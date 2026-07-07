Squads Northamptonshire vs Warwickshire List a One-Day Cup 21.07.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Agar Ashton
all rounder
Ali Hasan
bowler
Bartlett George
batsman
Ali Moeen
all rounder
Bopara Ravi
all rounder
Ali Tazeem Chaudry
bowler
Breetzke Matthew
wicket keeper
Bamber Ethan
bowler
Broad Justin
all rounder
Barnard Ed
bowler
Buckingham Jordan
bowler
Bethell Jacob
all rounder
Chahal Yuzvendra
bowler
Booth Michael
all rounder
Finan Michael
bowler
Brathwaite Kraigg
batsman
Freddie Heldreich
bowler
Burgess Michael
wicket keeper
Gowler George
bowler
Davies Alex
wicket keeper
Guthrie Liam
bowler
Drakes Dominic
all rounder
Kaul Siddarth
bowler
Garton George
bowler
Keogh Rob
all rounder
Gleeson Richard
bowler
Kerrigan Simon
bowler
Hain Sam
batsman
Leech Dominic
bowler
Hannon-Dalby Oliver
bowler
Lynn Chris
batsman
Jamal Aamir
all rounder
McManus Lewis
wicket keeper
Johal Manraj A
bowler
Merwe Stuart Padraig van der
batsman
Khan Amir
no information yet
Miller Angus H
all rounder
Latham Tom
wicket keeper
Morris Lance
bowler
Malik Zen
no information yet
Nair Karun
batsman
Maxwell Glenn
all rounder
Pope Lloyd
bowler
Mousley Dan
batsman
Procter Luke
all rounder
Rae Michael
bowler
Ramesh Nirvan
no information yet
Rushworth Chris
bowler
Raza Sikandar
all rounder
Shaikh Hamza
batsman
Robinson Tim
batsman
Shuker Harriet
batsman
Russell Alexander
bowler
Simmons Che Brendon
bowler
Sales James
batsman
Smith Kai
wicket keeper
Sanderson Ben
bowler
Sylvester Adam Ryan
bowler
Scrimshaw George
bowler
Woakes Chris
all rounder
Sharma Aadi
all rounder
Wylie Theo Owen
batsman
Shaw Prithvi
batsman
Yates Robert
batsman
Terry Sean
batsman
Tremain Chris
bowler
Tye Andrew
bowler
Varma Aryaman
no information yet
Vasconcelos Ricardo
wicket keeper
Weatherall Raphael A
bowler
Weldon George
bowler
White Graeme
bowler
Whitehouse Ben
no information yet
Whiteman Sam
wicket keeper
Willey David
all rounder
Zaib Saif
all rounder
Match has not started yet