Squads Northamptonshire vs Warwickshire List a One-Day Cup 21.07.2026

List a

NOR
NOR
WAR
WAR

Playing

NOR
NOR
WAR
WAR
First TeamSecond Team
Agar Ashton

all rounder

Ali Hasan

bowler

Ali Moeen

all rounder

Bopara Ravi

all rounder

Breetzke Matthew

wicket keeper

Broad Justin

all rounder

Bethell Jacob

all rounder

Booth Michael

all rounder

Burgess Michael

wicket keeper

Davies Alex

wicket keeper

Drakes Dominic

all rounder

Keogh Rob

all rounder

Hain Sam

batsman

Lynn Chris

batsman

Jamal Aamir

all rounder

McManus Lewis

wicket keeper

Khan Amir

no information yet

Miller Angus H

all rounder

Latham Tom

wicket keeper

Malik Zen

no information yet

Nair Karun

batsman

Maxwell Glenn

all rounder

Procter Luke

all rounder

Ramesh Nirvan

no information yet

Raza Sikandar

all rounder

Smith Kai

wicket keeper

Woakes Chris

all rounder

Sharma Aadi

all rounder

Terry Sean

batsman

Varma Aryaman

no information yet

Vasconcelos Ricardo

wicket keeper

Whitehouse Ben

no information yet

Whiteman Sam

wicket keeper

Willey David

all rounder

Zaib Saif

all rounder

Bench

NOR
NOR
WAR
WAR

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet