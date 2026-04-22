Mohammad Nawaz News

Category links
Teams
Royal Challengers BengaluruLancashireDerbyshire Cricket TeamPakistan Cricket TeamEngland Cricket TeamIndia Cricket TeamAfghanistan Cricket BoardSouth Africa Women Cricket TeamKent Cricket TeamWorcestershire County Cricket ClubChennai Super KingsEngland Women Cricket TeamWest Indies Women Cricket TeamBCBMumbai IndiansKolkata Knight RidersZimbabwe Cricket TeamAustralia Women Cricket TeamPunjab KingsAustralia Cricket TeamIndia Women Cricket TeamIreland Cricket TeamSri Lanka A Cricket TeamIndia A Cricket TeamNew Zealand Cricket TeamNew Zealand Women Cricket TeamBangladesh Women Cricket TeamDelhi CapitalsLucknow Super GiantsPakistan Women Cricket TeamWest Indies Cricket TeamScotland Women Cricket TeamSan Fransico UnicornsGujarat TitansBangladesh Cricket TeamRajasthan RoyalsWarwickshire CountyAfghanistan Cricket TeamMiddlesex Cricket TeamSomersetGloucestershireMelbourne StarsMelbourne RenegadesCanada Cricket TeamSri Lanka Cricket TeamSunrisers HyderabadSunriser HyderabadGujarat GiantsRoyal Challengers Bangalore WomenNew South WalesLos Angeles Knight RidersPakistan Cricket BoardBirmingham PhoenixPeshawar ZalmiSouth Africa Cricket TeamRajshahi RoyalsKarachi KingsBangladeshTasmaniaJammu And Kashmir Cricket TeamWestern AustraliaVictoria Cricket TeamNetherlands Cricket TeamBengal Cricket TeamNepal Cricket TeamScotland Cricket TeamUsa Cricket TeamUae Cricket TeamNamibia Cricket TeamOman Cricket TeamDelhi Capitals WomenIndia U 19 Cricket TeamAfghanistan U 19 Cricket TeamGujarat Giants WomenMumbai Indians WomenUp Warriorz WomenPunjab Cricket TeamPerth ScorchersSydney SixersNew Zealand U 19 Cricket TeamHobart HurricanesPaarl RoyalsJoburg Super KingsRangpur RidersUp WarriorzPretoria CapitalsSunrisers Eastern CapeWellington FirebirdsOtago VoltsDurban Super GiantsAdelaide StrikersSydney ThunderBrisbane HeatMi Cape TownDesert VipersMi EmiratesCanterbury KingsCentral StagsSri Lanka Women Cricket TeamBihar Cricket Team
Tournaments
Major League CricketICC ODI World CupICCIndia Vs Sri LankaIndia Vs EnglandIcc Womens World T 20India Tour Of EnglandIndia Women Vs Australia WomenIreland Vs IndiaWomens Cricket World CupIndian Premier LeagueAustralia Vs West IndiesIcc Odi RankingsIndia Vs BangladeshBcciT 20 World Cup2028 OlympicsWomen World T 20 SeriesEuropean Cricket LeagueNew Zealand Vs EnglandIcc RankingWorld Test ChampionshipIndia Vs PakistanIndia Vs AfghanistanCounty ChampionshipSri Lanka Vs EnglandWorld Odi ChampionshipBangladesh Vs New ZealandBangladesh Vs AustraliaT 20 Mumbai LeagueBig Bash LeaguePakistan Vs BangladeshAsian GamesIndia Vs New ZealandPink Ball TestIndia Women Vs England WomenAustralia Vs PakistanWomens Premier LeagueSa 20Super SmashLanka Premier LeaguePakistan Super LeagueAsia CupThe HundredSouth Africa Vs New ZealandOlympicsBorder Gavaskar TrophyEnglish Premier LeagueLegends League CricketIndia Vs AustraliaWest Indies Vs IndiaRanji TrophyZimbabwe Vs IndiaSri Lanka Vs New ZealandEngland Vs PakistanWest Indies Vs South AfricaIndia Vs South AfricaSri Lanka Vs ZimbabweAustralia Vs Sri LankaAustralia Vs ZimbabweEngland Vs West IndiesPakistan Women Vs South Africa WomenIcc U 19 World CupNew Zealand Tour Of IndiaAustralia Tour Of PakistanIcc Champions TrophyPakistan Vs ZimbabweBangladesh Premier LeagueVijay Hazare TrophyWtc FinalAshesSri Lanka Vs PakistanIl T 20Sri Lanka Tour Of IndiaNew Zealand Vs West IndiesSyed Mushtaq Ali TrophySouth Africa Tour Of IndiaEngland Vs AustraliaU 19 Asia CupWomens Big Bash LeagueAbu Dhabi T 10 LeagueIreland Vs BangladeshEmerging Asia CupIndia A Vs South Africa APakistan Vs SrilankaSheffield ShieldIcc Odi Super LeagueIndia Tour Of AustraliaSouth Africa Vs PakistanChampions One Day CupAfghanistan Vs ZimbabweBangladesh Vs West IndiesIndia Women Vs New Zealand WomenSri Lanka Vs BangladeshBangladesh Vs AfghanistanJlt One Day CupWest Indies Tour Of India2007 T 20 I World CupIndia A Vs AustraliaAustralia Vs New Zealand
Players
Dasun ShanakaRohit SharmaVirat KohliPhil SaltVaibhav SuryavanshiShadab KhanLiam LivingstonePrithvi ShawJacob BethellShreyas IyerRavi BishnoiEllyse PerryAshleigh GardnerJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanShan MasoodBabar AzamJay ShahAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulNitish Kumar ReddyShubman GillBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerGlenn PhillipsMatt HenrySai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh Tiwary
Teams
Tournaments
Players
Pakistan vs United States of America | T20 World Cup Match Preview

