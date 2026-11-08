Squads Central Stags vs Otago Volts List a Ford Trophy 06.02.2027
Playing
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Playing
|First Team
|Second Team
Bacon Matthew Boyce
bowler
Bracewell Doug
all rounder
Barnes Warren Dale
bowler
Bruce Tom
batsman
Beaton Tom
batsman
Clark William
batsman
Broom Neil
batsman
Clarkson Josh
all rounder
Chu Max
wicket keeper
Claydon Mitchell
bowler
Clout Tommy
bowler
Cleaver Dane
wicket keeper
Cox Ben
wicket keeper
Cobb Josh
all rounder
Craig Mark Donald
bowler
Field Joey
all rounder
Cumming Jacob Mark
all rounder
Findlay Toby Aitken
no information yet
Duffy Jacob
bowler
Frew Jesse
batsman
Duffy Ryan Mitchell
wicket keeper
Hay Gregory Robert
batsman
Earle Soper Blair
bowler
Heaphy Curtis
wicket keeper
Finnie Joshua Liam
all rounder
Hook Stefan
bowler
Foxcroft Dean
all rounder
Hughes Mason Gareth
batsman
Fuller James
all rounder
Jayawardene Mahela
batsman
Georgeson Luke
all rounder
Lennox Jayden
bowler
Gibson Jacob Michael
bowler
Leopard Christian Kevin
all rounder
Hawkins Camden Thomas
batsman
Ludick Willem
all rounder
McCone Ryan James
bowler
Hicks Shawn
batsman
Milne Adam
bowler
Holder Jason
all rounder
Murray Felix
bowler
Hunter Jack Sean
bowler
Noema-Barnett Kieran
all rounder
Patel Ajaz
bowler
Johnson Llewellyn Cullen
batsman
Patel Navin
bowler
Kelly Nicholas Frederick
batsman
Rance Seth
bowler
Kindley Hunter
all rounder
Randell Brett
bowler
Kitchen Anaru Kyle
all rounder
Schaw Angus
bowler
Kwant Nick Michael
batsman
Schmulian Bradley
all rounder
Lee Brett
bowler
Small Bevan James
all rounder
Lockrose Ben
bowler
Smith Benjamin Seth
batsman
Ma'ara Ave
wicket keeper
Stoyanoff Ben
bowler
McClenaghan Mitchell
bowler
Taylor Ross
batsman
McKay Jarrod
bowler
Tickner Blair
bowler
McKenzie Angus
bowler
Toole Raymond
bowler
Muller Travis
bowler
Trego Peter
batsman
Parkes Thorn Kiwa
batsman
Watson Ryan
all rounder
Phillips Dale
batsman
Watson Todd
bowler
Phillips Glenn
all rounder
Weeks Matthew
all rounder
Rae Michael
bowler
Wheeler Ben
bowler
Raine Ben
all rounder
Wiggins Bayley
wicket keeper
Renwick Mitchell
batsman
Worker George
batsman
Rippon Michael
all rounder
Young Will
batsman
Rodden Bradley
all rounder
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