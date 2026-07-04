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Khan, Asif
United Arab Emirates
Farid, Zawar
Siddique, Junaid
Khan, Aayan
Wasim, Imad
Pakistan
Vince, James
England
Malik, Shoaib
Yamin, Aamer
Hamza, Mir
Wade, Matthew
Australia
Cutting, Ben
Pollard, Kieron
Trinidad and Tobago
Rashid, Adil
Rossouw, Rilee
South Africa
Khan, Usman
Mir, Usama
Shah, Khushdil
David, Tim
Afridi, Abbas
Naveed, Izharulhaq
Afghanistan
Jayasuriya, Prabath
Sri Lanka
Wellalage, Dunith Nethmika
Ahmed, Iftikhar
Hafeez, Mohammad
Zadran, Najibullah
Murid, Naveen-ul-Haq
Jacks, Will
Ahmad, Qais
Billings, Sam
Cox, Jordan
Gleeson, Richard
Irshad, Salman
Thomas, Devon
Cornwall, Rahkeem
Antigua and Barbuda
Drakes, Dominic
Barbados
Perera, Thisara
Tanvir, Sohail
Morkel, Morne
Pierre, Khary
Hemraj, Chandrapaul
Guyana
Paul, Keemo
Salt, Phil
Nabi, Mohammad
Naib, Gulbadin
Farooqi, Fazalhaq
Khan, Shadab
Bennet, Brian
Zimbabwe
Singh, Harbhajan
India
Haque, Anamul
Bangladesh
Seth, Harshit
Muzarabani, Blessing
de Kock, Quinton
Akram, Wasim
Reza, Farhad
Abell, Tom
Banton, Tom
Cook, Sam
Chad
Rayudu, Ambati
Willey, David
Ingram, Colin
Lyth, Adam
Moores, Tom
Stanley, Mitchell Terry
Bopara, Ravi
Coles, James Matthew
Rahman, Abdul
Koththiigoda Kankanamge, Kevin
Fleming, Stephen
New Zealand
Bravo, Dwayne
Malhotra, Jaskaran
USA
Plunkett, Liam
Jayasuriya, Shehan
Shah, Khalid
Allen, Fabian
Jamaica
Young, Nyeem
Khan, Waqar
Khan, Hassan
Thorne, Isai
Maqsood, Waqas
Edwards, Fidel
Khan, Rohid
Shah, Ubaid
Wright, Luke
Rohid Khan, Mohammad
Cooper, Kevon
Trinidad and tobago
Shah, Syed Haider
Ahmed, Shiraz
Zahid, Karnal
Mirza, Mohammad Salman
Bhutta, Shahid
Khan, Farhan
Rohid, Muhammad
Mirza, Mohammad
Khan, Muhammad Saghir
Ali, Zahid
United arab emirates