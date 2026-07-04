Follow us
Lamichhane, Sandeep
Nepal
Muhammad, Waseem
United Arab Emirates
Malik, Shoaib
Pakistan
Mir, Usama
Minhas, Arafat
Williamson, Kane
New Zealand
Akmal, Umar
Nawaz, Mohammad
Ahmad, Qais
Afghanistan
Talat, Hussain
Neesham, Jimmy
Haris, Mohammad
Khan, Bilal
Oman
Burl, Ryan
Zimbabwe
Arachchige Dushan Ishara, Munasinghe
Sri Lanka
Samarakoon, Lahiru
Udana, Isuru
Simmons, Lendl
Trinidad and Tobago
Ahmed, Taskin
Bangladesh
Shanto, Nazmul Hossain
Hasan, Mehedy
Hossain, Afif
Islam, Taijul
Ali, Yasir
Islam, Kamrul
Haque, Anamul
Sunny, Arafat
Islam, Nahidul
Sakib, Tanzim Hasan
Mondol, Ripon
Zahiduzzaman
Gazi, Sohag
Hasan, Tanzid
Islam Jr, Naeem
Sheikh, Mohor
Fernando, Binura
Jonker, Chris
South Africa
Mahmud, Fazle
Chowdhury, Mirttunjoy
Haque, Robiul
Akbar Ali, Mohammad
Hasan, SM Meherob
Hossain, Sabbir
Johsy, Mehrab Hossain
Islam, Sunzamul
Alam, Jishan
Sddiquee, Wasi
Islam, Shafiul
Kapali, Alok
Ayub, Marshall
Nasim, Saad
Rahman, Mizanur
Murad, Hasan
Payel, Asaduzzaman
Ali, Hossain
Russell, Andre
Jamaica
Abedin Afridi, Minhajul
Evans, Laurie
England
Bell-Drummond, Daniel
Bopara, Ravi
Williams, Kesrick
Saint Vincent and the Grenadines
Edward, Nathan
Alam, Aftab
Zazai, Hazratullah
Ali, Mohammad
Sammy, Daren
Saint Lucia
Farhan, Sahibzada
Prasanna, Seekkuge
Ali Dar, Raza
Deyal, Mark
Smith, Dwayne
Barbados
Khan, Jahandad
Irfan, Mohammad
Wright, Luke
ten Doeschate, Ryan
Netherlands
Mirza, Mohammad Salman
Nipun, Mohammad Mrittunjoy Chowdhury
Ahmed, Aftab
Cummins, Miguel
Hossain, Shakhir
Saqlain, Abdul Gaffar
Rubel, Gazi Md