Pakistan vs United States of America | T20 World Cup Match Preview

  • news
  • cricket
Pakistan T20I Tri Series | Sri Lanka qualify for final with thrilling six-run win over Pakistan

Pakistan T20I Tri Series | Sri Lanka qualify for final with thrilling six-run win over Pakistan

  • news
  • cricket
Pakistan T20I Tri Series | Twitter reacts as Pakistan survives scare before beating Zimbabwe in thrilling game

Pakistan T20I Tri Series | Twitter reacts as Pakistan survives scare before beating Zimbabwe in thrilling game

  • news
  • cricket
South Africa tour of Pakistan | Twitter impressed as South Africa level series with clinical win in second ODI

South Africa tour of Pakistan | Twitter impressed as South Africa level series with clinical win in second ODI

  • news
  • cricket
Pakistan vs Bangladesh, Super Four, Match 5 (A2 vs B2) – Asia Cup 2025 (25 September, Dubai)

Pakistan vs Bangladesh, Super Four, Match 5 (A2 vs B2) – Asia Cup 2025 (25 September, Dubai)

  • news
  • cricket
PAK vs BAN | Twitter in spilits Taskin Ahmed makes a cheeky gesture towards Mohammad Nawaz after dismissing him

PAK vs BAN | Twitter in spilits Taskin Ahmed makes a cheeky gesture towards Mohammad Nawaz after dismissing him

  • news
  • cricket
Pakistan vs Sri Lanka, Super Four, Match 3 (A2 vs B1) – Asia Cup 2025 (23 September, Abu Dhabi)

Pakistan vs Sri Lanka, Super Four, Match 3 (A2 vs B1) – Asia Cup 2025 (23 September, Abu Dhabi)

  • news
  • cricket
Team Pakistan vs Team Sri Lanka, Preview | Super Four Match 3 will look to dominate after strong group stage

Team Pakistan vs Team Sri Lanka, Preview | Super Four Match 3 will look to dominate after strong group stage

  • news
  • cricket
IND vs PAK | Twitter reacts as Mohammad Nawaz's lazy walk leads to an emabarrasing dismissal

IND vs PAK | Twitter reacts as Mohammad Nawaz's lazy walk leads to an emabarrasing dismissal

  • news
  • cricket
Pakistan vs United Arab Emirates, Preview | Pakistan Will Look to Dominate After Big Win in Last Game

Pakistan vs United Arab Emirates, Preview | Pakistan Will Look to Dominate After Big Win in Last Game

