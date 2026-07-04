Follow us
Khan, Sharjeel
Pakistan
Yamin, Aamer
Parnell, Wayne
South Africa
Rossouw, Rilee
Brathwaite, Carlos
Barbados
Butt, Amad
Shanaka, Dasun
Sri Lanka
Rajitha, Kasun
Fernando, Avishka
Ahmed, Sarfraz
Nawaz, Mohammad
Murid, Naveen-ul-Haq
Afghanistan
Hasnain, Mohammad
Raza, Sikandar
Zimbabwe
Hope, Shai
Rajapaksa, Bhanuka
Riaz, Wahab
Irshad, Salman
Rutherford, Sherfane
Guyana
Jamal, Aamer
Perera, Thisara
Ghosh, Dhiman
Bangladesh
Amla, Hashim
Ahmed, Nasum
Hasan, Mehedy
Mahmud, Hasan
Malan, Dawid
England
Archer, Jofra
Zadran, Ibrahim
Khan, Zahir
Khan, Mohammad Azam
Ashraf, Faheem
Wasim Jr, Mohammad
Balbirnie, Andy
Ireland
de Silva, Dhananjaya
Shahriar, Munim
Islam, Nahidul
Kayes, Imrul
Miah, Ruyel
Hasan, MD Musfik
Ali, Muktar
Rahman, Sabbir
Samad, Nabil
Hasan, Mehedi
Islam, Aminul
Holder, Jason
van Meekeren, Paul
Netherlands
Rahman, Taibur
Ahmed, Arif
Halim, Abdul
Haque, Robiul
Siddique, Junaid
Shuvo, Suhrawadi
Uzzaman, Imran
Rabby, Mahfuzur Rahman
Hossain, Rubel
Dananjaya, Akila
Reza, Farhad
Sharifullah, Md
Hasanuzzaman, Mohammad
Rana, Nahid
Wood, Luke
Islam, Jahurul
Hetmyer, Shimron
Sibley, Dominic
Abbott, Kyle
Gregory, Lewis
Rasooli, Darwish
Thomas, Oshane
Jamaica
Jayasuriya, Shehan
Lewis, Evin
Trinidad and Tobago
Ross, Alex
Australia
Deyal, Mark
Asghar, Mohammad
Irfan, Mohammad
Laughlin, Ben
Shah, Yasir
Ali, Akbar
Jayawardene, Mahela
Sri lanka
Bosisto, William
Taylor, Brendan