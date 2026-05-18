Squads Chennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad T20 Indian Premier League 18.05.2026

T20MA Chidambaram Stadium, Chennai
CSK
CSK

180

SRH
SRH

181

Playing

CSK
CSK
SRH
SRH
First TeamSecond Team
Samson Sanju

wicket keeper

Sharma Abhishek

all rounder

Kishan Ishan

wicket keeper

Patel Urvil

wicket keeper

Klaasen Heinrich

wicket keeper

Sharma Kartik

no information yet

Arora Salil

wicket keeper

Brevis Dewald

all rounder

Dube Shivam

all rounder

Veer Prashant

all rounder

Kumar Shivang

no information yet

Kamboj Anshul

all rounder

Singh Gurjapneet

all rounder

Livingstone Liam

all rounder

Short Matt

all rounder

Verma Aniket

no information yet

Bench

CSK
CSK
SRH
SRH
First TeamSecond Team
Dhoni MS

wicket keeper

Fuletra Krains

no information yet

Kumar Amit

no information yet

Gopal Shreyas

all rounder

Mendis Kamindu

all rounder

Mhatre Ayush

no information yet

Tarmale Onkar

no information yet