  • news
  • cricket
Warning Signs for India: Nawaz’s Hat-trick and Early Tensions Around Asia Cup 2025

Warning Signs for India: Nawaz’s Hat-trick and Early Tensions Around Asia Cup 2025

  • news
  • cricket
‌PAK vs AFG, Final review | Pakistan claim Tri-series title after dominant win at Sharjah

‌PAK vs AFG, Final review | Pakistan claim Tri-series title after dominant win at Sharjah

  • news
  • cricket
‌UAE T20I tri-series | Twitter reacts as Mohammad Nawaz changes game with hattrick

‌UAE T20I tri-series | Twitter reacts as Mohammad Nawaz changes game with hattrick

  • news
  • cricket
Pakistan tour of West Indies | Twitter on the edge as West Indies beat Pakistan in low-scoring thriller

Pakistan tour of West Indies | Twitter on the edge as West Indies beat Pakistan in low-scoring thriller

  • news
  • cricket
Pakistan tour of West Indies 2025 | Twitter reacts as Pakistan starts white-ball tour with win

Pakistan tour of West Indies 2025 | Twitter reacts as Pakistan starts white-ball tour with win

  • news
  • cricket
PSL 2024 | Twitter commends Hales-Munro partnership as Islamabad United outsmart Karachi Kings

PSL 2024 | Twitter commends Hales-Munro partnership as Islamabad United outsmart Karachi Kings

  • news
  • cricket
‌BPL 2024 | Bijoy, Nawaz star as Dhaka falls prey to Tigers’ dominating all-round brilliance in Sylhet

‌BPL 2024 | Bijoy, Nawaz star as Dhaka falls prey to Tigers’ dominating all-round brilliance in Sylhet

  • news
  • cricket
PAK vs NED | Twitter in splits over Nawaz's determination to get run-out at all costs eventually paying off

PAK vs NED | Twitter in splits over Nawaz's determination to get run-out at all costs eventually paying off

  • news
  • cricket
PAK vs AUS | Twitter reacts to Nawaz and Wasim's hilarious double nutmeg at the boundary

PAK vs AUS | Twitter reacts to Nawaz and Wasim's hilarious double nutmeg at the boundary

  • news
  • cricket
PAK vs NZ | Twitter reacts as Mohammedd Nawaz stuns Tom Latham by challenging umpires twice in three balls

PAK vs NZ | Twitter reacts as Mohammedd Nawaz stuns Tom Latham by challenging umpires twice in three balls

  • news
  • cricket
Didn’t understand why Babar Azam showed no trust in Mohammad Nawaz since defeat to India, remarks Mohammad Amir

Didn’t understand why Babar Azam showed no trust in Mohammad Nawaz since defeat to India, remarks Mohammad Amir

  • news
  • cricket
ICC World T20 | Twitter reacts to Mohammad Nawaz walking off in anger despite being not-out

ICC World T20 | Twitter reacts to Mohammad Nawaz walking off in anger despite being not-out

  • news
  • cricket
Asia Cup 2022 | Knew I had to attack every chance I got but didn't try and overplay, reveals Mohammad Nawaz

Asia Cup 2022 | Knew I had to attack every chance I got but didn't try and overplay, reveals Mohammad Nawaz

  • news
  • cricket
Asia Cup 2022, IND vs PAK | Internet reacts as Pakistan’s calculated tactics propel them to defeat India by five wickets

Asia Cup 2022, IND vs PAK | Internet reacts as Pakistan’s calculated tactics propel them to defeat India by five wickets

  • news
  • cricket
Asia Cup 2022 | Our game plan was to take the match as deep as possible, proclaims Babar Azam

Asia Cup 2022 | Our game plan was to take the match as deep as possible, proclaims Babar Azam

  • news
  • cricket
AUS vs PAK 2022 | Mohammad Nawaz ruled out of Test series against Australia

AUS vs PAK 2022 | Mohammad Nawaz ruled out of Test series against Australia

  • news
  • cricket
PAK vs SL | Pakistan axe Hasan Ali and Mohammad Hafeez for ODIs against Sri Lanka

PAK vs SL | Pakistan axe Hasan Ali and Mohammad Hafeez for ODIs against Sri Lanka

  • news
  • cricket