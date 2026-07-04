Khulna Tigers Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Khulna Tigers

Khan, Sharjeel

Pakistan

Yamin, Aamer

Pakistan

Parnell, Wayne

South Africa

Rossouw, Rilee

South Africa

Brathwaite, Carlos

Barbados

Butt, Amad

Pakistan

Shanaka, Dasun

Sri Lanka

Rajitha, Kasun

Sri Lanka

Fernando, Avishka

Sri Lanka

Ahmed, Sarfraz

Pakistan

Nawaz, Mohammad

Pakistan

Murid, Naveen-ul-Haq

Afghanistan

Hasnain, Mohammad

Pakistan

Raza, Sikandar

Zimbabwe

Hope, Shai

Barbados

Rajapaksa, Bhanuka

Sri Lanka

Riaz, Wahab

Pakistan

Irshad, Salman

Pakistan

Rutherford, Sherfane

Guyana

Jamal, Aamer

Pakistan

Perera, Thisara

Sri Lanka

Ghosh, Dhiman

Bangladesh

Amla, Hashim

South Africa

Ahmed, Nasum

Bangladesh

Hasan, Mehedy

Bangladesh

Mahmud, Hasan

Bangladesh

Malan, Dawid

England

Archer, Jofra

England

Zadran, Ibrahim

Afghanistan

Khan, Zahir

Afghanistan

Khan, Mohammad Azam

Pakistan

Ashraf, Faheem

Pakistan

Wasim Jr, Mohammad

Pakistan

Balbirnie, Andy

Ireland

de Silva, Dhananjaya

Sri Lanka

Shahriar, Munim

Bangladesh

Islam, Nahidul

Bangladesh

Kayes, Imrul

Bangladesh

Miah, Ruyel

Bangladesh

Hasan, MD Musfik

Bangladesh

Ali, Muktar

Bangladesh

Rahman, Sabbir

Bangladesh

Samad, Nabil

Bangladesh

Hasan, Mehedi

Bangladesh

Islam, Aminul

Bangladesh

Holder, Jason

Barbados

van Meekeren, Paul

Netherlands

Rahman, Taibur

Bangladesh

Ahmed, Arif

Halim, Abdul

Bangladesh

Haque, Robiul

Bangladesh

Siddique, Junaid

Bangladesh

Shuvo, Suhrawadi

Bangladesh

Uzzaman, Imran

Bangladesh

Rabby, Mahfuzur Rahman

Bangladesh

Hossain, Rubel

Bangladesh

Dananjaya, Akila

Sri Lanka

Reza, Farhad

Bangladesh

Sharifullah, Md

Bangladesh

Hasanuzzaman, Mohammad

Bangladesh

Rana, Nahid

Bangladesh

Wood, Luke

England

Islam, Jahurul

Bangladesh

Hetmyer, Shimron

Guyana

Sibley, Dominic

England

Abbott, Kyle

South Africa

Gregory, Lewis

England

Rasooli, Darwish

Afghanistan

Thomas, Oshane

Jamaica

Jayasuriya, Shehan

Sri Lanka

Lewis, Evin

Trinidad and Tobago

Ross, Alex

Australia

Deyal, Mark

Trinidad and Tobago

Asghar, Mohammad

Pakistan

Irfan, Mohammad

Pakistan

Laughlin, Ben

Australia

Shah, Yasir

Pakistan

Ali, Akbar

Ahmed, Arif

Bangladesh

Jayawardene, Mahela

Sri lanka

Bosisto, William

Australia

Jamal, Aamer

Taylor, Brendan

Zimbabwe