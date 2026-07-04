Zimbabwe Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Zimbabwe

Raza, Sikandar

Zimbabwe

Gwandu, Trevor

Zimbabwe

Macheka, Kudakwashe

Zimbabwe

Mubaiwa, Wallace

South Africa

Ballance, Gary

Zimbabwe

Mutumbami, Richmond

Zimbabwe

Kaia, Innocent

Zimbabwe

Tsiga, Tafadzwa

Zimbabwe

Jaure, Keith

Zimbabwe

Mashinge, William

Zimbabwe

Curran, Ben

England

Mudzinganyama, Brian

Zimbabwe

Chataira, Takudzwa Zivanai

Zimbabwe

Kaia, Roy

Zimbabwe

Chari, Brian

Zimbabwe

Jongwe, Luke

Zimbabwe

Mpofu, Chris

Zimbabwe

Williams, Sean

Zimbabwe

Ndlovu, Ainsley

Zimbabwe

Makoni, Tanunurwa

Zimbabwe

Shumba, Milton

Zimbabwe

Tshuma, Charlton

Zimbabwe

Madande, Clive

Zimbabwe

Masuku, Ernest

Zimbabwe

Masvaure, Prince

Zimbabwe

Mayavo, Nyasha

Zimbabwe

Burl, Ryan

Zimbabwe

Musakanda, Tarisai

Zimbabwe

Mumba, Carl

Zimbabwe

Campbell, Johnathan

Zimbabwe

Kaitano, Takudzwanashe

Zimbabwe

Mavuta, Brandon

Zimbabwe

Musekiwa, T

Zimbabwe

Naqvi, Antum

Zimbabwe

Maunze, Kudzai

Zimbabwe

Chibhabha, Chamu

Zimbabwe

Ervine, Craig

Zimbabwe

Evans, Brad

Zimbabwe

Welch, Nick

Zimbabwe

Ngarava, Richard

Zimbabwe

Kamunhukamwe, Tinashe

Zimbabwe

Marumani, Tadiwanashe

Zimbabwe

Akram, Faraz

Zimbabwe

Chivanga, Tanaka

Zimbabwe

Muzondo, Owen

Zimbabwe

Madhevere, Wesley

Zimbabwe

Maruma, Timycen

Zimbabwe

Tiripano, Donald

Zimbabwe

Kasuza, Kevin

Zimbabwe

Nyauchi, Victor

Zimbabwe

Masakadza, Wellington

Zimbabwe

Masara, John

Zimbabwe

Munyonga, Tony

Zimbabwe

Masekesa, Vincent

Zimbabwe

Bennet, Brian

Zimbabwe

Mufudza, Tapiwa

Zimbabwe

Chatara, Tendai

Zimbabwe

Muzarabani, Blessing

Zimbabwe

Gumbie, Joylord

Zimbabwe

Myers, Dion

Zimbabwe

Chakabva, Regis

Zimbabwe

Tinotenda Tinashe Maphosa

Zimbabwe

Chigumbura, Elton

Zimbabwe

Chisoro, Tendai

Zimbabwe

Mupfudza, Rodney

Nyamhuri, Newman Takudzwa

Zimbabwe

Maposa, Tinotenda Tinashe

Zimbabwe

Matigimu, Kundai

Zimbabwe

Taylor, Brendan

Zimbabwe

Mutombodzi, Tinotenda

Zimbabwe

Mufandauya, Ashley

Zimbabwe

Cremer, Graeme

Zimbabwe

Makoni, Takudzwa

Zimbabwe