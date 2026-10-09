Squads Auckland Aces vs Canterbury Kings First class Plunket Shield 27.11.2026

First class

Auckland

AUC
AUC
CKI
CKI

Playing

AUC
AUC
CKI
CKI
First TeamSecond Team
Allen Finn

wicket keeper

Bowes Chad

batsman

Anderson Corey

all rounder

Hunter Dylan

all rounder

Bopara Ravi

all rounder

Latham Tom

wicket keeper

Mariu Rhys

batsman

Cachopa Craig

wicket keeper

McConchie Cole

all rounder

Mitchell Daryl

all rounder

Fletcher Cam

wicket keeper

Fuller James

all rounder

Rippon Michael

all rounder

Shipley Henry

all rounder

Sodhi Ish

bowler

Harjot Harjot

all rounder

Harrison Ryan

all rounder

Hodge Brad

batsman

Johal Harjot

no information yet

Mahmood Azhar

all rounder

Majithia R

batsman

Mustard Phil

wicket keeper

Nash Chris

batsman

O Dowd Max

batsman

Phillips Glenn

all rounder

Raval Jeet

batsman

Rodden Bradley

all rounder

Solia Sean

all rounder

Sunde Quinn

wicket keeper

Wright Luke

all rounder

Zeb Yahya

bowler

Bench

AUC
AUC
CKI
CKI

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet