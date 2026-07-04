Sharjah Warriors Cricket Team Players

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Sharjah Warriors

Mustafa, Rohan

United Arab Emirates

Meiyappan, Karthik Palaniapan

United Arab Emirates

Siddique, Junaid

United Arab Emirates

Fuller, James

New Zealand

Wade, Matthew

Australia

Rashid, Adil

England

Charles, Johnson

Saint Lucia

David, Tim

Australia

Southee, Tim

New Zealand

Seifert, Tim

New Zealand

Mendis, Kusal

Sri Lanka

Fernando, Avishka

Sri Lanka

Theekshana, Morawakage Maheesh

Sri Lanka

Madushanka, Dilshan

Sri Lanka

Singh, Virandeep

Malaysia

Pretorius, Dwaine

South Africa

Ahmad, Qais

Afghanistan

Raza, Sikandar

Zimbabwe

Rajapaksa, Bhanuka

Sri Lanka

Kohler-Cadmore, Tom

England

Hatzoglou, Peter

Australia

Khan, Bilal

Oman

Williams, Sean

Zimbabwe

Burl, Ryan

Zimbabwe

Ngarava, Richard

Zimbabwe

Pathirana, Matheesha

Sri Lanka

Paul, Keemo

Guyana

Ahmed, Taskin

Bangladesh

Malan, Dawid

England

Woakes, Chris

England

Ali, Moeen

England

Stoinis, Marcus

Australia

Agar, Ashton

Australia

Zampa, Adam

Australia

Nabi, Mohammad

Afghanistan

Janat, Karim

Afghanistan

Gurbaz, Rahmanullah

Afghanistan

Ahmad, Noor

Afghanistan

Atkinson, Gus

England

Patel, Monank

India

Netravalkar, Saurabh

India

Butt, Muhammad Rizwan

Bahrain

Milne, Adam

New Zealand

Sams, Daniel

Australia

D'souza, Ethan

United Arab Emirates

Sharafu, Alishan

United Arab Emirates

Dickwella, Niroshan

Sri Lanka

Akram, Wasim

Sowter, Nathan

England

Mathews, Traveen

Sri Lanka

Watt, Mark

Scotland

Sole, Chris

Scotland

Abell, Tom

England

Rew, James

England

Karthik, Dinesh

India

Livingstone, Liam

England

Wells, Luke

England

Mike, Ben

England

Walter, Paul Ian

England

Hose, Adam

England

Denly, Joe

England

Gregory, Lewis

England

Briggs, Danny

England

Aslam, Mohommed

Sri Lanka

Ullah, Muhammad Jawad

United Arab Emirates

Smit, JJ

Namibia

Keswani, Nilansh

Singh, Harmeet

India

Ranjane, Shubham

India

Lewis, Evin

Trinidad and Tobago

Seales, Jayden

Trinidad and Tobago

Deyal, Mark

Trinidad and Tobago

Ahmed, Raees

Pakistan

Todd, Jamal

Jawadullah, Muhammad

United arab emirates

Khan, Saghir

United arab emirates

Khan, Muhammad Saghir

United Arab Emirates

Salman Khan, Abdul