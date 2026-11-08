Squads Central Stags vs Otago Volts List a Ford Trophy 06.02.2027

List a

Napier

CST
CST
OVO
OVO

Playing

CST
CST
OVO
OVO
First TeamSecond Team
Bracewell Doug

all rounder

Bruce Tom

batsman

Beaton Tom

batsman

Broom Neil

batsman

Clarkson Josh

all rounder

Chu Max

wicket keeper

Cleaver Dane

wicket keeper

Cox Ben

wicket keeper

Cobb Josh

all rounder

Field Joey

all rounder

Findlay Toby Aitken

no information yet

Frew Jesse

batsman

Duffy Ryan Mitchell

wicket keeper

Heaphy Curtis

wicket keeper

Foxcroft Dean

all rounder

Fuller James

all rounder

Georgeson Luke

all rounder

Ludick Willem

all rounder

Holder Jason

all rounder

Kindley Hunter

all rounder

Lee Brett

bowler

Ma'ara Ave

wicket keeper

Watson Ryan

all rounder

Phillips Glenn

all rounder

Weeks Matthew

all rounder

Raine Ben

all rounder

Wiggins Bayley

wicket keeper

Rippon Michael

all rounder

Young Will

batsman

Rodden Bradley

all rounder

Bench

CST
CST
OVO
OVO

no information yet

First TeamSecond Team

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