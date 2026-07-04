Durbar Rajshahi Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Durbar Rajshahi

Lamichhane, Sandeep

Nepal

Muhammad, Waseem

United Arab Emirates

Malik, Shoaib

Pakistan

Mir, Usama

Pakistan

Minhas, Arafat

Pakistan

Williamson, Kane

New Zealand

Akmal, Umar

Pakistan

Nawaz, Mohammad

Pakistan

Ahmad, Qais

Afghanistan

Talat, Hussain

Pakistan

Neesham, Jimmy

New Zealand

Haris, Mohammad

Pakistan

Khan, Bilal

Oman

Burl, Ryan

Zimbabwe

Arachchige Dushan Ishara, Munasinghe

Sri Lanka

Samarakoon, Lahiru

Sri Lanka

Udana, Isuru

Sri Lanka

Simmons, Lendl

Trinidad and Tobago

Ahmed, Taskin

Bangladesh

Shanto, Nazmul Hossain

Bangladesh

Hasan, Mehedy

Bangladesh

Hossain, Afif

Bangladesh

Islam, Taijul

Bangladesh

Ali, Yasir

Bangladesh

Islam, Kamrul

Bangladesh

Haque, Anamul

Bangladesh

Sunny, Arafat

Bangladesh

Islam, Nahidul

Bangladesh

Sakib, Tanzim Hasan

Bangladesh

Mondol, Ripon

Bangladesh

Zahiduzzaman

Bangladesh

Gazi, Sohag

Bangladesh

Hasan, Tanzid

Bangladesh

Islam Jr, Naeem

Bangladesh

Sheikh, Mohor

Bangladesh

Fernando, Binura

Sri Lanka

Jonker, Chris

South Africa

Mahmud, Fazle

Bangladesh

Chowdhury, Mirttunjoy

Bangladesh

Haque, Robiul

Bangladesh

Akbar Ali, Mohammad

Bangladesh

Hasan, SM Meherob

Bangladesh

Hossain, Sabbir

Bangladesh

Johsy, Mehrab Hossain

Islam, Sunzamul

Bangladesh

Alam, Jishan

Bangladesh

Sddiquee, Wasi

Bangladesh

Islam, Shafiul

Bangladesh

Kapali, Alok

Bangladesh

Ayub, Marshall

Bangladesh

Nasim, Saad

Pakistan

Rahman, Mizanur

Bangladesh

Murad, Hasan

Bangladesh

Payel, Asaduzzaman

Ali, Hossain

Bangladesh

Russell, Andre

Jamaica

Abedin Afridi, Minhajul

Bangladesh

Evans, Laurie

England

Bell-Drummond, Daniel

England

Bopara, Ravi

England

Williams, Kesrick

Saint Vincent and the Grenadines

Edward, Nathan

Trinidad and Tobago

Alam, Aftab

Afghanistan

Zazai, Hazratullah

Afghanistan

Ali, Mohammad

Pakistan

Sammy, Daren

Saint Lucia

Farhan, Sahibzada

Pakistan

Prasanna, Seekkuge

Sri Lanka

Ali Dar, Raza

Pakistan

Deyal, Mark

Trinidad and Tobago

Smith, Dwayne

Barbados

Khan, Jahandad

Pakistan

Irfan, Mohammad

Pakistan

Wright, Luke

England

ten Doeschate, Ryan

Netherlands

Mirza, Mohammad Salman

Pakistan

Nipun, Mohammad Mrittunjoy Chowdhury

Bangladesh

Ahmed, Aftab

Bangladesh

Cummins, Miguel

Barbados

Hossain, Shakhir

Saqlain, Abdul Gaffar

Rubel, Gazi Md