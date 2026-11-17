Squads Wellington Firebirds vs Central Stags List a Ford Trophy 15.02.2027
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Abbas Muhammad
all rounder
Allen Finn
wicket keeper
Bracewell Doug
all rounder
Balaji Lakshmipathy
bowler
Bruce Tom
batsman
Bennett Hamish
bowler
Clark William
batsman
Bhula Jakob
batsman
Clarkson Josh
all rounder
Birt Travis
batsman
Claydon Mitchell
bowler
Blundell Tom
wicket keeper
Cleaver Dane
wicket keeper
Borthwick Scott
all rounder
Cobb Josh
all rounder
Bracewell Michael
all rounder
Field Joey
all rounder
Colson Fraser John
batsman
Findlay Toby Aitken
no information yet
Conway Devon
wicket keeper
Frew Jesse
batsman
Dernbach Jade
bowler
Hay Gregory Robert
batsman
Fletcher Andrew
batsman
Heaphy Curtis
wicket keeper
Fletcher Luke
bowler
Hook Stefan
bowler
Georgeson Luke
all rounder
Hughes Mason Gareth
batsman
Gibson James David
all rounder
Jayawardene Mahela
batsman
Greenwood Nick
batsman
Lennox Jayden
bowler
Hancock David
batsman
Leopard Christian Kevin
all rounder
Hartshorn James William
batsman
Ludick Willem
all rounder
Hodge Brad
batsman
McCone Ryan James
bowler
Hose Adam
batsman
Murray Felix
bowler
Johns Lauchie Ritchie
wicket keeper
Noema-Barnett Kieran
all rounder
Johnson Brett Manning
bowler
Patel Ajaz
bowler
Johnson Troy Manning
batsman
Patel Navin
bowler
Kelly Nicholas Frederick
batsman
Rance Seth
bowler
Kuggeleijn Scott
all rounder
Randell Brett
bowler
Leonard Adam John
bowler
Schaw Angus
bowler
McComb Kieran
bowler
Schmulian Bradley
all rounder
McLachlan Callum
wicket keeper
Small Bevan James
all rounder
McPeake Iain Geoffrey
bowler
Smith Benjamin Seth
batsman
Milne Adam
bowler
Stoyanoff Ben
bowler
Muller Travis
bowler
Taylor Ross
batsman
Neesham James
all rounder
Tickner Blair
bowler
Newton Ollie
bowler
Toole Raymond
bowler
Nofal Malcolm John
all rounder
Trego Peter
batsman
Patel Jeetan
bowler
Watson Ryan
all rounder
Pollard Michael
batsman
Watson Todd
bowler
Ravindra Rachin
all rounder
Weeks Matthew
all rounder
Robinson Tim
batsman
Wheeler Ben
bowler
Sears Ben
bowler
Wiggins Bayley
wicket keeper
Severin Gareth
wicket keeper
Worker George
batsman
Smith Nathan
bowler
Young Will
batsman
Snedden Michael Warwick
bowler
Tait Shaun
bowler
Tashkoff Jesse
batsman
Taylor Matthew
batsman
van Beek Logan
bowler
Vishvaka Devan
batsman
Woakes Chris
all rounder
Woodcock Luke James
bowler
Match has not started yet