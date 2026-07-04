Delhi Bulls Cricket Team Players

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Delhi Bulls

Khan, Asif

United Arab Emirates

Farid, Zawar

United Arab Emirates

Siddique, Junaid

United Arab Emirates

Khan, Aayan

United Arab Emirates

Wasim, Imad

Pakistan

Vince, James

England

Malik, Shoaib

Pakistan

Yamin, Aamer

Pakistan

Hamza, Mir

Pakistan

Wade, Matthew

Australia

Cutting, Ben

Australia

Pollard, Kieron

Trinidad and Tobago

Rashid, Adil

England

Rossouw, Rilee

South Africa

Khan, Usman

Pakistan

Mir, Usama

Pakistan

Shah, Khushdil

Pakistan

David, Tim

Australia

Afridi, Abbas

Pakistan

Naveed, Izharulhaq

Afghanistan

Jayasuriya, Prabath

Sri Lanka

Wellalage, Dunith Nethmika

Sri Lanka

Ahmed, Iftikhar

Pakistan

Hafeez, Mohammad

Pakistan

Zadran, Najibullah

Afghanistan

Murid, Naveen-ul-Haq

Afghanistan

Jacks, Will

England

Ahmad, Qais

Afghanistan

Billings, Sam

England

Cox, Jordan

England

Gleeson, Richard

England

Irshad, Salman

Pakistan

Thomas, Devon

Cornwall, Rahkeem

Antigua and Barbuda

Drakes, Dominic

Barbados

Perera, Thisara

Sri Lanka

Tanvir, Sohail

Pakistan

Morkel, Morne

South Africa

Pierre, Khary

Trinidad and Tobago

Hemraj, Chandrapaul

Guyana

Paul, Keemo

Guyana

Salt, Phil

England

Nabi, Mohammad

Afghanistan

Naib, Gulbadin

Afghanistan

Farooqi, Fazalhaq

Afghanistan

Khan, Shadab

Pakistan

Bennet, Brian

Zimbabwe

Singh, Harbhajan

India

Haque, Anamul

Bangladesh

Seth, Harshit

United Arab Emirates

Muzarabani, Blessing

Zimbabwe

de Kock, Quinton

South Africa

Akram, Wasim

Reza, Farhad

Bangladesh

Abell, Tom

England

Banton, Tom

England

Cook, Sam

Chad

Rayudu, Ambati

India

Willey, David

England

Ingram, Colin

South Africa

Lyth, Adam

England

Moores, Tom

England

Stanley, Mitchell Terry

England

Bopara, Ravi

England

Coles, James Matthew

England

Rahman, Abdul

Afghanistan

Koththiigoda Kankanamge, Kevin

Sri Lanka

Fleming, Stephen

New Zealand

Bravo, Dwayne

Trinidad and Tobago

Malhotra, Jaskaran

USA

Plunkett, Liam

England

Jayasuriya, Shehan

Sri Lanka

Shah, Khalid

Allen, Fabian

Jamaica

Young, Nyeem

Barbados

Khan, Waqar

Afghanistan

Khan, Hassan

Pakistan

Thorne, Isai

Maqsood, Waqas

Pakistan

Edwards, Fidel

Barbados

Khan, Rohid

United Arab Emirates

Shah, Ubaid

Pakistan

Wright, Luke

England

Rohid Khan, Mohammad

United Arab Emirates

Cooper, Kevon

Trinidad and tobago

Shah, Syed Haider

Ahmed, Shiraz

Zahid, Karnal

Mirza, Mohammad Salman

Pakistan

Bhutta, Shahid

Ahmed, Iftikhar

Pakistan

Khan, Farhan

Rohid, Muhammad

Mirza, Mohammad

Pakistan

Khan, Muhammad Saghir

United Arab Emirates

Ali, Zahid

United arab emirates