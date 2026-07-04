Warriors Cricket Team Players

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Warriors

Paterson, Dane

South Africa

Moore, Edward

South Africa

Dawood, Junaid

South Africa

Second, Rudi

South Africa

Rosier, Diego

South Africa

Breetzke, Matthew

South Africa

Stubbs, Tristan

South Africa

Abrahams, Ziyaad

South Africa

Jansen, Marco

South Africa

van Vuuren, Tiaan

South Africa

Swanepoel, Beyers

South Africa

Nabe, Mthiwekhaya

South Africa

Molefe, Kgaudisa

South Africa

Qeshile, Sinethemba

South Africa

Jacobs, Kyle

South Africa

Plaatjie, Siya

South Africa

Hermann, Jordan

South Africa

Haider, Rizwan

Pakistan

Wafiq, Muhammad

Malaysia

Zulkifle, Zubaidi

Malaysia

Abdul Shukor, Muhammad Amir Azim

Malaysia

Azam Wan Ahmad, Wan Muhammad

Olivier, Duanne

South Africa

Morris, Jordan

South Africa

Patel, Samit

England

Pillay, Jiveshan

South Africa

Litheko, Modiri

Boast, Matthew

Langa, Sithembile

South Africa

Matthews, Dyllan

South Africa

Tait, Stephan

South Africa

Koekemoer, Tian

South Africa

Mokgakane, Andile

South Africa

Mhletywa, Alindile

South Africa

Nortje, Anrich

South Africa

Muthusamy, Senuran

South Africa

Walter Sekhukhune, Kabelo

South Africa

Walters, Basheeru

South Africa

Piedt, Marcello

South Africa

Whitehead, Sean

South Africa

du Plessis, Jean

South Africa

Smuts, Kelly

South Africa

Makhosi, Lizo

South Africa

Behardien, Farhaan

South Africa

Xengxe, Bamanye

South Africa

Ackermann, Colin

Netherlands

Nqolo, Jerry

South Africa

Kaber, Thomas

South Africa

Marais, Marco

South Africa

de Klerk, Jade

South Africa

Malika, Mncedisi

South Africa

Peters, Gideon

South Africa

Mungroo, Kerwin

South Africa

Meyer, Renaldo Carl Gawin

South Africa

King, JP

Mothoa, Alfred

South Africa

Kruger, Patrick

South Africa

van Heerden, Nealan

South Africa

White, David

South Africa

Bosch, Clayton Gregory

South Africa

Sigwili, Ngazibini

South Africa

Heerden, George Van

Semethu, Siya

Raubenheimer, Jason

South Africa

King, JP

South Africa

Manack, Muhammad

Simetu, Siya

South Africa

De Villiers, Matthew

King, Christopher Jayden

Soni, Ntando

South africa

Mnyanda, Aphiwe

Bedja, Wesley

Umatt, Karan

Wadia, Jerssis

Malik, Amir Khan

Malaysia