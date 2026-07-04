Follow us
Paterson, Dane
South Africa
Moore, Edward
Dawood, Junaid
Second, Rudi
Rosier, Diego
Breetzke, Matthew
Stubbs, Tristan
Abrahams, Ziyaad
Jansen, Marco
van Vuuren, Tiaan
Swanepoel, Beyers
Nabe, Mthiwekhaya
Molefe, Kgaudisa
Qeshile, Sinethemba
Jacobs, Kyle
Plaatjie, Siya
Hermann, Jordan
Haider, Rizwan
Pakistan
Wafiq, Muhammad
Malaysia
Zulkifle, Zubaidi
Abdul Shukor, Muhammad Amir Azim
Azam Wan Ahmad, Wan Muhammad
Olivier, Duanne
Morris, Jordan
Patel, Samit
England
Pillay, Jiveshan
Litheko, Modiri
Boast, Matthew
Langa, Sithembile
Matthews, Dyllan
Tait, Stephan
Koekemoer, Tian
Mokgakane, Andile
Mhletywa, Alindile
Nortje, Anrich
Muthusamy, Senuran
Walter Sekhukhune, Kabelo
Walters, Basheeru
Piedt, Marcello
Whitehead, Sean
du Plessis, Jean
Smuts, Kelly
Makhosi, Lizo
Behardien, Farhaan
Xengxe, Bamanye
Ackermann, Colin
Netherlands
Nqolo, Jerry
Kaber, Thomas
Marais, Marco
de Klerk, Jade
Malika, Mncedisi
Peters, Gideon
Mungroo, Kerwin
Meyer, Renaldo Carl Gawin
King, JP
Mothoa, Alfred
Kruger, Patrick
van Heerden, Nealan
White, David
Bosch, Clayton Gregory
Sigwili, Ngazibini
Heerden, George Van
Semethu, Siya
Raubenheimer, Jason
Manack, Muhammad
Simetu, Siya
De Villiers, Matthew
King, Christopher Jayden
Soni, Ntando
South africa
Mnyanda, Aphiwe
Bedja, Wesley
Umatt, Karan
Wadia, Jerssis
Malik, Amir Khan