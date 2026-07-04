Follow us
Raza, Sikandar
Zimbabwe
Gwandu, Trevor
Macheka, Kudakwashe
Mubaiwa, Wallace
South Africa
Ballance, Gary
Mutumbami, Richmond
Kaia, Innocent
Tsiga, Tafadzwa
Jaure, Keith
Mashinge, William
Curran, Ben
England
Mudzinganyama, Brian
Chataira, Takudzwa Zivanai
Kaia, Roy
Chari, Brian
Jongwe, Luke
Mpofu, Chris
Williams, Sean
Ndlovu, Ainsley
Makoni, Tanunurwa
Shumba, Milton
Tshuma, Charlton
Madande, Clive
Masuku, Ernest
Masvaure, Prince
Mayavo, Nyasha
Burl, Ryan
Musakanda, Tarisai
Mumba, Carl
Campbell, Johnathan
Kaitano, Takudzwanashe
Mavuta, Brandon
Musekiwa, T
Naqvi, Antum
Maunze, Kudzai
Chibhabha, Chamu
Ervine, Craig
Evans, Brad
Welch, Nick
Ngarava, Richard
Kamunhukamwe, Tinashe
Marumani, Tadiwanashe
Akram, Faraz
Chivanga, Tanaka
Muzondo, Owen
Madhevere, Wesley
Maruma, Timycen
Tiripano, Donald
Kasuza, Kevin
Nyauchi, Victor
Masakadza, Wellington
Masara, John
Munyonga, Tony
Masekesa, Vincent
Bennet, Brian
Mufudza, Tapiwa
Chatara, Tendai
Muzarabani, Blessing
Gumbie, Joylord
Myers, Dion
Chakabva, Regis
Tinotenda Tinashe Maphosa
Chigumbura, Elton
Chisoro, Tendai
Mupfudza, Rodney
Nyamhuri, Newman Takudzwa
Maposa, Tinotenda Tinashe
Matigimu, Kundai
Taylor, Brendan
Mutombodzi, Tinotenda
Mufandauya, Ashley
Cremer, Graeme
Makoni, Takudzwa