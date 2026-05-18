Squads Chennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad T20 Indian Premier League 18.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Samson Sanju
wicket keeper
Sharma Abhishek
all rounder
Gaikwad Ruturaj
batsman
Kishan Ishan
wicket keeper
Patel Urvil
wicket keeper
Klaasen Heinrich
wicket keeper
Sharma Kartik
no information yet
Arora Salil
wicket keeper
Brevis Dewald
all rounder
Sankaran Smaran Ravichandran
batsman
Dube Shivam
all rounder
Reddy Nithish
batsman
Veer Prashant
all rounder
Cummins Pat
bowler
Hosein Akeal
bowler
Kumar Shivang
no information yet
Ahmad Noor
bowler
Malinga Eshan
bowler
Kamboj Anshul
all rounder
Hussain Sakib
bowler
Johnson Spencer
bowler
Hinge Praful
bowler
Khan Aman Hakim
bowler
Dubey Harsh Surendra
all rounder
Singh Gurjapneet
all rounder
Head Travis
batsman
Khan Sarfaraz
batsman
Livingstone Liam
all rounder
Choudhary Mukesh
bowler
Patel Harshal
bowler
Short Matt
all rounder
Verma Aniket
no information yet
Bench
|First Team
|Second Team
Ahmed Khaleel
bowler
Ansari Zeeshan
bowler
Chahar Rahul
bowler
Carse Brydon
bowler
Dhoni MS
wicket keeper
Coetzee Gerald
bowler
Ellis Nathan
bowler
Edwards Jack
batsman
Foulkes Zak
batsman
Fuletra Krains
no information yet
Ghosh Ramakrishna
all rounder
Kumar Amit
no information yet
Gopal Shreyas
all rounder
Mavi Shivam
bowler
Henry Matt
bowler
Mendis Kamindu
all rounder
Mhatre Ayush
no information yet
Payne David
bowler
Overton Jamie
bowler
Tarmale Onkar
no information yet