

Afghanistan

Zadran, Mujeeb Ur Rahman

Afghanistan

Omarzai, Azmatullah

Afghanistan

Afghan, Asghar

Afghanistan

Nabi, Mohammad

Afghanistan

Naib, Gulbadin

Afghanistan

Zazai, Afsar

Afghanistan

Ahmad, Fareed

Afghanistan

Ashraf, Sharafuddin

Afghanistan

Ghani, Usman

Afghanistan

Janat, Karim

Afghanistan

Masood, Nijat

Afghanistan

Zadran, Ibrahim

Afghanistan

Khan, Zahir

Afghanistan

Gurbaz, Rahmanullah

Afghanistan

Ahmad, Noor

Afghanistan

Atal, Sedeq

Afghanistan

Kharotai, Mehmood

Afghanistan

Farooqi, Fazalhaq

Afghanistan

Wafiullah

Arab, Yama

Afghanistan

Dawoodzai, Faridoon

Afghanistan

Shinwari, Samiullah

Afghanistan

Ali, Noor

Afghanistan

Alam, Aftab

Afghanistan

Shahidi, Hashmatullah

Afghanistan

Jamal, Nasir

Afghanistan

Malik, Abdul

Afghanistan

Ahmadzai, Yamin

Afghanistan

Rehman, Zia-ur

Afghanistan

Momand, Wafadar

Afghanistan

Khil, Ikram Ali

Afghanistan

Hamza, Amir

Afghanistan

Zadran, Dawlat

Afghanistan

Rasooli, Darwish

Afghanistan

Rahman, Ziaur

Afghanistan

Rahman, Abdul

Afghanistan

Gurbaz, Khalil

Afghanistan

Shirzad, Sayed

Afghanistan

Shah, Rahmat

Afghanistan

Zaman, Shawkat

Afghanistan

Zazai, Hazratullah

Afghanistan

Kamal, Shahidullah

Afghanistan

Shah, Bahir

Afghanistan

Abdulrahimzai, Ibrahim

Hussan, Riaz

Afghanistan

Ghazanfar, Allah Mohammad

Afghanistan

Ibrahim, Mohammad

Afghanistan

Safi, Mohammad Saleem

Afghanistan

Akbari, Zubaid

Afghanistan

Sami, Bilal

Afghanistan

Noor, Allah

Afghanistan

Malik, Abdul

Afghanistan

Simmons, Phil

Trinidad and Tobago

Khan, Waqar

Afghanistan

Salamkheil, Waqar

Afghanistan

Hayatullah

Pakistan

Klusener, Lance

South Africa

Hassan, Hamid

Afghanistan

Tarakhil, Wafiullah

Afghanistan

Zadran, Naveed

Afghanistan

Hassan, Riaz

Afghanistan

Kharote, Nangeyalia

Afghanistan

Shirzad, Mohammad Ishaq

Afghanistan

Ahmadzai, Ijaz Ahmad

Afghanistan

Khail, Shamsurrahman Wali

Afghanistan

Ahmed, Khalil

Afghanistan

Alikhil, Ikram

Afghanistan

Shah, Bahir

Afghanistan

Nazir, Zubair

Shehzad, Zahir

Afghanistan

Alam, Ismat

Afghanistan

Ahmad, Bashir

Afghanistan

Farmanullah

Afghanistan

Maliks, Farid

Afghanistan

Shinozada, Faisal

Afghanistan

Ahmadzai, Younas

Afghanistan

Kharoti, Nangialai

Afghanistan

Ahmadzai, Abdullah

Afghanistan

Rahman, Noor ul

Shahzad, Mohammad

Afghanistan

Khan, Rahmanullah Zarma

Afghanistan