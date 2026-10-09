Squads Auckland Aces vs Canterbury Kings First class Plunket Shield 27.11.2026
First class
Auckland
Playing
Match has not started yet
Auckland
Playing
|First Team
|Second Team
Allen Finn
wicket keeper
Bowes Chad
batsman
Anderson Corey
all rounder
Davey Sean Benjamin
bowler
Ashok Adithya
bowler
Foulkes Zak
batsman
Barry Michael J
batsman
Hay Mitchell James
batsman
Bassett-Graham Jonny
batsman
Henry Matt
bowler
Beghin Graeme
batsman
Hunter Dylan
all rounder
Bell-Drummond Daniel
batsman
Jamieson Kyle
bowler
Bopara Ravi
all rounder
Latham Tom
wicket keeper
Brown Jamie
bowler
Mariu Rhys
batsman
Cachopa Craig
wicket keeper
McClure Ken
batsman
Chapman Mark
batsman
McConchie Cole
all rounder
de Silva Aravinda
all rounder
McKenzie Angus
bowler
Delport Louis Johannes
bowler
Mitchell Daryl
all rounder
Ferguson Lockie
bowler
Nicholls Henry
batsman
Ferns Danru
bowler
Nuttall Edward James
bowler
Finch Aaron
batsman
O'Rourke William
bowler
Fletcher Cam
wicket keeper
Rae Michael
bowler
Fuller James
all rounder
Rippon Michael
all rounder
Gibson Matthew
bowler
Sheat Fraser
bowler
Guptill-Bunce Michael Luke
wicket keeper
Shipley Henry
all rounder
Guptill Martin
batsman
Sodhi Ish
bowler
Harjot Harjot
all rounder
Harrison Ryan
all rounder
Hira Roneel Magan
bowler
Hodge Brad
batsman
Horne Benjamin James
wicket keeper
Johal Harjot
no information yet
Juan Grobbelaar Donovan
bowler
Keene Simon
batsman
Lister Benjamin
bowler
Mahmood Azhar
all rounder
Majithia R
batsman
McEwan Matthew Brook
all rounder
McGregor Sumpter Flynn
all rounder
McKenzie Jock
bowler
Meaker Stuart
bowler
Morgan Pringle Oliver
all rounder
Morrison Andrew Ross
wicket keeper
Munro Colin
batsman
Mustard Phil
wicket keeper
Nash Chris
batsman
Nidamanuru Anil Teja
batsman
O Dowd Max
batsman
Phillips Glenn
all rounder
Quinn Matt
bowler
Raval Jeet
batsman
Robbie O'Donnell
batsman
Rodden Bradley
all rounder
Sclanders Michael
batsman
Snedden Michael Warwick
bowler
Solia Sean
all rounder
Somerville Will
bowler
Sunde Quinn
wicket keeper
Sussex Jordan
bowler
ter Braak Ross Matthew
bowler
Vince James
batsman
William O'Donnell
batsman
Worker George
batsman
Wright Luke
all rounder
Zeb Yahya
bowler
Match has not started yet