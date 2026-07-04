Follow us
Mustafa, Rohan
United Arab Emirates
Meiyappan, Karthik Palaniapan
Siddique, Junaid
Fuller, James
New Zealand
Wade, Matthew
Australia
Rashid, Adil
England
Charles, Johnson
Saint Lucia
David, Tim
Southee, Tim
Seifert, Tim
Mendis, Kusal
Sri Lanka
Fernando, Avishka
Theekshana, Morawakage Maheesh
Madushanka, Dilshan
Singh, Virandeep
Malaysia
Pretorius, Dwaine
South Africa
Ahmad, Qais
Afghanistan
Raza, Sikandar
Zimbabwe
Rajapaksa, Bhanuka
Kohler-Cadmore, Tom
Hatzoglou, Peter
Khan, Bilal
Oman
Williams, Sean
Burl, Ryan
Ngarava, Richard
Pathirana, Matheesha
Paul, Keemo
Guyana
Ahmed, Taskin
Bangladesh
Malan, Dawid
Woakes, Chris
Ali, Moeen
Stoinis, Marcus
Agar, Ashton
Zampa, Adam
Nabi, Mohammad
Janat, Karim
Gurbaz, Rahmanullah
Ahmad, Noor
Atkinson, Gus
Patel, Monank
India
Netravalkar, Saurabh
Butt, Muhammad Rizwan
Bahrain
Milne, Adam
Sams, Daniel
D'souza, Ethan
Sharafu, Alishan
Dickwella, Niroshan
Akram, Wasim
Sowter, Nathan
Mathews, Traveen
Watt, Mark
Scotland
Sole, Chris
Abell, Tom
Rew, James
Karthik, Dinesh
Livingstone, Liam
Wells, Luke
Mike, Ben
Walter, Paul Ian
Hose, Adam
Denly, Joe
Gregory, Lewis
Briggs, Danny
Aslam, Mohommed
Ullah, Muhammad Jawad
Smit, JJ
Namibia
Keswani, Nilansh
Singh, Harmeet
Ranjane, Shubham
Lewis, Evin
Trinidad and Tobago
Seales, Jayden
Deyal, Mark
Ahmed, Raees
Pakistan
Todd, Jamal
Jawadullah, Muhammad
United arab emirates
Khan, Saghir
Khan, Muhammad Saghir
Salman Khan, Abdul